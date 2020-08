9cc5b10aa3

Nacional Pueblos originarios José Bengoa: "Los mapuche y los no mapuche se tienen que dar cuenta que están frente a un fenómeno de descolonización" El filósofo e historiador se refirió al conflicto que se vive en la región de la Araucanía. Sostiene que lo que se está viviendo en la zona es un proceso de descolonización que apunta a un proceso de autodeterminación del pueblo mapuche. Diario Uchile Martes 18 de agosto 2020 17:39 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el filósofo e historiador José Bengoa, se refirió al conflicto que enfrentam al pueblo Mapuche con el Estado de Chile y apuntó que se está frente a un proceso de “descolonización” en la zona. A juicio de Bengoa, “aquí lo que ocurrió fue un proceso de colonización a lo largo de cientos de años, donde los mapuche, fueron doblegados por españoles y chilenos, es decir subordinados, donde los colonizadores establecieron que ellos eran los que mandaban y los otros eran los sumisos”. En ese sentido, Bengoa sostiene que “sin embargo, el mundo mapuche resistió permanentemente, pese a que todo el sistema estaba en contra de ellos”. Para el académico, “la ‘normalidad’ es que el colono ve en el mapuche a una persona colonizada, sumisa, una persona que no levanta la voz. Pero qué ocurrió, comenzó un proceso de descolonización donde los jóvenes mapuche no aceptan el orden colonial y no tienen por qué aceptarlo“. Para Bengoa, “el Estado de Chile se golpeó con el elástico porque ofreció educación para los jóvenes mapuche a través de becas y muchos parlamentarios creyeron, porque así lo escuché en boca de algunos, que el ser mapuche se quita con la educación, que el ser indígena tiene algo que ver con la ignorancia, pero ocurrió todo lo contrario queridos parlamentarios”. Respecto de cuál debe ser la solución para lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, José Bengoa sostiene que “aquí tiene que haber gobernabilidad en un territorio compartido y lo primero que hay que arreglar, en ese sentido, es que los mapuche y los no mapuche se den cuenta que están en un fenómeno de descolonización, donde los unos y los otros tienen derecho, por ejemplo, a gobernarse”. Al respecto agrega que “actualmente no existe un sistema político donde los mapuche tengan presencia o una mínima autodeterminación. Pero este es un tema que está en todas partes del mundo, son temas del mundo moderno. Chile votó favorablemente en 2017 donde dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y Chile votó a favor. Entonces, de verdad son discusiones que están muy atrasadas”. Sobre el rol que jugará una nueva constitución en este tema y sí será capaz de contemplar estas deudas, Bengoa sostuvo que “creo que una constitución no puede no tener ciertos elementos fundamentales como el medio ambiente, la producción de alimentos, la sustentabilidad, los temas de género y la cuestión plurinacional, de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas también debe estar como condición en una nueva constitución. Yo creo que habrá condiciones, si me preguntas si hay ambiente internacional, claro que hay ambiente internacional, si me preguntas si hay ambiente nacional, es cosa de ver lo que ocurrió durante el estallido social y la gran cantidad de banderas mapuche que estaban presentes”. Finalmente, respecto de los intereses empresariales que existen en la zona, Bengoa señaló que “no cabe duda que las empresas forestales, que son uno de los conglomerados más grandes e influyentes del país, no están interesados que todo esto ocurra, pero las consecuencias que se están viviendo en la actualidad son muy fuertes. En el sur de nuestro país muchas comunidades mapuche viven sin agua potable, eso es una vergüenza, eso es discriminación, eso sí que es violencia y esos son temas que si tu los expones con claridad, la verdad es que es bien difícil oponerse”.

