Justicia Defensor Regional de La Araucanía: "Lamentamos el fallo, pero no nos queda más que respetar y acatar" Ante la resolución de la Suprema, también desde el INDH dieron su opinión, haciendo un llamado al diálogo. Diario Uchile Jueves 13 de agosto 2020 12:28 hrs.

Las reacciones ante la resolución de la Corte Suprema por el recurso de amparo presentado por el machi Celestino Córdova no se han hecho esperar. Uno de los primeros en declarar, a propósito de la negativa del máximo tribunal de conceder una pena alternativa a la carcelaria para la autoridad espiritual mapuche fue Renato González Caro, Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública de La Araucanía. Para el abogado, “el voto de mayoría señala que no existe ilegalidad en el cumplimiento de la condena y no se refiere de la aplicación o no del Convenio 169 referido. Lamentamos el resultado, pero nos queda más que respetar y acatar las resoluciones de los tribunales, que es lo que corresponde en un Estado de derecho”. A su vez, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, informó que “la sentencia de la Corte Suprema es un revés para la causa de Celestino Córdova, pero no puede significar primero detener el diálogo y, por otra, parte no avanzar en políticas públicas que favorezcan al pueblo Mapuche a partir del convenio 169”. Micco agregó que “esta fallo no puede ser motivo para que haya más rabia en la violencia en la región. Hacemos un llamado al diálogo, único medio para que haya paz y justicia en la Araucanía y Arauco”.

