Nacional Bárbara Figueroa: “No podemos generar una contradicción entre proteger el empleo y avanzar hacia un salario digno” Desde a CUT proponen que el salario mínimo esté por encima de la línea de la pobreza, es decir, 450 mil pesos, sin embargo, desde el Ejecutivo ven muy difícil esta posibilidad. Diario Uchile Viernes 21 de agosto 2020 15:00 hrs. Compartir

El salario mínimo se encuentra actualmente en discusión, y la cifra debe quedar zanjada a más tardar durante el mes de septiembre. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo ya se han reunido con los trabajadores para abordar el siempre complejo tema. Entre quienes han participado activamente de estos encuentros se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Este viernes, la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, sostuvo que como organización han exigido al Gobierno que la protección de empleos, la cual encuentran totalmente necesario, no debe interferir con un sueldo digno para la clase trabajadora. “En esta materia hemos sido claros con el Ejecutivo: nosotros entendemos que hoy hay una prioridad por proteger los empleos, también es una prioridad para la CUT, pero nosotros no creemos que esto debe ser a costa de los derechos y de un salario digno. Acá, lo que ha quedado demostrado con el retiro del diez por ciento de las AFP, es que los que vamos a poner de pie a Chile somos los trabajadores y las trabajadoras con sus ingresos, con su capacidad de consumo y, por lo tanto, hoy no podemos generar una contradicción entre proteger el empleo y avanzar hacia un salario digno”. Además, la dirigenta afirmó que la CUT no se negará a ayudas a empresas para proteger los empleos, siempre y cuando esa ayuda sea, efectivamente, con ese fin y no con el propósito de aumentar sus propios capitales y ganancias a costa de los trabajadores. “Si a esto queremos adosarle políticas de protección de empleos efectivas y que sean mucho más oportunas, lo cierto es que nosotros no nos negamos al debate de subsidio y otros mecanismos siempre y cuando esto cuente con condiciones, por ejemplo el que las empresas no pueden tener deudas previsionales ni de salud con los trabajadores y trabajadoras, que las empresas no pueden tener denuncias por prácticas antisindicales, que las empresas tienen que acreditar que los ingresos a los que quieren postular no sean para cubrir deudas de arrastre, sino que para mantener los empleos actuales y crear nuevos puestos de trabajo, evidentemente que prohibiendo los despidos, porque no hay mejor manera de impedir esta fuga de trabajadores y trabajadoras, así como abusos, que poniendo normas claras a las empresas”. Si bien aun no se ha hablado de cifras, desde a CUT proponen que el salario mínimo esté por encima de la línea de la pobreza, es decir, 450 mil pesos, sin embargo, desde el Ejecutivo ven muy difícil esta posibilidad tomando en cuenta la crisis económica en que el país se encuentra.

