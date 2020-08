9cc5b10aa3

Pensiones Restituir la seguridad social: organizaciones sociales retoman ofensiva para derogar el DL 3.500 Mientras la oposición espera una respuesta por parte del Ejecutivo a la contrapropuesta presentada, desde la Coordinadora NO+AFP han criticado que los senadores quieran negociar con el Gobierno. Andrea Bustos C. Martes 18 de agosto 2020 18:48 hrs.

El debate que se dio por el retiro del 10 por ciento volvió a activar la preocupación y urgencia del mundo político por avanzar en reformas previsionales. Si bien el Gobierno tiene su propia propuesta, que ya fue visada a inicios de año en la Cámara de Diputados, desde la oposición elevaron una idea alternativa, que fue dada a conocer hace unos días en la Comisión de Trabajo del Senado por los legisladores Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC), ambos integrantes de dicha instancia legislativa. La propuesta de la oposición plantea, entre otras cosas, que el 6 por ciento extra de cotización individual sea administrado por el fondo colectivo solidario, aumentar el Pilar Solidario con cargo fiscal, y que las cuentas individuales estén administradas por un organismo público, un Administrador de Pensiones. Durante la mañana de este martes, desde la Coordinadora NO+AFP se entregó una carta a los y las senadoras de oposición, cuestionando la postura que se ha tomado en la reforma de pensiones. “El proyecto que patrocinan los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goic en la Comisión de Trabajo del Senado, sólo garantiza un mejoramiento significativo en las pensiones de aquellos trabajadores y trabajadoras que cotizaron por sobre los 30 años. Si tenemos en cuenta que la densidad de cotización en las mujeres en promedio alcanza solo los 12,7 años y los hombres los 17,9 años, el impacto de esta propuesta en la mayoría de las pensiones estará por debajo de las necesidades de la población”, dice la carta. “Pensamos que insistir en parchar un sistema, desaprovechando la oportunidad histórica de restablecer una efectiva protección para personas con discapacidad, ancianos y sobrevivientes, solamente favorece al gobierno y a quienes se han servido por 40 años de nuestro ahorro previsional”, se añade en el texto que fue firmado por más de 200 organizaciones y en el cual también se menciona que el objetivo de la oposición debería estar en la derogación del D.L 3.500. Respecto de la postura de la Coordinadora, el vocero de NO+AFP Luis Mesina destacó la gran adhesión que tuvo la carta a los legisladores y legisladoras y dijo que esperan seguir sumando apoyo. “Esta campaña no termina, sino que comienza hoy día y esperamos alcanzar una cifra gigantesca de organizaciones que la suscriban porque como bien han dicho todas nuestras compañeras y compañeros nos anima el único objetivo de restituir la seguridad social para nuestro país”, indicó. “Los que estamos acá presentes lo que queremos y hemos demandado hace muchos años es efectivamente una reforma previsional que acabe con este sistema fracasado de capitalización individual y restituya, como lo ha señalado tan claramente la OIT, la seguridad social para Chile, sus habitantes y que lo haga sobre la base del principio más importante de la seguridad social, que es la solidaridad”, añadió Mesina. En tanto, desde la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, su dirigenta, Gabriela Flores,k también abordó esta carta y los cuestionamientos a los y las legisladoras: “¿Cómo es posible que senadores de la República que dicen representar la voz del pueblo, Partido Socialista, Democracia Cristiana, atenten contra los trabajadores y trabajadoras de este país? No a los negocios turbios con el Gobierno, basta ya que partidos que dicen ser la voz de los trabajadores, de la izquierda y de la centro izquierda de este país, sigan traicionando lo que hoy día Chile anhela: eliminar el decreto 3500”, indicó. Consultado por esta carta, así como también por las proyecciones en materia de reforma de pensiones, el senador socialista Juan Pablo Letelier comentó a Radio Universidad de Chile que la propuesta entregada al Ejecutivo no es de él y la senadora Goic, sino que si bien fue dada a conocer por ellos como miembros de la Comisión de Trabajo, representa a todo el sector opositor. “Está en base a un acuerdo que se construyó en enero, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana y que fue profundizado en la propuesta entregada al Ejecutivo sobre el desmontaje de la industria de las AFP. El Ejecutivo no ha dado respuesta a aquello y entiendo que la Coordinadora NO+AFP tiene otra opinión, pero las afirmaciones que hacen en su carta son absolutamente infundadas, por no decir adicionalmente basadas en afirmaciones absolutamente falsas. En ese contexto es una pena que pierdan el norte, quienes han redactado esa carta, respecto a la necesidad de tener claro dónde están los adversarios”, dijo el senador. Junto a ello el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado destacó que la instancia ha oído la propuesta de NO + AFP, con la que hay puntos en común, entre ellos “respecto a establecer un pilar de seguridad social, un pilar de ahorro colectivo como podría llamarse”. Ante ello destacó que la iniciativa presentada por los y las parlamentarias va en la línea de cambiar el sistema y en concreto apunta al Decreto Ley 3.500. “Hemos planteado cuatro elementos respecto a lo que es la contribución de los y las trabajadoras de lo que se conoce como el 10 por ciento hoy en día, donde hemos propuesto que se rompan la funciones de administración y se separen las funciones de administración de cuentas de la gestión de fondos, que se regule absolutamente en un nuevo sistema de cobros que no sea sobre los flujos sino sobre el stock y que se liciten los fondos en forma transparente, tal como lo hace el Banco Central hoy en día, que haya una regulación sobre las utilidades que pueda tener esta industria y que las personas puedan, libremente, elegir si quieren gestores financieros privados o públicos. Si eso no es poner término al Decreto Ley 3500, más allá de una consigna, no sé qué es”, explicó Letelier. En lo que refiere a la posibilidad de avance en la reforma previsional, el senador Letelier señaló que, si bien esta es fundamental para el país, el proyecto promovido por el Ejecutivo y que se aprobó en la Cámara y llegó al Senado “no tiene viabilidad” en la Cámara Alta. Así, la contrapropuesta hecha por la oposición sería el camino para avanzar en esta materia durante las próximas semanas en el Congreso. Sobre la propuesta, el senador Letelier dijo que “el reloj está corriendo”, dado que se dio plazo al Gobierno durante todo el mes de agosto para responder. “Hasta ahora llevamos la primera quincena de agosto y no ha habido una respuesta. Cuando se le ha consultado dicen que están estudiando la propuesta que ha entregado la oposición y esperaremos a ver si hay una réplica o alguna opinión, que hasta ahora no se ha materializado. Creemos que es importante saberlo porque el país demanda un cambio, hay un interés, esta fue la principal demanda del estallido social, cambiar el modelo de pensiones, mejorar las pensiones y en eso tengo la convicción de que les hemos entregado una propuesta que cambia el modelo, mejora las pensiones mucho más que la propuesta inicial del Gobierno”, señaló. “Entendemos que si en agosto no hay réplica es muy difícil que se avance más adelante”, finalizó el senador.

