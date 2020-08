21358440c8

Educación Nacional Política Ministro de Educación: "Un plan para no volver a clases creo que es un contrasentido" Este lunes, Raúl Figueroa debió aclarar dudas con respecto del retorno presencial a clases ante los senadores de la Comisión de Educación. "El principal elemento de lo que estamos planteando es la voluntariedad", sostuvo el secretario de Estado. Diario Uchile Lunes 17 de agosto 2020 20:54 hrs.

Si bien las estadísticas indican que los contagios del Covid-19 han disminuido desde hace unas semanas, el retorno a clases presenciales no se ha concretado y todo indica que aún falta tiempo para aquello, pues los actores involucrados aun no definen una posición común al respecto. Con excepción de Juan Fernández e Isla de Pascua, las alumnas y alumnos de los distintos establecimientos educacionales siguen recibiendo las llamadas teleclases, método que ha recibido numerosas críticas pero que se hace necesario para evitar la interacción física de las y los estudiantes. De todas maneras, y basado en la baja de contagios por coronavirus, el Gobierno se encuentra evaluando el retorno presencial a clases y, este lunes, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, debió explicar el plan de La Moneda ante la Comisión de Educación del Senado. El secretario de Estado debió responder preguntas que los parlamentarios le formularon en una sesión realizada la semana pasada, sesión que dejó dudas sobre cómo se haría con las subvenciones tomando en cuenta que, en fase cuatro, el retorno presencial sería voluntario. Al respecto, Figueroa sostuvo que la idea es que el pago por subvención se mantenga en el promedio actual independientemente de cuántos alumnos sean los que, efectivamente, retornen a sus establecimientos. “Lo que hemos dicho, lo que le hemos explicado a los sostenedores, lo que se ha publicado, es que siendo voluntaria la asistencia, la subvención no va a depender de la asistencia efectiva. Eso no significa -para evitar confusiones- que se vaya a pagar la subvención por matricula, eso no se ha hecho nunca, no lo hemos hecho este año, sino que queremos una formula asociada fundamentalmente a mantener los promedios que hoy se reciben”. En la sesión, los legisladores criticaron que el Ejecutivo tome decisiones sin consultar a la comunidad educativa, dígase profesores, alumnos y trabajadores de la educación. Uno de quienes se refirió a este punto fue el senador socialista Carlos Montes, quien sostuvo que la autoridad debe tener un papel de apoyo más que de decidor. “A mí me parece que la clave para avanzar es entregar a las comunidades escolares la decisión respecto del cómo y el cuándo, y esto es un principio que permitiría, probablemente, avanzar mucho en muchos lugares del país, pues esta orden no puede venir de la autoridad, la autoridad debe tener un rol de apoyo a esto, dar elementos, clarificar”. Ante tal crítica, Raúl Figueroa afirmó que el Gobierno no ha tomado decisiones de forma arbitraria, de hecho, le daría un papel central a la comunidad educativa, pues ellas tendrían la última palabra. “A mi me llama la atención -y lo digo de una manera positiva- que se insista que acá hay un plan vertical instalado desde las autoridades, cuando el principal elemento de lo que estamos planteando es la voluntariedad. Quizás a mi me cuesta muchísimo darme a entender, que puede ser y asumo mi falta, pero tenemos que dar ese paso de, efectivamente, empezar a entendernos, porque cuando planteamos que la voluntariedad es un aspecto central, es lo mismo que decir que las comunidades educativas tienen un rol central en cómo esto se elabora”. El titular de la cartera de Educación también fue criticado por la senadora DC Yasna Provoste, ya que, según ella, la realidad del país no permite hablar de un eventual retorno a clases y, por ende, se debiese elaborar un plan para salvar el año escolar tomando en cuenta la imposibilidad del retorno físico. “Lo que nosotros necesitamos es un plan integral para la realidad, y la realidad es el no retorno presencial, entonces nosotros necesitamos que el ministro nos diga cuál es el plan para disminuir esta deserción escolar e ellos ya han detectado, cuál es el plan que tiene el Ministerio para disminuir la brecha educativa que ya se ha señalado, cómo pasamos del diagnóstico que tiene el Ministerio a acciones concretas para poder enfrentar esta realidad que es el no retorno, que son las clases a distancia, entonces la pregunta es: ¿Cuál es el plan para el no retorno? La respuesta del ministro fue que un plan de “no retorno” sería un contrasentido, pues hay que avanzar en una vuelta efectiva a clases. “Nosotros no tenemos un plan para no volver, tenemos un plan mientras no se vuelve, que es una cuestión totalmente distinta, creo que es un error tener un plan para no volver porque, en la medida que se den las condiciones, en las comunidades donde sea posible, habrá retorno a clases”. “Un plan para no volver creo que es un contrasentido”, finalizó Figueroa.

