Educación "Contraviene con los principios pedagógicos": trabajadores de la Junji critican eventual regreso a clases La presidenta de Aprojunji, Susana Cristi, criticó la verticalidad de la decisión del Gobierno así como la irresponsabilidad en que el Ejecutivo cae al poner en riesgo la alud de niñas, niños y trabajadores. Camilo Villa J. Martes 18 de agosto 2020 20:55 hrs.

Siguen las críticas al Gobierno por su pretensión de un retorno a clases para los estudiantes del país. Si ya han manifestado su desacuerdo el gremio de profesores, profesionales de la salud y autoridades legislativas, este martes fue el turno de la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji). En una conferencia realizada este martes, las trabajadoras y trabajadores apuntaron a programa “Paso a Paso” impulsado por el Ejecutivo, indicando que las condiciones sanitarias actuales no permiten un regreso presencial a los distintos establecimientos donde se concentran niñas y niños. En ese sentido, Aprojunji alertó sobre el proceso que ya se está efectuando en regiones como la de Los Ríos y Aysén, donde ya han abierto cuatro jardines infantiles. La presidenta de Aprojunji, Susana Cristi, criticó la verticalidad de la decisión del Gobierno así como la irresponsabilidad en que el Ejecutivo cae al poner en riesgo la salud de niñas, niños y trabajadores. “Las medidas que ha tomado el Gobierno para el retorno presencial de las salas cunas, jardines infantiles y programas no convencionales, dan cuenta que no se está penando ni respetando la infancia a través de los convenios internacionales, como tampoco importa la seguridad y vida de las trabajadoras y sus familias, decisiones que no contemplan una mirada ética del valor de la vida, con desaciertos que ponen en peligro la salud y bienestar de la población”. Por su parte, Mabel Galindo, presidenta de Aprojunji de la región de Los Ríos, indicó que no es posible regresar presencialmente a los jardines infantiles tomando en cuenta la naturaleza de las niñas y niños, quienes aprenden mediante juegos y dinámicas que requieren cercanía física. “Con los niños y niñas es muy difícil poder implementar los protocolos, las medidas sanitarias, el distanciamiento físico, en este nivel se hace improcedente, no solo por la naturaleza de este, sino también porque se contraviene con los principios pedagógicos con los cuales nosotros trabajamos como Junji. Los niños y las niñas requieren movimiento: los juegos, la investigación, pues es su forma de aprender, su forma natural de ir adquiriendo los conocimientos”. Además, Galindo hizo hincapié en que las autoridades no han visitado los establecimientos, ignorando así las condiciones en los que estos se encuentran y lo que puedan ofrecer a las niñas y niños. A la conferencia también fue invitada la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales a través de su presidente, José Pérez. El dirigente mostró su apoyo a las advertencias de Aprojunji, señalando que nada debe estar por sobre la vida de los infantes. “Nadie puede retomar la vida natural mientras exista la posibilidad de contagio. Si no hay vacuna no hay retorno, por eso que nos hacemos cargo también de este proceso que como Aprojunji están señalando. Como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, junto con todos ustedes, vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros niños y niñas, que son el derecho a la protección, la salud y la vida”. Pese a las criticas de distintos gremios y sectores, el Gobierno insiste en un retorno presencial a clases, de hecho, las comunas que se encuentren en fase cuatro ya pueden hacerlo. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha defendido la postura del Ejecutivo indicando que el eventual regreso es voluntario

