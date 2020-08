06eec16e13

Educación Emilia Schneider: "Hay que ser capaces de plantear una política distinta y reconstruir el movimiento estudiantil" La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, se refirió al proceso eleccionario que vivirá el centro de estudiantes de nuestra casa de estudios. Además abordó lo que ha sido su trabajo en medio del estallido social y la pandemia de coronavirus. Diario Uchile Martes 11 de agosto 2020 10:27 hrs.

Este martes 11 de agosto los estudiantes de la Universidad de Chile comenzarían un proceso inédito. Para esta fecha estaba agendada la primera elección electrónica de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para renovar su directiva, luego de la administración que encabeza aun Emilia Schneider. Finalmente y con la intención de perfeccionar lo más posible la plataforma que permitirá realizar los comicios, la elección se postergó una semana por lo que ahora comenzará el próximo 18 de agosto. En conversación con Radioanálisis, la presidenta de la FECh, Emilia Schneider, explicó que “este año nos hemos visto expuestos a una situación inédita como tener por primera vez una elección online. Tuvimos que esperar la autorización de la universidad y reformar nuestros estatutos para que ante situaciones excepcionales se permita la votación a distancia”, explicó la dirigente estudiantil. En ese sentido, la decisión de postergar una semana las elecciones por parte del Tricel, servirá “para seguir difundiendo este proceso, que es un poco engorroso, pero que por motivos de seguridad es fundamental que sea de esa forma”. Emilia Schneider asumió la presidencia de la FECh en mayo de 2019, en medio de una crisis profunda de la Federación, que se expresó en la baja participación que tuvo el proceso en la cual fue electa. Posteriormente, le tocó enfrentar los desafíos que representó el estallido social de octubre del año pasado y este 2020 la pandemia de coronavirus que obligó a suspender las clases presenciales en la universidad. Al respecto, comentó que “al principio nos tuvimos que enfocar más en lo interno, recorriendo las facultades para conocer los problemas que estaban viviendo los estudiantes y ese proceso estaba terminando justo cuando comenzó el estallido social. Me voy contenta con lo realizado, fue un desafío muy grande, una nunca espera enfrentarse a una pandemia y un estallido social, pero me voy con la conviccion de que la tarea de reconectarnos con la sociedad es importante y el proceso constituyente será importante en ese sentido”. Emilia Schneider destacó, especialmente, el trabajo que realizó la Federación durante el estallido social, sirviendo de soporte y acompañamiento de las diversas manifestaciones sociales que se realizaron, principalmente, en Santiago: “La principal tarea que tuvimos fue servir de escenario de reproducción de la protesta, ofrecer espacio para los voluntarios de salud, para que se instalarán las brigadas en momento en que las violaciones de los derechos humanos son pan de cada día”. Al mismo tiempo, recalca que “la misma circunstancia histórica nos dio un rol, un rol que sirvió para recuperar la credibilidad del movimiento estudiantil. Se necesita reconstruir las espaldas del movimiento hacia la ciudadanía y cómo los estudiantes se pusieron al servicio de quienes se sentían violentados, son momentos donde el movimiento estudiantil deja de hablarse a sí mismo y pasa a tener un rol social”. Debate Listas FECh – Viernes 07 de Agosto 2020 https://t.co/qVZiPZdyBq — FECH (@la_Fech) August 7, 2020 Respecto de ese proceso y la falta de conexión que se pudo ver entre el movimiento y el desinterés de participar en procesos como las elecciones, Schneider sostiene que “como grupos debemos asumir responsabilidades pero no hay que cargar esto hacia las personas” y afirma que “ninguno de los candidatos es responsable de esto, el dirigente se tiene que poner al servicio de terminar con la crisis y en ese sentido va todo mi respaldo a quien le toque encabezar este proceso”. Así, plantea que “la despolitización es un fenómeno super complejo. Hay una cosa sistémica donde las organizaciones sociales no inciden mucho y eso tiene que ver con el neoliberalismo, si durante años la ciudadanía se ha limitado al voto y no ha pasado mucho con eso se produce una desafección, ojalá eso no se produzca en el plebiscito donde los jóvenes tenemos que ir a votar en masa”. Schneider agrega que “las organizaciones sociales tenemos que hacer una autocrítica, hay que ser capaces de plantear una política distinta para reconstruir el movimiento estudiantil, acá la solución para adelante tiene que ver con construir alianzas más amplias de las actuales, se necesita una unidad de la izquierda, sin dogmas y anclados en las luchas que importan a las y los estudiantes y en ese sentido, la causa del feminismo y las disidencias sexuales es una de las más organizadas actualmente”. Finalmente, la actual presidenta de la FECh recalca que “las elecciones de la Federación siempre son un reflejo de algo más grande que está ocurriendo en el país, lo que pasa en las organizaciones sociales, no solo en la FECh, sino que también en otros espacios sociales, tiene que ver con una crisis profunda en el país que no hemos sido capaces de subsanar y el proceso constituyente tiene que ser una oportunidad para cuestionar cómo nos organizamos”. En esa línea, Schneider recalca que “la forma de hacer política a través de los partidos tiene que mutar radicalmente, sino no será capaz de dar cuenta de la realidad social. Todavía estamos en ese claro oscuro en que está muriendo lo anterior y, por lo mismo, tenemos que luchar fuertemente en contra de la despolitización porque caer en la antipolítica es hacer un flaco favor a los sectores que no quieren hacer cambios en este país”. Las elecciones de la nueva directiva de la FECh comenzarán el próximo 18 de agosto y para participar, los estudiantes deben visitar el sitio eleccionesfech.cl donde podrán validarse y de esa forma poder votar en estos comicios que serán, de manera inédita, a distancia.

