Plebiscito Más dudas que certezas en semana crucial para el plebiscito constitucional Este martes, la comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto que, ante la crisis sanitaria, otorga al Servicio Electoral mayores atribuciones hasta el año 2021. Para el presidente del consejo directivo de dicha institución, Patricio Santamaría, los plazos son hoy la mayor dificultad que se tiene con miras al 25 de octubre. Eduardo Andrade Martes 11 de agosto 2020 21:06 hrs.

Exactamente a 75 días para el plebiscito constituyente, esta semana viene siendo crucial para planificar el rol que tendrá el Servicio Electoral de Chile no solamente en este proceso sino durante todo el calendario de elecciones programadas para el siguiente año. Esa situación, por supuesto, es de suma excepción dado que la actual contingencia sanitaria así lo demanda. Por tal motivo, este martes, la comisión de Constitución del Senado dio un paso respecto del proyecto de ley que dota al Servel de algunas atribuciones, en un contexto en el cual se pretende trabajar codo a codo con el Ministerio de Salud. Una de estas atribuciones dice relación con otorgar al Servel la responsabilidad de generar un protocolo para el desarrollo del plebiscito, tema que ya venía generando polémica en días anteriores, dado que el presidente del consejo directivo de dicha institución, Patricio Santamaría había acusado de retrasos y poca claridad a la Dirección General de Presupuestos. Esta situación fue ratificada durante la sesión del martes en la comisión de Constitución, en la que, además, Santamaría recordó que los plazos son hoy la mayor dificultad que se tiene con miras al 25 de octubre. “Ayer nos enteramos por un comunicado que sacó la Dipres, que nos había autorizado un aporte respecto de la compra de elementos sanitarios. Yo hasta el día de ayer no estaba autorizado, vale decir, en eso no es precisa la declaración de Dipres. Obviamente, estimamos que mientras mayor sea el plazo, en la medida que no afecte la posibilidad de la comunicación a la ciudadanía, podríamos trabajar con bastante más calma”, indicó. Con el quorum más alto de sus miembros y con un plazo de 45 días antes del plebiscito, el Servel deberá presentar todas las indicaciones correspondientes para el desarrollo del proceso, razón por la cual, según Santamaría, se viene trabajando ya en un protocolo que mira con atención lo sucedido en las elecciones de República Dominicana y Corea del Sur. Sobre este tema, además, también se refirió el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, dando cuenta de que, pese a las restricciones de movilidad que puedan existir en algunas comunas en la fecha del plebiscito, esto no impedirá su realización. “Puede ser, y ojalá así no fuera, que una determinada comuna esté en cuarentena o en etapa de transición o algún grado de restricción, eso no va a impedir que se realice el acto electoral del plebiscito. En esa comuna, en esa región o en esa ciudad, la que se trate. Esto viene a recoger inquietudes de parlamentarios y del debate que se ha venido llevando adelante”, subrayó. Para el plebiscito de agosto, los temas que se maneja entre el Servel y otros ministerios tiene que ver con situaciones que van desde el transporte de las personas, la posibilidad de que las personas contagiadas por COVID-19 puedan votar, la seguridad en las cabinas de votación y hasta analizar si será necesario que cada votante lleve su propio lápiz. Ya posterior a la aprobación en general de las facultades otorgadas el Servel, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, se mostró conforme con lo logrado y aseguró que el proyecto despachado “es un avance concreto para tener un plebiscito con todas las garantías y poder proceder el 25 de octubre a tener una masiva participación al plebiscito convocado”. Hay que tener en consideración también, que, por la prolongación de la sesión de la comisión mencionada, se postergó para este miércoles a las 9:30 de la mañana la reunión entre el Ejecutivo, presidentes del Congreso y comisiones de Constitución, con el Servel. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, entregó su balance respecto de lo será este encuentro y lo que se pretende alcanzar en él. “Lo que más nos preocupa de esta mesa de trabajo es cómo vamos a garantizar la participación de la ciudadanía en un plebiscito. Queremos darles la certeza y la seguridad de que el plebiscito se puede realizar, pero primero tenemos que tener la certeza de que tanto el Gobierno, las autoridades sanitarias y la sociedad civil nos convoquen a llevar a cabo este plebiscito porque con las medidas sanitarias y la realidad del país se puede. Luego garantizar a las personas, el espacio, el distanciamiento y la participación que es un derecho clave”, explicó. Cabe recordar también que, aunque no fue el tema principal de la comisión de Constitución, hubo ciertas dudas respecto de lo que será el financiamiento de las campañas, un tema que aún no se termina por zanjar y que tiene que ver con el límite de aportes y gastos, impedir el aporte de empresas extranjeras y establecer que no existe devolución por votaciones obtenidas como en el caso de candidatos que son personas naturales.

