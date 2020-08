Carmen Hertz: “Lo que hizo Rozas fue una expresión de negacionismo puro y duro”

b82cef4f0a

Este miércoles se supo que Carabineros de Chile había modificado el nombre de la Academia de Ciencias Policiales (ACIPOL) de la institución, rebautizándola como “Academia de Ciencias Policiales Rodolfo Stange Oelckers”, en honor al ex integrante de la Junta Militar (1985 y 1990) y general director de Carabineros que se resignó a presentar su renuncia en 1994 pese a verse implicado en el Caso Degollados. Pero a los pocos minutos de hacerse público el nombramiento, ya se había desatado la polémica. Tanto así, que en horas de esta mañana, a través de un comunicado, Carabineros informó la decisión de suspender el nombramiento. Pero el comunicado de la institución de Orden y Seguridad tampoco logró calmar por completo las aguas. Desde el Congreso y tras conocer la decisión, algunos representantes de la oposición mantuvieron sus críticas. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada comunista y reconocida defensora de los derechos humanos, Carmen Hertz, insistió en que la decisión del general director de Carabineros reviste tal gravedad, que hasta podría ser penada por la ley. Justamente de esto habla el proyecto que fue despachado este miércoles de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el que busca tipificar como delito la incitación a la violencia y el odio, pero también el negacionismo. “Fue vergonzosa la decisión del general Rozas de nombrar a la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange. Sabemos quién fue Stange, no sólo un miembro de la Junta Militar, sino que acusado de obstruccionismo en el Caso Degollados. Es decir, un cómplice de genocidio“, aseguró la abogada y diputada comunista, Carmen Hertz. ¿Por qué cree que ocurren estas situaciones a 30 años de la vuelta a la democracia? “Yo creo que una de las razones tiene que ver fundamentalmente con que la transición tan larga en nuestro país ha permitido y permitió hasta el día de hoy la no subordinación total, real y absoluta de Carabineros y de las Fuerzas Armadas al poder civil. En la sesión especial que nosotros vamos a hacer el 1 de septiembre se preguntará y preguntaremos si el ministro del Interior estaba en conocimiento de la decisión que había tomado el general Rozas”. Asimismo, ayer despacharon desde la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley que tipifica la incitación a la violencia… “Efectivamente, ayer en la Comisión de DDHH aprobamos este proyecto, finalmente pudo salir porque segunda vez que vuelve a la comisión porque la derecha se ha opuesto permanentemente, que sanciona no solo la incitación a la violencia, la incitación al odio y al negacionismo”. ¿Cree que este último concepto cabe en la situación de Carabineros y Rodolfo Stange? “Lo que hizo el general Rozas fue una expresión de negacionismo puro y duro”. ¿Qué dice el proyecto de ley respecto de estos hechos? “El proyecto penaliza la incitación a la violencia y la incitación al odio contra categorías de personas. O sea, por opinión política, ideología, orientación sexual, religión. Categorías en las cuales se penaliza la incitación al odio, cuando eso tiene un resultado de perturbar el orden público e infringir los derechos de las víctimas. El negacionismo tiene que ver con penalizar la negación -por eso negacionismo- de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura y que están contenidas en los informes de las comisiones nacionales. Es decir, el informe Rettig, el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y los dos informes sobre prisión política y tortura”. Es decir, ¿sanciona los hechos? “Sí, son delitos de resultados en el caso de este proyecto de ley, o sea, tienen que provocar o una alteración del orden público o un agravio a los derechos de las personas. Es un delito de resultado, no es solo la opinión”. Para entender mejor, ¿cómo ve que se relaciona esto último con el homenaje que pretendía hacer el general Rozas a un ex integrante de la Junta Militar? “Para mí lo que hizo el general director de Carabineros es una expresión de negacionismo porque está además agraviando la memoria de las víctimas. Por lo tanto, está agraviando a los familiares de las víctimas y, a mi entender, al conjunto de la sociedad, porque está agraviando además la memoria colectiva”. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo? ¿El Congreso? “Obviamente el Gobierno debería pedirle la renuncia a Rozas. Por un mínimo de responsabilidad política, se le debería pedir, por parte del Presidente de la República, la renuncia a Rozas. La decisión ésta, como señalaba, hay que saber, el Parlamento tiene derecho a saber, si esa decisión que tomó Rozas de nombrar la ACIPOL con el nombre de Rodolfo Stange la consultó con su superior, que es el ministro del Interior, porque si no, estaríamos nuevamente en una expresión de que Carabineros hace lo que quiere y, no obstante que tienen el monopolio de la fuerza, no están subordinados en forma real a la autoridad civil”. Foto en portada: Camilo Pinto.

