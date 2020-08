8e673e8910

Nacional "El Estado chileno es racista": las reacciones tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso de amparo de Celestino Córdova La diputada Emilia Nuyado aseguró que se está condenando a muerte a Celestino Córdova y responsabilizó al presidente Piñera y a su ministro del Interior, Víctor Pérez. Camilo Villa y Tomás González Jueves 13 de agosto 2020 14:16 hrs.

Este jueves, la 2° Sala de la Corte Suprema resolvió rechazar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdova, a través del cual buscaban que la autoridad ancestral mapuche pudiese cumplir parte de su condena en su rehue. En concreto, la intención de la defensa de Córdova solicitaba que el machi pueda salir de la cárcel al menos por seis meses y que siga cumpliendo su condena de 18 años de presidio en su domicilio, una comunidad en el área rural de la comuna de Padre Las Casas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT. En un fallo dividido, con cuatro votos en contra y solo uno a favor, los ministros de la Sala resolvieron denegar la solicitud de la autoridad ancestral y confirmaron lo resuelto de manera unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco, que a la vez ratificó lo dictado por el Juzgado de Garantía. Luego de conocido el fallo, el abogado de la Defensoría Penal de La Araucanía, Renato González, quien es parte de la defensa del machi, lamentó la decisión, pero aseguró que lo respetarán. “El voto de mayoría señala que no existe ilegalidad en la forma actual de cumplimiento de la condena, y no se refiere, a la aplicación o no, en sede de ejecución de pena, del convenio 169 referido. Sin duda lamentamos el resultado, pero solo nos queda respetar las resoluciones de los tribunales, que es lo que corresponde en un Estado de derecho”. Quien se refirió al tema fue la diputada Emilia Nuyado. La parlamentaria de origen mapuche aseguró que se está condenando a muerte a Celestino Córdova y responsabilizó al presidente Piñera y a su ministro del Interior, Víctor Pérez. “Se está condenando a morir a nuestra autoridad ancestral, espiritual, al machi Celestino Córdova, y a todos los hermanos que se encuentran en huelga de hambre en las cárceles de Ángol, Lebu y Temuco. Lamentamos mucho aquella respuesta que ha dado la Corte Suprema, lo cual significa una vez más que el Estado chileno es un Estado racista, es un Estado que desconoce los compromisos que ha adquirido con organismos internacionales y que no los ha aplicado, como el caso del convenio 169, por lo tanto la responsabilidad política la debe asumir el Presidente de la República y el ministro del Interior”. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, calificó como un revés el fallo de la Corte Suprema, y pidió que dicho veredicto no sea causante de violencia en la región de La Araucanía. “La sentencia de la Corte Suprema indudablemente es un revés para la causa de Celestino Córdova, pero no puede significar detener el diálogo y, por otra parte, no avanzar en políticas públicas que favorezcan al pueblo mapuche a partir del convenio 169. Nosotros como Instituto sostenemos que este fallo no puede ser motivo para que haya más rabia en la región, para que haya más violencia en Arauco y en La Araucanía”. Este jueves, el machi Celestino Córdova cumple 102 días en huelga de hambre, en contraparte, el Presidente Piñera, este mismo día, firmó el proyecto de Ley Juan Barrios, que incrementa las sanciones penales en caso de ataques incendiarios a vehículos motorizados, en el contexto de los últimos atentados en La Araucanía. “El odio y la violencia no van a prevalecer, la paz y la seguridad son los caminos para encontrarnos y resolver los problemas”, afirmó el mandatario en relación a los hechos de violencia imputados al pueblo mapuche.

