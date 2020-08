2cd8db27d4

género Patricia Muñoz en picada contra Carol Bown: "Omite deliberadamente que su obligación es abordar la prevención de vulneraciones" La abogada y Defensora de la Niñez respondió a los dichos de la titular de la Subsecretaría de la Niñez sobre la responsabilidad del Poder Judicial en el femicidio de la joven Ámbar Cornejo. Diario UChile Domingo 9 de agosto 2020 11:50 hrs.

Este domingo, en CNN Chile, las dos mujeres a cargo de los organismos gubernamentales y estatales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentaron posiciones respecto de las responsabilidades que tienen los distintos organismos del Estado ante el femicidio de la joven Ámbar Cornejo, presuntamente a manos de la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien habiendo sido condenado por un doble femicidio, fue dejado en libertad condicional en 2016 por la comisión de libertades condicionales de la Corte de Valparaíso. Días atrás, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, había criticado al Poder Judicial afirmando que “hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que de las víctimas“. Dichos que se dieron en el marco de los cuestionamientos que ha recibido la ministra de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que dejó en libertad condicional a Bustamante. “Tenemos que ver cuál es la mejor opción de sancionar a jueces que, por sus ideologías, se transforman en un peligro para la sociedad“, sostuvo la autoridad de Gobierno. De inmediato llegaron las primeras reacciones a las declaraciones de Bown y en forma de críticas, sobre todo, de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. “Son inaceptables en democracia“, apuntó Muñoz, señalando que daban cuenta de una “manifiesta ignorancia sobre Poder Judicial y su rol“. Bown se defendió luego: “Respeto profundamente la separación de los poderes del Estado; lo que no obsta a proponer mejorar la legislación para proteger mejor a las víctimas“. Este domingo ambas se encontraron en las pantallas de CNN Chile y la Defensora de la Niñez lejos de retroceder en su postura, la ratificó. “La subsecretaria de la Niñez y la Subsecretaría liderada por ella, se escudan en que el servicio nuevo no ha salido para que las cosas no cambien. Pero ella omite, deliberadamente desde mi perspectiva, dar cuenta de que dentro de sus obligaciones legales, que le asisten desde el 5 de junio de 2018, está abordar la prevención de las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Independiente de si surgen nuevas leyes o no“, sostuvo la titular de la Defensoría de la Niñez. “O sea, el trabajo de la Subsecretaría se debió iniciar el 5 de junio de 2018 y no esperar que surjan proyectos legislativos. En este sentido, me gustaría hacer un énfasis particular en lo que dice relación con el Servicio Nacional de Menores. Porque recordará la subsecretaria que dentro de sus facultades y obligaciones legales está precisamente la generación de los estándares que hoy impidan que situaciones de vulneración de derechos se sigan produciendo al interior de las residencias del Sename y no impone a ella la posibilidad de esperar que surja el nuevo servicio para ejercer su función”, agregó Muñoz. “Lo que quiero decir acá es que es lamentable y muy complejo que quien lidere la Subsecretaría de la Niñez de este país, no logre comprender porqué la ley de garantías es precisamente aquella ley que reviste la mayor urgencia y necesidad, porque atiende a lo que se relaciona con la promoción y difusión de derechos, pero también por la prevención de las vulneraciones respecto de los niños y sus familias“, sentenció la abogada y cabeza de la Defensoría de la Niñez.

