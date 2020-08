54eb942f97

Covid-19 Economía Plebiscito Claudia Pizarro y plan de reactivación del Gobierno: "Nuevamente son los trabajadores los que están reactivando la economía" En entrevista con nuestro medio, la alcaldesa de La Pintana analizó los anuncios en materia económica del Gobierno y también reflexionó sobre cómo la pandemia expuso la extrema fragilidad de la clase media. "En Chile no existe la clase media porque sin empleo no se puede financiar la educación de los hijos", aseveró. Claudia Carvajal G. Miércoles 19 de agosto 2020 17:59 hrs.

Con una población de casi 190 mil habitantes, La Pintana presenta, según el último reporte del Ministerio de Salud, 10402 contagiados con COVID-19, de los que 243 son casos activos. La cifra no parece de gran envergadura, sin embargo, la comuna se mantiene en cuarentena y, hasta la fecha, no hay indicios que tal medida pueda levantarse en los próximos días, toda vez que en la jornada de este miércoles el ministro Paris informó que, en la Región Metropolitana, solo avanzan a la fase de transición Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. Sobre cómo vive La Pintana estos casi cinco meses desde el primer caso de contagio conversamos con la alcaldesa Claudia Pizarro, quien analizó la situación comunal, los anuncios de reactivación económica, la situación financiera de la corporación que encabeza y la proximidad del Plebiscito Constituyente. De acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud, La Pintana tiene 243 casos activos para un total de 10402 contagios. ¿Cómo se ve la situación sanitaria en su comuna? Hoy la gente no se está tomando los exámenes PCR como los vimos en junio, la afluencia de pacientes con síntomas ha bajado. En junio y julio vimos gente que iba a consultar cuando ya estaba con síntomas, hoy la gente no asiste hasta que está en lo último y eso es preocupante. Ha bajado el peak, pero sigue habiendo contagios, así que en salud estamos saliendo a testear en las juntas de vecinos, en las ferias, a las salidas del banco, porque nos preocupa que haya mucha gente asintomática que transporta el virus, sobre todo, donde hay aglomeraciones, porque se propaga fácilmente. ¿Atribuye usted la baja en los exámenes a que las personas prefieren no saber si tienen el virus de modo de poder seguir trabajando y generando algún ingreso? Efectivamente. La gente, cuando llega al consultorio, pregunta si les van a dar licencia médica y si es así, se niegan a que se les practique el test. Esto tiene que ver con la sobrevivencia económica de su grupo familiar, la movilidad tiene que ver con la economía del grupo familiar porque esa es la urgencia. Toda la reactivación económica que ha planteado el Presidente viene a conversarse tarde, pasados ya cinco meses de iniciada la pandemia, así que, en ese sentido, creo que vemos grandes titulares, pero no alcanzamos a mirar lo que eso significa para las comunas y los trabajadores del país. ¿Cómo se aplicarán las medidas de reactivación económica anunciadas por el Gobierno en su comuna? Vemos con incertidumbre esos titulares. Por ejemplo, nosotros habíamos ganado después de dos años unos fondos por el programa ‘Quiero mi barrio ‘con el Minvu, y eso se tradujo en instalar una placa anunciando que viene el programa. El próximo trimestre se plantarán 50 árboles en una población y eso no me parece que sea reactivación económica a través del MINVU. Plantar árboles no genera empleo. ¿Considera usted que los planes de empleo que podrían darse en el marco de esta reactivación podrían parecerse a los usados durante la dictadura tras la crisis del 82? Para nosotros es un terror volver al pasado y entregar migajas por trabajos que son esforzados. Yo me voy a oponer que las cosas se hagan de esa forma, por eso, con los últimos recursos que nos entregó el Gobierno, lo que hemos hecho es contratar jefas de hogar como monitoras para que acompañen en la educación a la población que ingresa a las ferias libres para que usen sus mascarillas, transiten por los lugares demarcados y para que haya distanciamiento social en los puestos. También, con los últimos 50 millones de pesos que recibimos, contratamos vía honorarios a jefes de hogar para que puedan ayudar a sanitizar los pasajes, plazas y espacios comunes de las villas y poblaciones de la comuna. Nosotros ya empezamos con eso, sin esperar lo que venga con los anuncios del Gobierno porque eso no se trabajó con los alcaldes y alcaldesas. Desde el inicio de la crisis sanitaria los jefes comunales han pedido formar parte de la toma de decisiones, sin embargo, nuevamente se los excluye en esta etapa de medidas de reactivación… Así es, ha pasado desde el inicio y todos los anuncios han llegado tarde. Por ejemplo, hemos visto hace mucho tiempo que el sector del transporte lo está pasando mal y recién ahora se dice que se les va a entregar un solo bono de 350 mil pesos y se los considerará para un préstamo de emergencia, pero cómo pagan ese préstamos si no tienen pega porque no se sabe cuándo este sector estará recuperado. Por otro lado, la llamada protección del trabajador ya está por terminar y muchos trabajadores se encuentran en la incertidumbre de haber perdido su fuente laboral. También ahí se está llegando tarde y no ha habido una palabra sobre lo que pasará con esos puestos de trabajo. Los trabajadores del país, gracias al retiro del 10% de sus fondos previsionales y a costa de recibir menores pensiones, han aportado a la economía por la reacativación del comercio. La gente se ha agolpado en los supermercados para adquirir alimentos para sus familias para asegurar su bienestar y creo que nadie había considerado eso: que son nuevamente los trabajadores de Chile los que están reactivando parte de la economía. ¿Cómo solventa la Municipalidad de La Pintana las ayudas a sus vecinos? El ingreso propio de la municipalidad es bastante escaso, dependemos en más de 85% del Fondo Común Municipal. El 15% restante viene de los permisos de circulación y otros, pero prácticamente no tenemos entrada por contribuciones, así que nuestros recursos actualmente están muy mermados. También los montos por fondo común han bajado para todos los municipios y muchos terminarán en déficit en relación al año pasado. Ese es un tema a considerar en materia de responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas. ¿Van a meter a la cárcel a los jefes comunales por estos déficits? Los recursos que han llegado no han sido suficientes porque hemos estado financiando la atención primaria y la protección de los ingresos de los trabajadores municipales. Esto va a pasar la cuenta y esperamos que el gobierno también diga algo al respecto. ¿En cuánto ha aumentado el gasto social para La Pintana? La Municipalidad de La Pintana compraba 6 mil cajas de mercadería al año y a la fecha llevamos más de 20 mil cajas compradas y estamos recién en agosto. Hemos gastado más de tres veces en algo que no estaba en nuestro presupuesto para enfrentar el 2020. Tuvimos que quitarle la plata a la corporación de deporte y a la de cultura con las que teníamos muchos eventos programados y hoy lo único que se ha conservado es el trabajo de esos monitores de proyecto quienes han desarrollado labores online con la gente o han estado repartiendo cajas de mercadería o ayudando a cocinar en las ollas comunes. Todo lo de cultura ha quedado postergado, realmente tuvimos que modificarnos mucho, pero asegurando el empleo de estos trabajdores a honorarios porque de lo contrario la cesantía habría sido peor aún. Nos han preguntado por qué no despedimos a los monitores de deportes o de cultura, pero ¿cómo vamos a echar esos jefes de hogar que dependen de un sueldo? Muchos funcionarios con enfermedades de base están en tele trabajo funcionando como call center, y eso lo hacemos para protegerlos. En nuestra comuna han fallecido muchas personas porque viven hacinadas, porque han tenido mala salud toda su vida y con el COVID-19 están más expuestos. Hay que reflexionar en hacer política más profunda, porque gran parte de los chilenos viven en gran fragilidad que si no tienen un empleo pierden sus proyectos de vida. En Chile no existe la clase media porque sin empleo no se puede financiar la educación de los hijos, no se pagan las cuotas de los créditos hipotecarios o del vehículo que se tiene. Hoy todo eso ahoga a la gran mal llamada clase media, por eso es necesario cambiar este modelo neoliberal en pos de tener un bienestar para los chilenos. Hay que avanzar hacia un nuevo pacto que asegure bienestar a todos, en el que se asegure la vivienda, la salud y la educación. En los últimos días se ha visto un par de iniciativas del oficialismo para modificar las bases del acuerdo transversal que llevó finalmente al llamado a plebiscito para una nueva constitución. ¿Qué le parecen estas nuevas discusiones? Creo que no hay que dar ni un paso atrás en lo que fue votado, porque lo contrario es no respetarse ni a sí mismo. Actitudes como las de esos políticos que pretenden retroceder lo acordado solo provocan más desconfianza de los chilenos hacia la clase política. Chile merece un cambio constitucional, porque una Constitución no democrática que ha significado el tutelaje de una democracia que no interpreta a la mayoría de los chilenos necesariamente debe ser cambiada, y es porque debe ser cambiada que debemos cuidar nuestra salud. Hay incertidumbre en el tema pero también depende del comportamiento de los chilenos en materia sanitaria de modo de no retroceder hacia una cuarentena a nivel nacional. Cada individuo debe cuidarse para llegar bien a octubre y a esos cantos de sirena de los parlamentarios que quieren hacer cambios, simplemente no hay que prestar oídos. Esto es muy importante, especialmente por lo que ha pasado en el último tiempo, hay que avanzar a una nueva Constitución.

