Derechos Humanos Pueblos originarios La huelga no ha terminado: 26 comuneros mapuche continúan movilizados a la espera de una respuesta del Gobierno Son 11 comuneros que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Lebu, otros ocho en la cárcel de Angol y siete en Temuco los que descartaron deponer sus huelgas de hambre a la espera de que sus demandas sean escuchadas. "Al igual como reciben a los camioneros en La Moneda, que nos reciban a nosotros", exigen sus werkenes. Tomás González F. Miércoles 19 de agosto 2020 14:08 hrs.

El Gobierno llegó este martes a un acuerdo con el machi Celestino Córdova luego de 107 días de huelga de hambre y ante la amenaza de iniciar una huelga seca. Pero la compleja situación de los comuneros mapuche privados de libertad en distintas cárceles de La Araucanía y el Bío Bío, también en huelgas de hambre, todavía no ha terminado. Son 26 comuneros los que hoy se mantienen en ayuno en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu. En Angol son ocho los prisioneros movilizados que hoy cumplen 108 días de huelga de hambre, pese a que fueron nueve en un momento, y de estos ocho sólo tres están condenados por algún delito. El resto, los otros cinco, se encuentran en prisión preventiva desde hace más de cinco meses. Es justamente ésta la situación que les preocupa y ante lo cual han insistido en la generación de una instancia con las autoridades pertinentes en la cual se pueda avanzar hacia una aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas que fue ratificado por nuestro país hace ya 12 años. Como este tema no se resolvió en las tratativas entre el machi Celestino Córdova y el Gobierno, en donde se firmó un acuerdo que no considera la demanda de los otros comuneros, la huelga de hambre de los prisioneros mapuche de la cárcel de Angol continúa. Así lo confirmó a nuestro medio el werken o vocero de los ocho huelguistas de Angol, Rodrigo Curipan, quien sostuvo que están a la espera de un acercamiento con el Gobierno para resolver sus demandas. “Tiene que ser mediante una conversación bilateral en igual de condiciones“, expresó Curipan. “Hemos venido tratando de sostener y pedirle al Gobierno que se abra a una conversación en la que, al igual como recibe a los camioneros en La Moneda, bueno, que nos reciba a nosotros para establecer una mesa de trabajo en donde se pueda implementar la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, lo que no se ha venido realizando en los últimos 12 años, desde que se ratificó este instrumento internacional”, dijo el werken de los comuneros de Angol. “Nosotros estamos a la espera, afuera de la cárcel de Angol como todos los días desde que se instaló este campamento con las familias y comunidades mapuche a las que pertenecen cada uno de los que están en huelga de hambre”, añadió. “Como ya entendemos que se resolvió la situación de Nueva Imperial, entonces esperamos que se pueda también comenzar a resolver la situación acá en Angol de los prisioneros políticos mapuche. Estamos esperando todavía, pero evidentemente que si se abre la posibilidad de esta mesa de alto nivel político, nosotros vamos a acceder a una conversación con el Gobierno“, explicó Curipan. Los ocho comuneros privados de libertad en la cárcel de Angol son: Hanthu Llanca Quidel, Freddy Marileo Marileo, Sergio Levinao Levinao, Danilo Nahuepi Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Juan Queipul Millanao, Víctor Llanquileo Pilquimán y Reynaldo Penchulef Sepúlveda. Cárcel de Lebu: los once de la prisión preventiva Pero ellos no son los únicos. También en la cárcel de Lebu han definido mantener la movilización y no ceder en sus demandas, incluso luego del acuerdo entre el machi Celestino Córdova y el Gobierno. En esta comuna de la Región del Bío Bío son once los comuneros que se encuentran en ayuno desde hace 45 días. En un inicio la medida la tomaron como una forma de apoyo a sus peñis movilizados en Angol, pero sus demandas fueron tomando cada vez más fuerza. De los huelguistas, todos, los once, están recluidos en el penal de Lebu a raíz de una medida cautelar de prisión preventiva, ninguno está condenado y llevan más de siete meses privados de libertad. Una situación que los ha hecho fortalecer su postura y que consideran, no fue abarcada en el compromiso del machi con el Ejecutivo. En este, se habla de que se “facilitarán” las solicitudes de revisión de medidas cautelares, algo que, para ellos, es insuficiente. El werken de los prisioneros mapuche movilizados en Lebu, Auka Castro, señaló a nuestro medio que lo que buscan es un diálogo de alto nivel político con el Gobierno. ¿Qué significa esto? “Significa que nosotros estamos buscando un mecanismo mediante el cual nosotros podamos sentarnos a conversar con las autoridades políticas que tengan el poder suficiente para garantizar que exista una aplicación real del Convenio 169 en términos judiciales, respecto de los hermanos que están presos por causas vinculadas al contexto de la lucha de nuestro pueblo y sus reivindicaciones”, sostuvo el vocero de los huelguistas. “Son distintas las demandas y las respuestas hacia nosotros no han sido satisfactorias, de manera que los hermanos se mantienen en huelga y las comunidades se mantienen en movilización”, agregó Castro. “Aquí hay dos opciones que están claras dentro del panorama de lo que se puede venir. Una es que el Gobierno, por un lado, pueda comprender claramente que la solución para destrabar esto es una solución política al conflicto. El Gobierno ha respondido con la militarización del espacio, con enviar a los militares a la 5 Sur, a la zona de Arauco, etcétera; pero no ha establecido un diálogo para solucionar la situación”, advirtió el werken de los prisioneros de la cárcel de Lebu. “Esa es una opción, y la otra claramente va a ser que lamentablemente la huelga de hambre no la van a bajar y las movilizaciones se van a tener que intensificar“, añadió. Los once prisioneros mapuche que se encuentran en ayuno desde hace 45 días en la cárcel de Lebu son: Eliseo Raiman Coliman, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalao, Damián Sáez Sáez, Robinson Parra Sáez y Óscar Pilquiman Pilquiman. A estos, se suma el joven Tomás Antihuen Santi, de 18 años, quien también se encuentra en prisión preventiva, tras ser detenido en una marcha supuestamente por portar un artefacto incendiario. La aplicación del Convenio 169 Son 26 comuneros mapuche, todos privados de libertad, los que mantienen su movilización y se encuentran a la espera de una respuesta a sus demandas, las que tienen que ver principalmente con una aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT. Cabe recordar que este tratado internacional, en su Artículo 9, sostiene que los Estados deberán respetar los métodos tradicionales que los pueblos originarios tienen para reprimir los delitos cometidos por sus miembros y que se deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos. Asimismo, en su Artículo 10, el Convenio 169 señala que, cuando se impongan sanciones penales a miembros de estos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Además de esto, se deberá dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Es el respeto y aplicación efectiva de estos artículos -que están incluidos en un instrumento ratificado por nuestro país en septiembre de 2008– y ninguno más, los que están exigiendo los prisioneros mapuche que se mantienen en huelga. Es por esto que desde las vocerías de Angol y Lebu hicieron un llamado a las comunidades mapuche y no-mapuche, a mantener las movilizaciones y no desistir en su postura.

