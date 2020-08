6a4442e77a

Política Andrés Molina: El Convenio 169 deja mucho a interpretaciones El presidente de Evopoli ve con preocupación lo que ocurre con el Convenio 169 pues, cree, que sin una definición clara, se deja mucho a la interpretación. P. Campos y C. Medrano Martes 18 de agosto 2020 11:59 hrs.

Chile Vamos, la coalición de gobierno, no ha estado exenta de polémicas, pese a que durante las últimas semanas, desde el cambio de gabinete, estas hayan amainado. Sin embargo, este arribo de la UDI y RN al comité político dejó como saldo un debilitado Evópoli, partido que se fundó bajo el objetivo de convertirse en la alternativa renovada a la tradicional derecha en nuestro país y que, en su mejor momento, tuvo a dos jóvenes y promisorios ministros (Gonzalo Blumel e Ignacio Briones) en cargos de primera línea en el palacio de Gobierno. Previo a la salida de Blumel del ministerio del Interior, mientras en el Congreso se aprobaba el 10 por ciento de retiro de los ahorros provisionales en contexto de pandemia, Hernán Larraín Matte, su presidente, renunció dando cuenta de las tensiones internas que fragmentaban al joven partido. Hoy, casi un mes después de esos sucesos, su nuevo presidente, Andrés Molina, reflexiona sobre el proyecto político y los desafíos que enfrentan en estos próximos meses de administración piñerista, que se verán marcados por la crisis sanitaria, sus consecuencias, y un proyecto constituyente que el 25 de octubre pondrá en discusión el cambio o no de Constitución. Molina, electo durante este fin de semana, cuando su pacto “Jugados por sus ideas” alcanzara la victoria en las elecciones internas, se convierte así en el presidente del partido, luego de de que asumiera como interino al renunciar Larraín Matte. En ese contexto, en conversación con Radio Universidad de Chile, señaló que la experiencia de votación “principalmente telemática” fue catalogada como “exitosa”, no solo por la ayuda de la tecnología, sino también por la participación que se dio. “Somos un partido que nace en 2012, constituidos en 2015. Nuestro norte está en crecer con calidad, con buena gente, atraer buena gente a la política, algo que no es fácil hoy en día”, señala el nuevo mandamás de Evolución Política, quien además enfatiza en el objetivo de tratar de desregionalizar a la colectividad. En ese sentido, con esa mirada regional, del territorio, Andrés Molina dio su opinión sobre la situación que se vive en La Araucanía: “Es un tema que se arrastra desde hace muchos años. Como intendente tuve que enfrentar una huelga larga, de casi 82 días, donde había muchos imputados por Ley Antiterrorista, hechos muy graves, pero no había condenados, la justicia no había hecho su trabajo aún. Ahora, hay que separar eso, porque la Ley Antiterrorista justifica esa prisión larga que queremos cambiar, algunos dicen que endurece las penas, pero no es tan así. Dicho esto, creo que es muy importante, respecto a los temas internacionales, cuando hacemos un convenio internacional que se hagan una bajada con leyes propias. Es muy importante que eso pase, porque este convenio (el 169) deja muchas cosas en poca claridad, como normativas de gendarmería, pérdida de libertad, frases que se podrían hacer distintas interpretaciones. Entonces, para no dañar tanto, hay que hacer la bajada, pues hoy tiene mucha amplitud e interpretación”. En particular, sobre el machi Celestino Córdova dijo que: “El Gobierno avanzó en darle la posibilidad de que el machi vaya a su rehue, recuperándose primero en el hospital, porque acá tenemos una huelga muy larga,107 días, cuando uno ve en internet las huelgas de hambre, no duran tanto tiempo. En ese sentido, hoy hay que cuidarlo y, por lo tanto, el Gobierno cedió en ese contexto. Pero el Gobierno no puede hacer más, porque no tiene la posibilidad. Lo único que podría hacer es un indulto, pero quién va a entender un indulto en este crimen brutal al matrimonio Luchsinger Mackay, porque la justicia, en este caso, ya habló”. Para él es fundamental que, en la bajada a la ley nacional, se tipifique bien quiénes pueden o no beneficiarse de este convenio, puesto que, explicó “cuando uno empieza a ver quiénes se pueden suscribir a este convenio mapuche tenemos que empezar a especificar porque tenemos personas que han robado cajas de compensación, que han matado a sus propios hermanos mapuche. Hay que tipificar bien, porque esto tiene que ver con personas que no hablan bien la lengua y lo que hay que hacer es entender, explicarles lo que significa el Estado”. El diputado agregó que “debemos todos hacer un compromiso, hay que hacer una bajada que no deje tanta interpretación”, para él, en La Araucanía hay que avanzar hacia otros temas, también, como resolver, por ejemplo, la “impunidad como la toma de municipalidades o el robo de madera”, situaciones que, desde su mirada, necesitan ser solucionadas de manera urgente. Sobre la elección de representantes indígenas, vía escaños reservados, explicó que “como Chile Vamos hicimos una propuesta de escaños reservados proporcionales. Si hoy existe la posibilidad de que tengan la libertad de cambiarse de padrón y no quedarse en el normal esas personas van y dicen que quieren estar en el otro padrón y se ve la proporción en el padrón nacional y ahí se les entregan los cupos que corresponde, dar la libertad a cada persona de inscribirse en un padrón aporte, pues no corresponde asignar cupos libremente, porque hay gente que dice que es mapuche porque recibe alguna beca o ayuda. Hay gente que hasta se casa con gente mapuche para obtener un terrero”, describió para explicar la necesidad de entregar una correcta definición de cara al plebiscito de octubre. Sobre Chile Vamos, dijo que inician una nueva etapa, alejada de las confrontaciones: “Creemos que vamos caminando de buena forma en este contacto nacional donde vivimos en una tormenta perfecta, un gran desafío donde hay que instalar épica, contando de los empleos que logramos reactivar, haciendo alianzas públicas – privadas”, en definitiva, mostrando de la gestión que hacen como autoridades. Foto portada: Evópoli

