Nacional "Es una provocación": diversas críticas genera cambio de nombre de la Academia de Ciencias Policiales por el de Rodolfo Stange Fue el actual jefe de la institución uniformada, Mario Rozas, quien visó el cambio de nombre por el del miembro de la Junta Militar durante la dictadura de Pinochet. Diario Uchile Miércoles 19 de agosto 2020 20:57 hrs.

Indignación ha causado el bautizó la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, quien fuera miembro de la Junta Militar y general director de Carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fue el actual jefe de la institución uniformada, Mario Rozas, fue quien visó el cambio de nombre. Según fuentes al interior de Carabineros, la decisión fue tomada porque Stange habría gestionado y equipado el edificio de la academia. Sea la razón que fuere, varios parlamentarios han exigido que Rozas de un paso al costado como general director, tal como lo pidió el senador Alejandro Guillier, quien escribió en su cuenta de Twitter “Si usted se considera un demócrata (Sebastián Piñera), exíjale la renuncia al (general) director de Carabineros”. Por su parte, la diputada comunista, Carmen Hertz, sostuvo que “Es una provocación de Carabineros de Chile, ¿se les olvidó’ quién es Stange, encubridor de genocidas?” Hay quienes fueron más allá, es el caso del diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien envió un oficio al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para revertir el cambio de nombre. Desde la UDI, sin embargo, defendieron el nuevo nombre de la Academia, aludiendo a que no se debe hacer de este hecho un tema político. Jacqueline van Rysselberghe, timonel del gremialismo, sostuvo que “hay una estatua de Salvador Allende frente a La Moneda y eso no llama (la atención) a nada. Rodolfo Stange es una figura dentro de Carabineros, podrá gustar o no. Pero hacer de eso un tema político, no corresponde”, consignó Cooperativa.

