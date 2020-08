06eec16e13

Pueblos originarios Ministro Víctor Pérez por huelga mapuche: “Nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida” En respuesta a la crítica situación de salud en la que se encuentra el machi y otros comuneros, el ministro señaló que la principal preocupación "es conversar con quien sea posible, para que dentro de todo lo que se establece en los reglamentos penitenciarios", llegar a una solución. Diario Uchile Martes 11 de agosto 2020 11:46 hrs. Compartir

“Nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida”, dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, al referirse a la situación de salud que atraviesa el machi Celestino Córdova, en huelga de hambre desde hace 100 días. Este lunes, por la noche, se dio a conocer un audio de “despedida” de la autoridad espiritual mapuche, donde señalaba: “Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, en forma forzado cruelmente a nuestro pueblo Nación mapuche, desde la llegada de la invasión, en tiempo actual, desde enero de 2013 el Estado chileno a través de su institución policial me despojó de mi rewe, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes que les brindaba vida y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche”. Ver también: Las palabras de despedida del Machi Celestino Córdova Ante esta situación, el jefe del gabinete reaccionó asegurando que, desde el Gobierno, “nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida y conversar con quien sea posible, para que dentro de todo lo que se establece en los reglamentos penitenciarios, poder buscar el camino para que esa huelga de hambre sea depuesta, porque no creemos que nos lleve a ningún tipo de solución”, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que el machi cumpla parte de su condena al interior de su regue. Sobre los otros presos mapuche, en la misma situación de presión y se encuentran internados en el hospital de Angol, Pérez dijo que los médicos cuentan con la autorización de tomar “los resguardos necesarios”.

