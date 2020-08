6a4442e77a

Cultura Ceac TV rinde homenaje a víctimas del COVID-19 con transmisión especial del Réquiem de Mozart El ciclo "In Crescendo", que contempla una serie de presentaciones en vivo desde el Teatro Universidad de Chile, tendrá un breve receso para presentar un concierto especial en recuerdo de las más de diez mil víctimas que ha cobrado el coronavirus en el país. Diario Uchile Martes 18 de agosto 2020 9:34 hrs.

A 24 semanas de registrado el primer caso de coronavirus en Chile, la pandemia ha cobrado la vida de más de diez mil personas en el país. En este contexto y, en homenaje a todas aquellas víctimas, Ceac TV emitirá un concierto especial con una de las obras más queridas por el público y una de las más emblemáticas del repertorio sinfónico coral: Réquiem, K.626, de Wolfgang Amadeus Mozart. La última creación del genio austriaco, que de algún modo expresó la agonía de sus últimos días en una pieza musical llena de dramatismo y conmovedores pasajes, se transmitirá este viernes 21 y sábado 22 de agosto a las 19:40 horas. Será con la versión ofrecida por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, bajo la batuta del destacado maestro sueco Ola Rudner, con los solistas Andrea Aguilar, soprano; Marisol Hernández, mezzosoprano; Francisco Huerta, tenor; y Francisco Salgado, barítono; cuyo registro corresponde a un concierto ofrecido en abril de 2019 en el Teatro Universidad de Chile. Se documenta que el compositor dirigió los últimos ensayos de esta gran obra desde su cama, cuando ya se encontraba agonizando. A diferencia de sus anteriores piezas religiosas, donde generalmente usaba un lenguaje operístico y virtuoso, Mozart transmite aquí una solemnidad distinta, más sobria. Juan Pablo Villarroel, director artístico del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, manifiesta que “el Réquiem es una de las obras favoritas de todos los coros, por su hermosura y también por su simbolismo. El hecho de que Mozart haya muerto antes de terminarla le da un aspecto muy sentimental, entonces es una obra muy querida”. Programación semanal Como cada semana, la programación con los cuerpos artísticos dependientes del Ceac comenzará el martes a las 19:40 horas con música coral, esta vez con las voces de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, dirigida también por el maestro Juan Pablo Villarroel. Será un recorrido por varios siglos de música británica, en un concierto ofrecido en julio de 2018, denominado “Música inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX”, en el que se podrán apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia del país. El programa incluye tanto obras religiosas como profanas, de los compositores más relevantes de la música coral de Inglaterra, como Edward Elgar, William Byrd y Benjamin Britten, entre otros. En cuanto al Ciclo de pianistas presentado todos miércoles, en esta ocasión se emitirá parte del recital del músico chileno radicado en Islas Canarias, Javier Lanis. Nueve relatos, del compositor chileno Fernando García, y la afamada Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky, son las obras que conforman el repertorio del concierto que fue ofrecido en agosto de 2017 en el Teatro Universidad de Chile, el que podrá revivirse este 19 de agosto a las 19:40 horas. Por su parte, el Ballet Nacional Chileno presentará el jueves 20 y domingo 23 de agosto a las 20:00 horas, lo que fue su primer ciclo de la temporada 2016, denominado Danza y Pintura, con ¿Puedo flotar?, obra de la afamada bailarina nipona, que también es coreógrafa, actriz y artista plástica, Kaori Ito. La pieza, en que el humor y la ironía se hacen presentes, fue repuesta además el año 2019 en el marco de la gira que llevó a la compañía por primera vez a cuatro ciudades de Francia. Programación 18 al 23 de agosto Martes 18 de agosto, 19:40 horas / Camerata Vocal Universidad de Chile

“Música Inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX”

Camerata Vocal Universidad de Chile

William Byrd – Ave Verum corpus

John Dowland – Clear or cloudy / Humor say

Thomas Tallis – O sacrum convivium / When shall my sorrowful sighing slack

enry Purcell – If music be the food of love

Edward Elgar – Lux Eterna

Robert Pearsall – Lay a garland

Benjamin Britten – Himno a Santa Cecilia, op.27

Director Camerata: Juan Pablo Villarroel

Registro: Teatro Universidad de Chile, 12 de julio de 2018 Miércoles 19 de agosto, 19:40 horas / Ciclo de pianistas 2017

Nueve Relatos, Fernando García

Cuadros de una exposición, Modest Mussorgsky.

Solista: Javier Lanis (Chile) Jueves 20 y domingo 23 de agosto, 20:00 horas / Ballet Nacional Chileno

Ciclo Danza y Pintura

¿Puedo flotar?

Coreografía: Kaori Ito (japón)

Registro: Teatro Universidad de Chile, abril de 2016 Viernes 21 y sábado 22 de agosto, 19:40 horas / Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Coro Sinfónico Universidad de Chile Grandes Conciertos Sinfónicos Wolfgang Amadeus Mozart Réquiem, K.626 Director: Ola Rudner (Suecia)

Director Coro: Juan Pablo Villarroel

Solistas: Andrea Aguilar, soprano / Marisol Hernández, mezzosoprano / Francisco Huerta, tenor / Francisco Salgado, barítono

Registro: 12 de abril de 2019 / Teatro Universidad de Chile

