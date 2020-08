546755d220

Derechos Humanos Gobierno confirma intención de intervenir en huelga de Celestino Córdova: "El Tribunal ha accedido y eso es lo que haremos" El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que "cuando hay una colisión de derechos legítimos, quien tiene que decidirlos es un tribunal" y que el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco es razón suficiente para dar curso a una alimentación forzada en caso de ser necesario. Tomás González F. Lunes 17 de agosto 2020 14:12 hrs.

Para este lunes se espera la respuesta definitiva del machi Celestino Córdova a la propuesta que envió el Ministerio de Justicia para resolver la situación y desactivar la huelga de hambre que la autoridad ancestral mapuche lleva desde hace ya 106 días. En la “última oferta” del Gobierno para cerrar la situación con el machi, proponen ocho compromisos que tienen que ver, más que nada, con mejorar sus condiciones carcelarias. A estos 8 puntos, se agregó un noveno, que tiene que ver con la principal demanda de Celestino Córdova: volver a su rehue. En ese sentido, Justicia ofreció al machi una visita en los mismo términos en que se realizó hace dos años, cuando Córdova pudo ser trasladado a su rehue pero por un breve período, de aproximadamente 14 o 15 horas. A la espera del pronunciamiento de la autoridad ancestral mapuche, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a los diálogos que han llevado adelante con los representantes de Córdova, y así también a las posibilidades del Ejecutivo de resolver las demandas del machi, reiterando que la de Justicia es la última oferta del Ejecutivo. “El Gobierno nunca ha dejado de tener diálogo con la vocería de Celestino Córdova, se ha planteado una propuesta que ya es conocida y como ha dicho el ministro de Justicia, esa es la propuesta final. ¿Por qué? No porque no tengamos la intención de seguir dialogando, sino porque algunas de las solicitudes que ha hecho la vocería de Celestino Córdova no le corresponden al Gobierno“, sostuvo el secretario de Estado desde La Moneda. “Al Gobierno lo que le corresponde son materias en orden del Ministerio de Justicia y Gendarmería, beneficios carcelarios si se quisiera. Pero tienen que también cumplirse ámbitos del Estado de Derecho y de igualdad ante la ley, que nosotros como Gobierno no podemos saltarnos. Las otras materias que se estaban solicitando, fueron solicitadas a tribunales y tribunales dijo que no. No nos corresponde a nosotros poder saltarnos esa institucionalidad”, indicó Bellolio. “Nosotros vamos a seguir teniendo ese diálogo permanente, nos interesa el que se pueda deponer esta huelga, pero tenemos una limitación que es obvia para todos los chilenos: la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho“, agregó el ministro. Consultado respecto de si se está evaluando la alimentación forzada como mecanismo para impedir un desenlace fatal de la huelga de hambre del machi, una situación que ha sido criticada por organismos de derechos humanos que han señalado que no corresponde intervenir de esta manera en una persona que está dentro de sus facultades y consciente, Bellolio respondió que debido a que hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, lo harán si fuese necesario. “Sobre la alimentación por razones médicas, por supuesto, nosotros hemos sido muy claros: siempre vamos a defender la vida de todas las personas. Y cuando hay una colisión de derechos legítimos, quien tiene que decidirlos es un tribunal, y eso es lo que ha ocurrido en este caso. El tribunal ha accedido a que se pueda utilizar la alimentación por razones médicas y, por supuesto, llegado ese momento, como este gobierno tiene la firme convicción de defender la vida, eso es lo que haremos“, aseguró el vocero de Gobierno. Esto, pese a los pronunciamientos que han habido en los últimos días de distintas organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos y al ámbito médico, en torno a la vulneración que significa obligar al machi a alimentarse. La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, a traves de sus redes sociales se refirió a este tema, señalando que “la alimentación forzada nunca es éticamente aceptable. Incluso con la intención de beneficiar, la alimentación con amenazas, presión, fuerza o uso de restricción física es una forma de trato inhumano y degradante”. A su vez, compartió un documento elaborado en 2018 por el Departamento de Ética del gremio, que señala: “La huelga de hambre consiste en la abstinencia voluntaria de ingesta de alimentos o líquidos por un período de tiempo definido o no, utilizada como una herramienta de denuncia y protesta para reivindicar el cumplimiento de algún derecho, eliminar reglas o normas consideradas ilegítimas o injustas por el sujeto que la realiza, pretendiendo así modificar una determinada disposición de la autoridad, un grupo o la comunidad, arriesgando con ello la propia vida y salud”. “Es necesario distinguir la huelga de hambre de la conducta suicida. En el suicidio, el sujeto comete un acto para poner fin a su vida, en la huelga de hambre se intenta presionar a fin de obtener lo reclamado”, insistió la titular del Colmed. Además, Siches sostuvo que alimentar a un huelguista “no solo vulnera su autonomía, sino que sería un acto malifecente, porque puede dañarlo en su dimensión espiritual o física”. “La existencia del individuo no se agota en su vida puramente biológica, sino que comprende también una vida biográfica, donde radican las creencias, valores, expectativas”, añadió. Pese a que aún no ha habido una respuesta definitiva de parte del machi, este domingo las voceras de la autoridad ancestral denunciaron que el Gobierno se habría retractado de algunos de sus compromisos, por lo que aseguraron que la mesa de trabajo –que se conformó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-, se habría quebrado.

