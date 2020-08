Gianluca, artista y ciudadano: de su nuevo mixtape y su rol social con las víctimas de trauma ocular

Gianluca Abarza se hizo conocido en la escena musical chilena en 2017 con su canción “Siempre Triste” la que, según señala el sitio especializado Música Popular , “sin ninguna estrategia promocional, se volvió un fenómeno desde plataformas digitales”. Su primer disco, Ying Yang, fue alabado por la revista Rolling Stone como uno de los 25 mejores discos de la temporada 2019 y es parte de una reciente, pero prolífica carrera que este 2020 suma un nuevo mixtape con G Love 2, lanzado esta semana.

“Partí a mediados del 2016, pero mi primer proyecto oficial, SSR, salió el 2017. Mi primera canción oficial en Youtube salió en junio de 2016 y hace poco cumplí cuatro años haciendo música. Yo también siento lo que tú dices, que mi carrera ha sido prolífica y si pienso hacia atrás, creo que mi crecimiento va a una velocidad constante. Como en todo hay momentos mejores que otros, hay bajones, pero hay que saber surfear esa ola y dentro de eso mantengo un crecimiento constante y que puedo ir asimilando siempre y eso es bacán porque no me enfrento de golpe a una situación en que pegué un tema que tiene 20 millones de visitas y de un día para otro mi estatus de persona pasó a ser distinto. Yo puedo seguir siendo yo mismo, voy a mi ritmo y me gusta cómo voy haciendo las cosas, siempre ha sido algo que fluye, con ideas de proyección, pero no a largo plazo”.

La conversación se da fluida, aunque sea a través de zoom, me pregunta de mis gustos musicales y hablamos brevemente de David Bowie y Morrisey. Es justamente el ex líder de The Smiths el que adorna la polera que usa el artista chileno en las fotos promocionales para este nuevo lanzamiento y que parece influir en su forma de hacer música.

Tienes este nuevo mixtape a menos de un año de haber lanzado tu primer disco. Todo parece ir muy rápido en tu carrera…

La idea de tener un par de mixtapes antes de sacar mi primer tipo era algo que quería porque quería prepararme antes. Ahora G Love 2 salió esta semana y es otro mixtape y aunque la diferencia con un disco no es tanta, para mi es un concepto menos cerrado y se me da fácil hacer proyectos, entonces en mi mixtape se se puede encontrar un hilo conductor, quizás no tan fuerte como en Ying Yang en que cada canción se enmarca en el concepto del disco y funciona perfecto de principio a fin, porque la canción del medio divide el lado ying, del lado yang. El G Love 2 viene a cerrar un ciclo de la música que he sacado y de estos cuatro años de experiencia y además esto lo hice en mi casa, grabando con un micrófono igual como grababa las primeras canciones, pero ahora no con una taskcam de mano, sino con un micrófono que graba bien. Por eso siento que este mixtape cierra un ciclo, conecta con todas mis eras y aún así presenta algo nuevo, algo fresco.

El proceso creativo de G Love 2 se dio entre octubre del año pasado y febrero de éste. Ahora en la cuarentena hice dos canciones, pero Banana la hicimos en España en una sesión de estudio y surgió de cero y eso es algo que se ve en todo el mixtape, porque la gran mayoría de las canciones las empezamos y terminamos en el estudio y eso es algo que me gustó mucho. Antes de la pandemia estaba haciendo mucho eso, ir a distintos estudios, con distintos productores y funcionar con la vibra de trabajar algo de cero. Eso es súper diferente de lo que hacía cuando empecé, que escribía en mi pieza y era reacio de ir a estudio. Ahora me encanta freestalear también, hacer cosas sin pensar mucho porque a veces salen cosas bacanes, es algo fresco, algo no premeditado, algo que aparece. Volviendo a tu pregunta, en general en este mixtape hay hartas canciones explícitas, sexualmente explícitas. Me gusta la música que habla de cosas así, tengo un par de temas más antiguos que son así también. G Love tiene ese lado más explícito del amor, en el 1 hay tanto amor como desamor, mientras que en el 2 hay más amor relacionado a cosas más sexuales, que no siento que sean machistas solo son explícitas.

También está lo que dices tú, que es una canción súper chilena. El vídeo también es así y salió de una forma super orgánica y natural, y cuando surgen las cosas así, es lo mejor. En esa canción, yo escuché el beat y me demoré 15 minutos en escribir la letra porque no lo pensé tanto. En general al momento de escribir no lo pienso tanto y eso, pa’ mí que pienso mucho, es parte importante del proceso creativo.

Hay canciones emblemáticas, como Siempre Triste, que tiene una cuestión en particular, que identifica a la generación a la que pertenezco: los jóvenes que nos sentimos aburridos de todo y no pescamos, no nos importa nada y a veces te sientes triste y te da depre, pero después se te pasa y está todo bien y te das cuenta que puede ser una fase y que en la vida pasas por momentos felices y tristes.

Antes yo producía música, pero sin escribir canciones, fue editando el video que me di cuenta que quería hacer música, que me iba a ir bien, así que les dije a mis papás, me salí de la U y empecé a sacar música. Siento que desde la primera canción que saqué empecé a generar ruido, porque entré en la escena en un espacio que no existía en ese momento: música urbana pero alternativa. Eso llamó la atención rápido, quizás no con números, pero si con presencia en las tocatas.

Antes de hacer música, estudié arte por un año y medio y eso me ayudó un montón. Cuando hice mi primera canción, aún estaba estudiando y me salí de la U cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer, la expresión artística que quería desarrollar. Como estaba estudiando arte, vi mi primera canción como una obra, un statement, una declaración de principios.

Este fin de semana participas de un evento de recolección de fondos para las víctimas de trauma ocular lesionadas durante las movilizaciones de octubre a diciembre del año pasado. Hablemos del ciudadano Gianluca, ¿cómo viviste las movilizaciones ?

El 18 de octubre estaba en estudio grabando. Ese viernes tenía un show así que tenía que ir a probar sonido, pero me avisaron que había problemas porque no les había llegado algo del audio, así que nos quedamos en el estudio hasta terminar el tema. Cuando salí a la calle para irme a la casa, me di cuenta que los paraderos estaban llenos de gente y en las noticias dijeron que habían protestas. Tuve que caminar desde cerca del Estadio Nacional hasta las cercanías de la Plaza de la Dignidad, donde vivía en ese tiempo. Por Vicuña Mackena había un mar de gente caminando para todos lados, era un caos y nadie entendía nada. La energía de eso era muy particular, fue muy loco estar ahí en ese momento.

Ya en las siguientes semanas, como vívía ahí mismo, participé en muchas marchas y vi muchas cosas malas, se sentía una energía muy mala por las cosas que le pasaban a la gente. Yo no soy un valiente de las protestas, me manifiesto, pero me da miedo, así que valoro mucho a la gente que se atreve a pararse, solo con piedras y latas, frente a otros que están con escudos y lanzabombas. Se nota mucho en eso cómo unos tienen el poder de hacer lo que quieren y otros están relegados a luchar.

Con los días sentí que eso empezó a perder sentido así que me cambié de ahí, porque la energía de convivir con eso a diario era demasiado para la salud mental, trato de mantenerme al tanto de las cosas políticas y sociales, pero en mi propia casa tenía una sobreinformación, solo llegar a ella ya era un tema complicado porque siempre estaba el guanaco, siempre estaba pasado a lacrimógena y se veían cosas muy feas.



¿Y cómo enfrenta todo eso un artista que hace música urbana?

Sentía que se estaba generando un cambio, pero a la vez eso me deprimía porque ese cambio no lo quieren hacer los que están en el poder. Hay que seguir luchando, pero la lucha siempre va a traer pérdidas y tristezas, entonces vivir justo en ese lugar me afectaba de mala manera porque quizás yo tampoco estaba en el mejor lugar mental.

Me pasaron cosas cuáticas también, por ejemplo una vez yo subí de manifestarme a mirar por el balcón de mi casa y la gente me veía desde abajo y me empezaban a gritar que bajara, que qué hacía ahí mirando desde mi privilegio. Y no podía estar explicando que venía llegando de manifestarme porque no tengo que dar explicaciones a nadie y nadie puede venir a exigirme algo a mi si no me conocen ni saben lo que hago. Me sentía super paqueado por eso, porque aunque no me gusta el témino, al ser una figura pública, la gente se toma atribuciones con cosas que no tienen sentido.

Yo salgo a manifestarme, pero me tapo porque no me interesa que la gente me vea y se saquen fotos conmigo onda “Gianluca sale a manifestarse”. Si ando tapado, me manifiesto piola. Así también, si ando en la calle y alguien me pide una foto, no tengo problema, pero en una marcha o en una manifestación es otra cosa.

¿Qué te motiva a participar de este evento con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular?

Cuando me llegó la invitación, no lo dudé. Estaba bien atento a cualquier tipo de show benéfico que pudiese surgir por estos temas. He aportado a distintas causas de manera anónima y si puedo ayudar cantando, entonces bacán.

Haber participado del movimiento el tiempo que estuve, porque después me fui de gira y no pude estar más, y haber vuelto a las manifestaciones y ver a Gustavo Gatica volver a protestar después de todo lo que le pasó fue muy emocionante. Me da mucha rabia lo que pasa con las víctimas de trauma ocular, los torturados, los presos políticos, todas las injusticias, porque sé que la lucha es justa y válida y no tienen por qué acallarnos de esa forma.

Con esto mismo que pasa ahora que no sabemos hasta cuándo tendremos toque de queda, si el virus está de día y de noche, entonces es obvio que el toque de queda no tiene que ver con el covid, sino con que tienen miedo que el país siga estando en revolución. Octubre va a volver.

Este festival es una instancia super linda dentro de lo feo de todo, porque da esperanza a las víctimas y creo que con el cartel de artistas se va a poder recaudar la cantidad necesaria. Estas instancias y el trabajo de la gente de la Coordinadora y también los que están trabajando para las ollas comunes han revivido algo que se había perdido en Chile, el conocerse entre los vecinos, el agruparse y asociarse de modo que nacen comunidades de gente que vive cerca y no se conocían, así que cuando podamos volver, pasada la pandemia, la interaccón humana va aser mucho más valiosa. Porque ahora nos estamos dando cuenta que la interacción por celular no es nada realmente.

La famosa solidaridad del chileno…

Esa es la cuestión que nos inculcaron cuando chicos, con la Teletón, los Chile ayuda a Chile, pero eso es algo que debe hacer el Estado chileno porque Chile el país debe ayudar a los chilenos, no los chilenos sacar plata de su bolsillo para ayudar a otros chilenos con sus problemas. La gente tiene sus propios problemas y ahora con la pandmeia ha quedado mucho más clara la diferencia entre la gente que se puedequedar en la casa haciendo cuarentena y la gente que tiene que salir a trabajar día a día porque necesitan parar la olla. Si hubiese habido ayuda estatal o el tema del 10% estuviese mejor regulado y las platas hubiese llegado rapidamente o los bonos funcionaran bien, porque yo leo algo de un bono nuevo y al otro día leo que lo que se dijo antes no era verdad, entonces la gente que realmente necesita quedarse en la casa pero tener como vivir no tiene respuestas. El Gobierno no tiene apuro en entregar esas ayudas.