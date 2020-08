7b234eb10a

415c1ea697

Derechos Humanos Justicia “Primeras luces de justicia”: las reacciones a las detenciones de G-3, autor de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular valoraron la detención del ahora ex uniformado, pero reiteraron el llamado a seguir adelante con las investigaciones de modo que se esclarezcan todas las causas. También congresistas se manifestaron conformes con el inicio del proceso judicial, pero criticaron la tardanza en llegar a este resultado. Claudia Carvajal G. Viernes 21 de agosto 2020 12:23 hrs. Compartir

La noticia que ha marcado esta jornada ha sido la detención por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones del teniente coronel Claudio Crespo, quien hasta hace solo semanas formara parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, y el que de acuerdo a la investigación conducida en la Fiscalía Centro Norte fue individualizado como el autor material de los disparos que dejaron ciego al estudiante de Psicología, Gustavo Gatica, en una de las manifestaciones post estallido social del 18 de octubre. AHORA: Detenido imputado por disparar a joven estudiante en una manifestación en Santiago el 8/nov/2019, dejándolo con pérdida total de visión. Investigación dirigida por @FRCentroNorte con Brigada DDHH y LACRIM. Será formalizado hoy x Fiscalía Alta Complejidad. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) August 21, 2020 Las reacciones al hecho no se hicieron esperar y desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular manifestaron su conformidad con la detención del ahora ex unifromado. Así, César Galloso, hizo énfasis en que el actualmente desvinculado oficial de Carabineros no solo está involcurado en el caso Gatica, sino que muchas otras personas sufrieron consecuencias por sus acciones represivas. “El carabinero Claudio Crespo, G-3, fue el que más disparó perdigones con su escopeta antidisturbios y seguramente no solo lesionó a Gustavo Gatica, debe haber más personas afectadas. Junto con Fabiola Campillai, el caso de Gustavo Gatica es uno de los emblemáticos de los traumas oculares así es que nos alegramos que empiecen a aparecer estas primeras luces de justicia”, señaló Galloso quien también sufrió lesiones en el marco de las movilizaciones sociales. Además, el dirigente dijo que es importante que el tema de las lesiones y daños sufridos por los ciudadanos durante el año 2019 no quede olvidado o absorbido por la contingencia sanitaria. “Nosotros hemos organizado eventos para recaudar fondos y apoyar a las víctimas, pero también cumplen la función de visibilizar que lamentablemente pasaban los meses y no existía justicia para ningún afectado de trauma ocular”. Finalmente, Galloso envió su apoyo a Gustavo Gatica haciendo mención a que el proceso de de justicia que se inicia ahora será doloroso para el joven. “Mandamos nuestro apoyo a Gustavo Gatica pues ahora que comience el juicio deberá revivir el momento en que quedó ciego, deberá volver a contar ante la justicia lo que le pasó”. Desde el ámbito político también se alzaron las voces para referirse a los hechos ocurridos durante esta mañana. La diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, valoró la detención del ex oficial de Carabineros y señaló que se trata de una noticia positiva, sin embargo criticó el largo tiempo que tomó el llegar a este resultado. “Me parece lamentable es que en este caso emblemático de las violaciones de derechos de humanos durante el estallido social, se hayan tardado casi 10 meses en determinar quién era el autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gática. Hoy sabemos que hay miles de denuncias y cientos de casos abiertos de violencia policial donde aún no se conoce de los responsables”. La parlamentaria interpeló directamente a los órganos investigadores y a los tribunales a “avanzar con mayor celeridad en estos casos de violaciones a los derechos básicos de las personas que se manifestaron el año pasado”. “Existe una responsabilidad política del Gobierno, que no ha tenido una actitud colaborativa en este tema. La señal más clara, ha sido el espaldarazo que han dado a la labor de Mario Rozas, quien reiteradamente se ha dedicado a defender el actuar de Carabineros, llegando a decir incluso que no daría de baja a nadie. Me parece que el ministro del Interior y el Presidente deben exigir mayor colaboración de una institución que está subordinada al poder político”, agregó la congresista Nuyado, criticando al Gobierno. Por su parte, Claudia Mix también hizo eco de las críticas de tardanza expresadas por la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja e hizo un llamado público a repensar la institucionalidad de Carabineros. “Lamentamos la tardanza y la poca colaboración que el Gobierno y Carabineros mostraron para encontrar a los responsables. Hechos como este, y como todas las otras violaciones a los Derechos Humanos perpetradas a partir del 18 de octubre, no pueden volver a ocurrir. Por eso, reitero mi llamado a refundar Carabineros. Se requiere una nueva institucionalidad en materia de orden y seguridad que esté comprometida de verdad con la democracia y los Derechos Humanos. Dsede la Cámara Alta, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre también se manifestó en el tema y aseguró que existe un tema pendiente en materia de justicia y reparación para las víctimas en las protestas sociales de octubre y noviembre pasado. “Me parece bien que se empiece a hacer justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto del estallido social en Chile, el caso de Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, pero hay cientos de víctimas de trauma ocular que todavía no sabemos, no hay justicia, hay muy pocos formalizados, tampoco hay políticas de reparación a las víctimas. Ese es un tema pendiente y esto tiene que ir avanzando y está bien que después de varios meses ya se empiece a hacer justicia y a conocer la verdad y hay que avanzar en reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos“. Hace unos minutos, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, entregó las impresiones del Gobierno por la detención y formalización del ex teniente Crespo, reiterando que tanto el Gobierno como Carabineros han actuado conforme a la gravedad de los hechos a través de los procesosa dministrativos internos y colaborando con la investigación de la justicia civil. “Es muy importante distinguir entre las investigaciones administrativas y las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía para determinar si hay delitos. En el caso de la investigación administrativa, efectivamente ese sumario ha avanzado e incluso en ese sumario, cuando se han determinado responsabilidades, el general director de Carabineros ha tomado medidas incluso respecto de esta misma persona que está siendo imputada: fue solicitada su baja como consecuencia de no haber dispuesto toda la evidencia en el caso del sumario administrativo. Ahora, eso es sin perjuicio de la investigación penal que está llevando la Fiscalía, que debe determinar la responsabilidad y la ocurrencia de hechos que puedan constituir delito”, aseveró. “En el caso del Gobierno y de la institución de Carabineros de Chile, vamos a estar siempre disponibles y vamos a poner a disposición de la Fiscalía toda la información que sea requerida para el esclarecimiento de estos hechos”, manifestó el personero de Gobierno. Claudio Crespo será conducido hoy para el control de detención a la espera de su audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía por apremios ilegítimos y lesiones graves y gravísimas.

La noticia que ha marcado esta jornada ha sido la detención por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones del teniente coronel Claudio Crespo, quien hasta hace solo semanas formara parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, y el que de acuerdo a la investigación conducida en la Fiscalía Centro Norte fue individualizado como el autor material de los disparos que dejaron ciego al estudiante de Psicología, Gustavo Gatica, en una de las manifestaciones post estallido social del 18 de octubre. AHORA: Detenido imputado por disparar a joven estudiante en una manifestación en Santiago el 8/nov/2019, dejándolo con pérdida total de visión. Investigación dirigida por @FRCentroNorte con Brigada DDHH y LACRIM. Será formalizado hoy x Fiscalía Alta Complejidad. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) August 21, 2020 Las reacciones al hecho no se hicieron esperar y desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular manifestaron su conformidad con la detención del ahora ex unifromado. Así, César Galloso, hizo énfasis en que el actualmente desvinculado oficial de Carabineros no solo está involcurado en el caso Gatica, sino que muchas otras personas sufrieron consecuencias por sus acciones represivas. “El carabinero Claudio Crespo, G-3, fue el que más disparó perdigones con su escopeta antidisturbios y seguramente no solo lesionó a Gustavo Gatica, debe haber más personas afectadas. Junto con Fabiola Campillai, el caso de Gustavo Gatica es uno de los emblemáticos de los traumas oculares así es que nos alegramos que empiecen a aparecer estas primeras luces de justicia”, señaló Galloso quien también sufrió lesiones en el marco de las movilizaciones sociales. Además, el dirigente dijo que es importante que el tema de las lesiones y daños sufridos por los ciudadanos durante el año 2019 no quede olvidado o absorbido por la contingencia sanitaria. “Nosotros hemos organizado eventos para recaudar fondos y apoyar a las víctimas, pero también cumplen la función de visibilizar que lamentablemente pasaban los meses y no existía justicia para ningún afectado de trauma ocular”. Finalmente, Galloso envió su apoyo a Gustavo Gatica haciendo mención a que el proceso de de justicia que se inicia ahora será doloroso para el joven. “Mandamos nuestro apoyo a Gustavo Gatica pues ahora que comience el juicio deberá revivir el momento en que quedó ciego, deberá volver a contar ante la justicia lo que le pasó”. Desde el ámbito político también se alzaron las voces para referirse a los hechos ocurridos durante esta mañana. La diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, valoró la detención del ex oficial de Carabineros y señaló que se trata de una noticia positiva, sin embargo criticó el largo tiempo que tomó el llegar a este resultado. “Me parece lamentable es que en este caso emblemático de las violaciones de derechos de humanos durante el estallido social, se hayan tardado casi 10 meses en determinar quién era el autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gática. Hoy sabemos que hay miles de denuncias y cientos de casos abiertos de violencia policial donde aún no se conoce de los responsables”. La parlamentaria interpeló directamente a los órganos investigadores y a los tribunales a “avanzar con mayor celeridad en estos casos de violaciones a los derechos básicos de las personas que se manifestaron el año pasado”. “Existe una responsabilidad política del Gobierno, que no ha tenido una actitud colaborativa en este tema. La señal más clara, ha sido el espaldarazo que han dado a la labor de Mario Rozas, quien reiteradamente se ha dedicado a defender el actuar de Carabineros, llegando a decir incluso que no daría de baja a nadie. Me parece que el ministro del Interior y el Presidente deben exigir mayor colaboración de una institución que está subordinada al poder político”, agregó la congresista Nuyado, criticando al Gobierno. Por su parte, Claudia Mix también hizo eco de las críticas de tardanza expresadas por la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja e hizo un llamado público a repensar la institucionalidad de Carabineros. “Lamentamos la tardanza y la poca colaboración que el Gobierno y Carabineros mostraron para encontrar a los responsables. Hechos como este, y como todas las otras violaciones a los Derechos Humanos perpetradas a partir del 18 de octubre, no pueden volver a ocurrir. Por eso, reitero mi llamado a refundar Carabineros. Se requiere una nueva institucionalidad en materia de orden y seguridad que esté comprometida de verdad con la democracia y los Derechos Humanos. Dsede la Cámara Alta, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre también se manifestó en el tema y aseguró que existe un tema pendiente en materia de justicia y reparación para las víctimas en las protestas sociales de octubre y noviembre pasado. “Me parece bien que se empiece a hacer justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto del estallido social en Chile, el caso de Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, pero hay cientos de víctimas de trauma ocular que todavía no sabemos, no hay justicia, hay muy pocos formalizados, tampoco hay políticas de reparación a las víctimas. Ese es un tema pendiente y esto tiene que ir avanzando y está bien que después de varios meses ya se empiece a hacer justicia y a conocer la verdad y hay que avanzar en reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos“. Hace unos minutos, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, entregó las impresiones del Gobierno por la detención y formalización del ex teniente Crespo, reiterando que tanto el Gobierno como Carabineros han actuado conforme a la gravedad de los hechos a través de los procesosa dministrativos internos y colaborando con la investigación de la justicia civil. “Es muy importante distinguir entre las investigaciones administrativas y las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía para determinar si hay delitos. En el caso de la investigación administrativa, efectivamente ese sumario ha avanzado e incluso en ese sumario, cuando se han determinado responsabilidades, el general director de Carabineros ha tomado medidas incluso respecto de esta misma persona que está siendo imputada: fue solicitada su baja como consecuencia de no haber dispuesto toda la evidencia en el caso del sumario administrativo. Ahora, eso es sin perjuicio de la investigación penal que está llevando la Fiscalía, que debe determinar la responsabilidad y la ocurrencia de hechos que puedan constituir delito”, aseveró. “En el caso del Gobierno y de la institución de Carabineros de Chile, vamos a estar siempre disponibles y vamos a poner a disposición de la Fiscalía toda la información que sea requerida para el esclarecimiento de estos hechos”, manifestó el personero de Gobierno. Claudio Crespo será conducido hoy para el control de detención a la espera de su audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía por apremios ilegítimos y lesiones graves y gravísimas.