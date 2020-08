b5fe6199ae

1048ac0e01

Nacional Mapuche autoconvocados de la U. de Chile piden fin a la violencia racista A través de una declaración conjunta, los mapuche autoconvocados de la Universidad de Chile exigen al Gobierno que se pronuncie y condene todos los hechos racistas y de violencia vividos en La Araucanía durante las últimas jornadas. Diario Uchile Sábado 8 de agosto 2020 10:44 hrs. Compartir

Ante la nueva y flagrante violación de los DDHH de los mapuche en su territorio el día 1 de agosto de 2020, en horario de toque de queda y amparados por la policía estatal, pobladores de la Región de La Araucanía procedieron a intervenir como desalojantes de las Municipalidades en toma por parte de mapuche que exigían la aplicación del Convenio 169 a los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde hace más de 90 días. Tanto la agrupación APRA (Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía), como otros personeros públicos, han justificado dicho ataque en redes sociales, exponiendo un supuesto abandono del Estado en las comunas de Ercilla, Traiguen, Collipulli, Victoria y Curacautín, que son las comunas más militarizadas del país desde hace más de dos décadas. En el acto denunciado, según testimonios y registros de prensa, Carabineros lejos de prestar ayuda a mapuche que estaban siendo atacados con distintos elementos procedió a desalojarlos y tomarlos prisioneros, sin importar que había mujeres y niños en el interior. Cabe señalar que este no es un hecho aislado, sino uno más de los ataques racistas sufridos por las comunidades mapuche durante los meses de pandemia. Nos referimos al amedrentamiento y detención de hortaliceras mapuche en Temuco; a los ataques racistas de la policía hacia la comunidad We Newen, hecho denunciado por el asesinado werken Treuquil (de quien aún no se sabe quiénes terminaron con su vida); y al contexto de violencia y persecución en que viven niños/as y mapuche en la zona de Malleco. Ante las situaciones expuestas exigimos al gobierno de Chile: Kiñe: Se pronuncie y condene de manera clara todos estos hechos de carácter racista y se exija la responsabilidad a su Ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en su visita a la Araucanía, a través de sus declaraciones y reuniones no hizo más que encender los ánimos locales y crear un clima de confrontación en la ciudadanía. Epu: Que en toda la aplicación de justicia y ejecución de condenas a mapuche se aplique el Convenio 169 y se revisen todos los casos de los presos mapuche a la luz del derecho internacional Küla: Que se revisen las políticas extractivistas de la zona de La Araucanía, ya que no han aportado en nada al Desarrollo Local, lo que se observa en las cifras de pobreza de la Araucanía a pesar de las casi cinco décadas de explotación forestal en territorio mapuche. Meli: Que se avance en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que habitan este país y se declare a Chile como un Estado plurinacional. Por último, hacemos un llamado al Poder judicial de Chile y a la Corte Suprema a que se manifiesten ante las flagrantes violaciones al Estado de Derecho, particularmente a tratados internacionales de DDHH y al convenio 169 de la OIT; y solicitamos a la comunidad internacional, a la ONU, la CIDH y otras organizaciones de DDHH a que, una vez más, envíen relatores y observadores internacionales a territorio mapuche. Firman esta Declaración Mapuche autoconvocados de la Universidad de Chile Maribel Mora Curriao, poeta y docente, Universidad de Chile Álvaro Calfucoy Gutiérrez, poeta y funcionario, Universidad de Chile Doris Sáez Hueichapan, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, UCH Héctor Mariano, Educador Tradicional, Universidad de Chile Verónica Figueroa Huencho, Académica y Senadora Universitaria, UCH Salvador Millaleo Hernández, Académico de la Facultad de Derecho, UCH Christian Basáez, Académico, UChile María Elena Lienqueo Contreras, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, U de Chile Millaray Huaquimilla, Licenciada en Antropología Social, Senadora Universitaria UCH Adhieren a esta Declaración Gricelda Figueroa, Encargada Área de Interculturalidad, Universidad de Chile. Luis Vera, activista por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Funcionario y Docente Universidad de Chile. Claudio Gutierrez, Académico FCFM, Universidad de Chile Sergio Celis, Académico FCFM, Universidad de Chile Claudia Rodríguez Seeger, docente ETHICS-FCFM, Universidad de Chile Gabriel Easton Vargas, Profesor FCFM, Universidad de Chile Leonardo Falcón, Funcionario Biblioteca Central FCFM, Universidad de Chile Adrián Baeza Araya, DEP, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Rodrigo Sepúlveda Prado Facultad de Medicina Universidad de Chile Pablo Garrido, Funcionario FCFM, Universidad de Chile Patricio Bustamante Ceas. Facultad de Medicina. Senador Universitario. Willy Kracht, Académico FCFM, Universidad de Chile Loreto Díaz M., Profesional FCFM, Universidad de Chile. Nicolás Fuentealba R., Profesional FCFM, Universidad de Chile Hugo Arellano, Académico FCFM, Universidad de Chile Daniel Egaña Rojas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile Mauricio Moris Hernández, Funcionario FCFM, Universidad de Chile Patricio Riquelme Contreras. Académico. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Carlos Matías Muñoz Navarro, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. Natalia Cancino Palacios, funcionaria FAVET Universidad de Chile. Andrés Monares, prof. ETHICS, Esc. de Ingeniería y Cs., U. de Chile. Fredy Chamorro , IDIEM. Gonzalo Arqueros, Académico Departamento de Teoría de las Artes Facultad de Artes Universidad de Chile Daniela Núñez Rosas, funcionaria Universidad de Chile Darinka Radovic, Funcionaria Universidad de Chile Arturo Molina Burgos, Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica, Universidad de Chile. Mathias Gómez Montecino, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. María Soledad Falabella Luco, Profesora Asociada, Departamento de Literatura, Universidad de Chile. Jimena Poblete Zamorano, Profesional IDIEM, Universidad de Chile Ricardo H Pérez Abarca, Académico Departamento Enfermería, Universidad de Chile Claudia Martinez Huerta, Universidad de Chile Allison Ramay, Profesora Asociada, Facultad de Letras, Universidad Católica de Chile Antonia Adriana Escobar Diaz, estudiante de pedagogía, Universidad de Chile. Bertha Palacios López. Universidad Autónoma de Chiapas, México. Victor Alberto Gómez Palacios. Estudiante de Administración, Universidad Autónoma de Chiapas, México. ANGELA BOITANO GRUETTNER, ESCUELA SOCIOLOGÍA, U. DIEGO PORTALES Alexis Riquero Chandia, estudiante de Teoría de la Música, Universidad de Chile Andrea Peroni, académica, Universidad de Chile Karla V. Romero Baeza, Doctorante de Cs. Sociales en Estudios Territoriales, Universidad de Los Lagos Bernardo Subercaseaux S Profesor Universidad de Chile Aura Cumes, antropóloga independiente, Guatemala Felipe Hasler, Profesor Universidad de Chile Fernando Morales Parada, Profesor, Universidad del Bío-Bío Ligeia Bravo Soto. Profesional. Universidad de Chile Mauricio Barría Jara, académico Facultad de Artes Universidad de Chile Patricio Felmer Aichele, Académico Universidad de Chile Fabián Flores Silva, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Pontificia Universidad Católica de Chile Felipe Célèry Céspedes, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. Jimena Orellana Troncoso, Funcionaria FCFM, Universidad de Chile Camila Faúndes Silva, Psicóloga, Universidad deo9 Chile. María Cecilia Bravo. Académica, ICEI, Universidad de Chile Dra María Soledad Martínez, Profesora Asistente, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile Carola Andrea Pinchulef Calfucura, doctoranda en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México. Marcelo Sánchez Delgado, Profesor Asistente, CECLA, Universidad de Chile. Carolina Alejandra Bustos Donoso, Funcionaria Facultad de Derecho Universidad de Chile y abogada de la misma Escuela. Juan Huenuan Escalona, poeta y fotógrafo mapuche. Alejandro Bozo Gonzalez, CFCN Jean Fanny Cristina Taucare Huarachi, Diseñadora Gráfica, OpenBeauchef, FCFM – U. de Chile John Urrea Maturana, Profesor de Matemática, Asesor Pedagógico en Corporación Crea+. Magda Sepúlveda Eriz, crítica literaria Marcela Arellano Ponce, MBA UChile, DII, FCFM Jocelyn Simmonds Wagemann, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, U de Chile Mercedes López, académica Facultad de Medicina, Universidad de Chile Zafiro Fleming Contador. Funcionaria FCFM. Universidad de Chile. Patricio Aceituno Gutiérrez. Fernando Pairican, Posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y Director de la Colección pensamiento mapuche, Pehuen Editores. Patricia Vargas Pérez Academica Departamento de Artes Visuales Facultad de Artes Universidad de Chile Yael Zaliasnik. Periodista. Renato Athias, Director del Centro de Estudios sobre Etnicidad (NEPE) de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Pilar Tapia Ramírez, Profesora de Estado en Educación General Básica. Escuela D-133 Arturo Pérez Canto, María Elena. Andrea Dávalos Osorio, periodista FCFM-U. de Chile Dra. Maritza E. Aburto D. Universidad del Bío-Bío Felipe Barra, académico Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Maria Ofelia Moroni Yadlin, Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Patricia Espinosa H., Académica y Crítica Literaria, PUC. Pablo Farías Letelier, Estudiante Lic. Literatura Hispánica, U. de Chile Cristina Espinoza Calderón, periodista FCFM, U Camila Belén Plaza Salgado. Historiadora y funcionaria de la Universidad de Chile. Francisco Javier Gil LLambías, Rut.6389967-4 Alejandra Bottinelli, académica. Departamento de Literatura, U. De Chile. Armando Muyolema, Universidad de Wisconsin, Ecuador/USA. Felipe Díaz Alvarado, acad émico FCFM, Universidad de Chile. Ana Harcha Cortés, artista escénica y académica, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Jaqueline Caniguan Caniguan, profesora y lingüista, Universidad de La Frontera Jenny Assael, Académica FACSO, Universidad de Chile Tuti Elissegaray Hewstone Actriz y Profesora en Icei y en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile José Octavio Hernández Pavez. Académico FCFM, Universidad de Chile Juan Pablo Futalef, Estudiante Magíster UChile Sara Gálvez Romero. Profesora Universidad Católica de Temuco, Magíster en Informática Educativa Universidad de la Frontera. Patricia Grau Mascayano Profesora Depto Enfermeria F. Medicina U de Chile Doris Quiñimil Vásquez, colectivo mapuche Ragniñtulewfü Felipe Neira Osses, estudiante magíster en lingüística Universidad de Chile Maria Eugenia Gongora, Universidad de Chile Eduardo Giesen A., Ingeniero U. de Chile, profesor Ecología Política FCFM Margarita Bustos, Encargada área Diversidad sexual y de género, Univ. de Chile Carla González Ávila, estudiante de Ingeniería Civil Industrial Universidad de Chile. Facultad FCFM. Gloria Baigorrotegui. IDEA-USACH Julio Contreras Valenzuela, funcionario FCFM, Universidad de Chile. María Teresita Pérez Cruz, Docente universidad Autónoma de Chiapas-México. Julio Lira Ramìrez, Docente FCFM, Universidad de Chile Dionicio Barrales Leal Canada Paulina Vergara Saavedra, académica INAP, UNiversidad de Chile Cristian Aurelio Antillanca , poeta Mapuche Teresa De La Barrera Norambuena, Antropóloga U De Chile. Perito Judicial. Paola Méndez Monteghirfo, profesional Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Jorge Pulgar , profesional de apoyo a la Docencia. DIC de la FCFM Sebastián Donoso, Académico FCFM, U. de Chile. Paulette Iribarne, Fundación Moisés Mellado, Universidad de Chile. Kemy Oyarzún, Académica Facultad Filosofía y Humanidades. Presidenta Asociación de Académicos/as de la Universidad de Chile. Kenia Chavez Ccahuana, Estudiante Ingeniería Comercial FEN, Universidad de Chile. Sergio Jara Diaz, Profesor Titular FCFM Universidad de Chile Pavel Guiñez Nahuelñir, sociologo, Dirigente Sindical Fenpruss y Asesor Intercultural Servicio de Salud Talcahuano. Victor Manuel Gavilan . Educador de Adultos. Universidad de Calgary. Canadá y Director Ejecutivo The Spanish School of Calgary. Andrea Alvarez Diaz, Psicóloga. Profesora Universidad de Tarapacá José Purralef, profesor de historia. Verónica Peña Chacón, funcionaria del INAP de la Universidad de Chile. Karen Cea Pérez, coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Universidad de Chile Constanza Yáñez Coñoepán, estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile. Marcela Morales Llaña, antropóloga, trabajadora. Abel Mauricio Sandon Muñoz, Estudiante Administración Pública de la Universidad de Chile Marcela Piñeira Hernández, Asistente Social, FCFM. Franco Nauto Santana, estudiante de Pedagogía, Universidad de Chile. Rocío Marín Briceño, Ingeniera Civil Eléctrica de la Universidad de Chile Javier Ruiz del Solar, Académico FCFM, Universidad de Chile Ricardo Herrera Mardones, Académico FCFM, Universidad de Chile Paula Palacios Rojas, antropóloga Fundación Alicia Cáceres Ester González R., Estudiante Mg. Bioquímica, Universidad de Chile Felipe Agüero, Profesor Titular del Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile Alejandra Cautín Bastías, Estudiante de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile. Alejandra Araya Espinoza, académica asociada, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile Juan Llancaman, Ingeniero Constructor, IDIEM-FCFM Manuel Guerrero Antequera, Académico, Facultad de Medicina, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile Cristóbal Jara Peñipil, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Ignacio Ñancupil Quirilao, Estudiante Magíster Ingeniería Civil Eléctrica, Universidad de Chile. José López Manríquez, Estudiante de Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Kay Manríquez Piérola, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Felipe Manen, estudiante de Ingeniería Civil en Computación, FCFM, Universidad de Chile. Luis Alberto Mellado Díaz. Estudiante CPS e investigador en Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Rodrigo Collío Millán. Estudiante de Administración Pública de la Universidad de Chile. Claudio López de Lérida Elías, Estudiante Magíster Ingeniería Civil Eléctrica, Universidad de Chile. Francisco Ignacio Bugueño García, Estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Felipe Nicolás Matamoros Caruman, Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile Simón Vidal Lillo, Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica FCFM, Universidad de Chile Javiera Manzano Sayes, Estudiante Ingeniería Civil Industrial, FCFM, Universidad de Chile María Rivera Iribarren, Defensa Popular, Chile Betsabé Carrasco Orellana, Defensa Popular, Chile Lorena Romero Rivera, Defensa Popular, Chile Alejandra Hidalgo Erazo, Defensa Popular, Chile Nicolás Carranza Gaete, Defensa Popular, Chile Patricio Pereira Núñez, Defensa Popular, Chile Diego Pincheira, Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica FCFM, Universidad de Chile Luis Alarcón Barrientos, Estudiante Licenciatura en Lengua y Literatura hispánicas, FFH, Universidad de Shile Máximo Quitral Rojas, Académico, Facultad de Administración y Economía, Universidad Tecnológica Metropolitana. Joel Alarcón Barrientos, Psicólogo Universidad de Concepción Susan Adele Foote Miranda, Académica, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción Aníbal González Zambrano, estudiante Geología, FCFM, Universidad de Chile Consuelo Figueroa, Académica, Escuela de Historia, Universidad Diego Portales Daniel Araya, Estudiante Ingeniería Civil en Computación FCFM, Universidad de Chile Alexandra Ninoska Fuenzalida Artigas, Estudiante del Magíster en Meteorología y Climatología, FCFM, Universidad de Chile Carlos Sánchez Neculman, Estudiante Licenciatura en Química, FCQyF, Universidad de Chile. Fabián Lorca Moncada, Estudiante ingeniería civil mecánica, FCFM, universidad de Chile Nicolás Muñoz Muñoz, Estudiante Ingeniería Civil Química, FCFM, Universidad de Chile Benjamín Mendoza Carmona, Estudiante Plan Común, FCFM, Universidad de Chile Isaac Lienqueo Quilaleo, estudiante plan común, FCFM, universidad de Chile Pablo León Alfaro, Ingeniero Civil, Universidad de Chile Romina Iturrieta Acevedo, estudiante Administración Pública, Universidad de Chile. Tania Pereira Núñez, profesora. Algarrobo, Chile Yerko Herras Hidalgo,músico.

Ante la nueva y flagrante violación de los DDHH de los mapuche en su territorio el día 1 de agosto de 2020, en horario de toque de queda y amparados por la policía estatal, pobladores de la Región de La Araucanía procedieron a intervenir como desalojantes de las Municipalidades en toma por parte de mapuche que exigían la aplicación del Convenio 169 a los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde hace más de 90 días. Tanto la agrupación APRA (Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía), como otros personeros públicos, han justificado dicho ataque en redes sociales, exponiendo un supuesto abandono del Estado en las comunas de Ercilla, Traiguen, Collipulli, Victoria y Curacautín, que son las comunas más militarizadas del país desde hace más de dos décadas. En el acto denunciado, según testimonios y registros de prensa, Carabineros lejos de prestar ayuda a mapuche que estaban siendo atacados con distintos elementos procedió a desalojarlos y tomarlos prisioneros, sin importar que había mujeres y niños en el interior. Cabe señalar que este no es un hecho aislado, sino uno más de los ataques racistas sufridos por las comunidades mapuche durante los meses de pandemia. Nos referimos al amedrentamiento y detención de hortaliceras mapuche en Temuco; a los ataques racistas de la policía hacia la comunidad We Newen, hecho denunciado por el asesinado werken Treuquil (de quien aún no se sabe quiénes terminaron con su vida); y al contexto de violencia y persecución en que viven niños/as y mapuche en la zona de Malleco. Ante las situaciones expuestas exigimos al gobierno de Chile: Kiñe: Se pronuncie y condene de manera clara todos estos hechos de carácter racista y se exija la responsabilidad a su Ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en su visita a la Araucanía, a través de sus declaraciones y reuniones no hizo más que encender los ánimos locales y crear un clima de confrontación en la ciudadanía. Epu: Que en toda la aplicación de justicia y ejecución de condenas a mapuche se aplique el Convenio 169 y se revisen todos los casos de los presos mapuche a la luz del derecho internacional Küla: Que se revisen las políticas extractivistas de la zona de La Araucanía, ya que no han aportado en nada al Desarrollo Local, lo que se observa en las cifras de pobreza de la Araucanía a pesar de las casi cinco décadas de explotación forestal en territorio mapuche. Meli: Que se avance en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que habitan este país y se declare a Chile como un Estado plurinacional. Por último, hacemos un llamado al Poder judicial de Chile y a la Corte Suprema a que se manifiesten ante las flagrantes violaciones al Estado de Derecho, particularmente a tratados internacionales de DDHH y al convenio 169 de la OIT; y solicitamos a la comunidad internacional, a la ONU, la CIDH y otras organizaciones de DDHH a que, una vez más, envíen relatores y observadores internacionales a territorio mapuche. Firman esta Declaración Mapuche autoconvocados de la Universidad de Chile Maribel Mora Curriao, poeta y docente, Universidad de Chile Álvaro Calfucoy Gutiérrez, poeta y funcionario, Universidad de Chile Doris Sáez Hueichapan, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, UCH Héctor Mariano, Educador Tradicional, Universidad de Chile Verónica Figueroa Huencho, Académica y Senadora Universitaria, UCH Salvador Millaleo Hernández, Académico de la Facultad de Derecho, UCH Christian Basáez, Académico, UChile María Elena Lienqueo Contreras, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, U de Chile Millaray Huaquimilla, Licenciada en Antropología Social, Senadora Universitaria UCH Adhieren a esta Declaración Gricelda Figueroa, Encargada Área de Interculturalidad, Universidad de Chile. Luis Vera, activista por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Funcionario y Docente Universidad de Chile. Claudio Gutierrez, Académico FCFM, Universidad de Chile Sergio Celis, Académico FCFM, Universidad de Chile Claudia Rodríguez Seeger, docente ETHICS-FCFM, Universidad de Chile Gabriel Easton Vargas, Profesor FCFM, Universidad de Chile Leonardo Falcón, Funcionario Biblioteca Central FCFM, Universidad de Chile Adrián Baeza Araya, DEP, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Rodrigo Sepúlveda Prado Facultad de Medicina Universidad de Chile Pablo Garrido, Funcionario FCFM, Universidad de Chile Patricio Bustamante Ceas. Facultad de Medicina. Senador Universitario. Willy Kracht, Académico FCFM, Universidad de Chile Loreto Díaz M., Profesional FCFM, Universidad de Chile. Nicolás Fuentealba R., Profesional FCFM, Universidad de Chile Hugo Arellano, Académico FCFM, Universidad de Chile Daniel Egaña Rojas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile Mauricio Moris Hernández, Funcionario FCFM, Universidad de Chile Patricio Riquelme Contreras. Académico. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Carlos Matías Muñoz Navarro, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. Natalia Cancino Palacios, funcionaria FAVET Universidad de Chile. Andrés Monares, prof. ETHICS, Esc. de Ingeniería y Cs., U. de Chile. Fredy Chamorro , IDIEM. Gonzalo Arqueros, Académico Departamento de Teoría de las Artes Facultad de Artes Universidad de Chile Daniela Núñez Rosas, funcionaria Universidad de Chile Darinka Radovic, Funcionaria Universidad de Chile Arturo Molina Burgos, Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica, Universidad de Chile. Mathias Gómez Montecino, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. María Soledad Falabella Luco, Profesora Asociada, Departamento de Literatura, Universidad de Chile. Jimena Poblete Zamorano, Profesional IDIEM, Universidad de Chile Ricardo H Pérez Abarca, Académico Departamento Enfermería, Universidad de Chile Claudia Martinez Huerta, Universidad de Chile Allison Ramay, Profesora Asociada, Facultad de Letras, Universidad Católica de Chile Antonia Adriana Escobar Diaz, estudiante de pedagogía, Universidad de Chile. Bertha Palacios López. Universidad Autónoma de Chiapas, México. Victor Alberto Gómez Palacios. Estudiante de Administración, Universidad Autónoma de Chiapas, México. ANGELA BOITANO GRUETTNER, ESCUELA SOCIOLOGÍA, U. DIEGO PORTALES Alexis Riquero Chandia, estudiante de Teoría de la Música, Universidad de Chile Andrea Peroni, académica, Universidad de Chile Karla V. Romero Baeza, Doctorante de Cs. Sociales en Estudios Territoriales, Universidad de Los Lagos Bernardo Subercaseaux S Profesor Universidad de Chile Aura Cumes, antropóloga independiente, Guatemala Felipe Hasler, Profesor Universidad de Chile Fernando Morales Parada, Profesor, Universidad del Bío-Bío Ligeia Bravo Soto. Profesional. Universidad de Chile Mauricio Barría Jara, académico Facultad de Artes Universidad de Chile Patricio Felmer Aichele, Académico Universidad de Chile Fabián Flores Silva, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Pontificia Universidad Católica de Chile Felipe Célèry Céspedes, Funcionario FCFM, Universidad de Chile. Jimena Orellana Troncoso, Funcionaria FCFM, Universidad de Chile Camila Faúndes Silva, Psicóloga, Universidad deo9 Chile. María Cecilia Bravo. Académica, ICEI, Universidad de Chile Dra María Soledad Martínez, Profesora Asistente, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile Carola Andrea Pinchulef Calfucura, doctoranda en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México. Marcelo Sánchez Delgado, Profesor Asistente, CECLA, Universidad de Chile. Carolina Alejandra Bustos Donoso, Funcionaria Facultad de Derecho Universidad de Chile y abogada de la misma Escuela. Juan Huenuan Escalona, poeta y fotógrafo mapuche. Alejandro Bozo Gonzalez, CFCN Jean Fanny Cristina Taucare Huarachi, Diseñadora Gráfica, OpenBeauchef, FCFM – U. de Chile John Urrea Maturana, Profesor de Matemática, Asesor Pedagógico en Corporación Crea+. Magda Sepúlveda Eriz, crítica literaria Marcela Arellano Ponce, MBA UChile, DII, FCFM Jocelyn Simmonds Wagemann, Académica, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, U de Chile Mercedes López, académica Facultad de Medicina, Universidad de Chile Zafiro Fleming Contador. Funcionaria FCFM. Universidad de Chile. Patricio Aceituno Gutiérrez. Fernando Pairican, Posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y Director de la Colección pensamiento mapuche, Pehuen Editores. Patricia Vargas Pérez Academica Departamento de Artes Visuales Facultad de Artes Universidad de Chile Yael Zaliasnik. Periodista. Renato Athias, Director del Centro de Estudios sobre Etnicidad (NEPE) de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Pilar Tapia Ramírez, Profesora de Estado en Educación General Básica. Escuela D-133 Arturo Pérez Canto, María Elena. Andrea Dávalos Osorio, periodista FCFM-U. de Chile Dra. Maritza E. Aburto D. Universidad del Bío-Bío Felipe Barra, académico Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Maria Ofelia Moroni Yadlin, Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Patricia Espinosa H., Académica y Crítica Literaria, PUC. Pablo Farías Letelier, Estudiante Lic. Literatura Hispánica, U. de Chile Cristina Espinoza Calderón, periodista FCFM, U Camila Belén Plaza Salgado. Historiadora y funcionaria de la Universidad de Chile. Francisco Javier Gil LLambías, Rut.6389967-4 Alejandra Bottinelli, académica. Departamento de Literatura, U. De Chile. Armando Muyolema, Universidad de Wisconsin, Ecuador/USA. Felipe Díaz Alvarado, acad émico FCFM, Universidad de Chile. Ana Harcha Cortés, artista escénica y académica, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Jaqueline Caniguan Caniguan, profesora y lingüista, Universidad de La Frontera Jenny Assael, Académica FACSO, Universidad de Chile Tuti Elissegaray Hewstone Actriz y Profesora en Icei y en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile José Octavio Hernández Pavez. Académico FCFM, Universidad de Chile Juan Pablo Futalef, Estudiante Magíster UChile Sara Gálvez Romero. Profesora Universidad Católica de Temuco, Magíster en Informática Educativa Universidad de la Frontera. Patricia Grau Mascayano Profesora Depto Enfermeria F. Medicina U de Chile Doris Quiñimil Vásquez, colectivo mapuche Ragniñtulewfü Felipe Neira Osses, estudiante magíster en lingüística Universidad de Chile Maria Eugenia Gongora, Universidad de Chile Eduardo Giesen A., Ingeniero U. de Chile, profesor Ecología Política FCFM Margarita Bustos, Encargada área Diversidad sexual y de género, Univ. de Chile Carla González Ávila, estudiante de Ingeniería Civil Industrial Universidad de Chile. Facultad FCFM. Gloria Baigorrotegui. IDEA-USACH Julio Contreras Valenzuela, funcionario FCFM, Universidad de Chile. María Teresita Pérez Cruz, Docente universidad Autónoma de Chiapas-México. Julio Lira Ramìrez, Docente FCFM, Universidad de Chile Dionicio Barrales Leal Canada Paulina Vergara Saavedra, académica INAP, UNiversidad de Chile Cristian Aurelio Antillanca , poeta Mapuche Teresa De La Barrera Norambuena, Antropóloga U De Chile. Perito Judicial. Paola Méndez Monteghirfo, profesional Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Jorge Pulgar , profesional de apoyo a la Docencia. DIC de la FCFM Sebastián Donoso, Académico FCFM, U. de Chile. Paulette Iribarne, Fundación Moisés Mellado, Universidad de Chile. Kemy Oyarzún, Académica Facultad Filosofía y Humanidades. Presidenta Asociación de Académicos/as de la Universidad de Chile. Kenia Chavez Ccahuana, Estudiante Ingeniería Comercial FEN, Universidad de Chile. Sergio Jara Diaz, Profesor Titular FCFM Universidad de Chile Pavel Guiñez Nahuelñir, sociologo, Dirigente Sindical Fenpruss y Asesor Intercultural Servicio de Salud Talcahuano. Victor Manuel Gavilan . Educador de Adultos. Universidad de Calgary. Canadá y Director Ejecutivo The Spanish School of Calgary. Andrea Alvarez Diaz, Psicóloga. Profesora Universidad de Tarapacá José Purralef, profesor de historia. Verónica Peña Chacón, funcionaria del INAP de la Universidad de Chile. Karen Cea Pérez, coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Universidad de Chile Constanza Yáñez Coñoepán, estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile. Marcela Morales Llaña, antropóloga, trabajadora. Abel Mauricio Sandon Muñoz, Estudiante Administración Pública de la Universidad de Chile Marcela Piñeira Hernández, Asistente Social, FCFM. Franco Nauto Santana, estudiante de Pedagogía, Universidad de Chile. Rocío Marín Briceño, Ingeniera Civil Eléctrica de la Universidad de Chile Javier Ruiz del Solar, Académico FCFM, Universidad de Chile Ricardo Herrera Mardones, Académico FCFM, Universidad de Chile Paula Palacios Rojas, antropóloga Fundación Alicia Cáceres Ester González R., Estudiante Mg. Bioquímica, Universidad de Chile Felipe Agüero, Profesor Titular del Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile Alejandra Cautín Bastías, Estudiante de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile. Alejandra Araya Espinoza, académica asociada, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile Juan Llancaman, Ingeniero Constructor, IDIEM-FCFM Manuel Guerrero Antequera, Académico, Facultad de Medicina, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile Cristóbal Jara Peñipil, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Ignacio Ñancupil Quirilao, Estudiante Magíster Ingeniería Civil Eléctrica, Universidad de Chile. José López Manríquez, Estudiante de Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Kay Manríquez Piérola, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Felipe Manen, estudiante de Ingeniería Civil en Computación, FCFM, Universidad de Chile. Luis Alberto Mellado Díaz. Estudiante CPS e investigador en Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Rodrigo Collío Millán. Estudiante de Administración Pública de la Universidad de Chile. Claudio López de Lérida Elías, Estudiante Magíster Ingeniería Civil Eléctrica, Universidad de Chile. Francisco Ignacio Bugueño García, Estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Felipe Nicolás Matamoros Caruman, Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile Simón Vidal Lillo, Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica FCFM, Universidad de Chile Javiera Manzano Sayes, Estudiante Ingeniería Civil Industrial, FCFM, Universidad de Chile María Rivera Iribarren, Defensa Popular, Chile Betsabé Carrasco Orellana, Defensa Popular, Chile Lorena Romero Rivera, Defensa Popular, Chile Alejandra Hidalgo Erazo, Defensa Popular, Chile Nicolás Carranza Gaete, Defensa Popular, Chile Patricio Pereira Núñez, Defensa Popular, Chile Diego Pincheira, Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica FCFM, Universidad de Chile Luis Alarcón Barrientos, Estudiante Licenciatura en Lengua y Literatura hispánicas, FFH, Universidad de Shile Máximo Quitral Rojas, Académico, Facultad de Administración y Economía, Universidad Tecnológica Metropolitana. Joel Alarcón Barrientos, Psicólogo Universidad de Concepción Susan Adele Foote Miranda, Académica, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción Aníbal González Zambrano, estudiante Geología, FCFM, Universidad de Chile Consuelo Figueroa, Académica, Escuela de Historia, Universidad Diego Portales Daniel Araya, Estudiante Ingeniería Civil en Computación FCFM, Universidad de Chile Alexandra Ninoska Fuenzalida Artigas, Estudiante del Magíster en Meteorología y Climatología, FCFM, Universidad de Chile Carlos Sánchez Neculman, Estudiante Licenciatura en Química, FCQyF, Universidad de Chile. Fabián Lorca Moncada, Estudiante ingeniería civil mecánica, FCFM, universidad de Chile Nicolás Muñoz Muñoz, Estudiante Ingeniería Civil Química, FCFM, Universidad de Chile Benjamín Mendoza Carmona, Estudiante Plan Común, FCFM, Universidad de Chile Isaac Lienqueo Quilaleo, estudiante plan común, FCFM, universidad de Chile Pablo León Alfaro, Ingeniero Civil, Universidad de Chile Romina Iturrieta Acevedo, estudiante Administración Pública, Universidad de Chile. Tania Pereira Núñez, profesora. Algarrobo, Chile Yerko Herras Hidalgo,músico.