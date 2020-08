7291f68bc1

Economía Reactivación: Gobierno expande plan piloto del sector construcción Las empresas que comiencen a funcionar bajo este plan deben trasladar a los trabajadores en transporte privado pagado por la empresa, realizar tests PCR previos y los trabajadores deben comprometerse al autocuidado. Diario Uchile Sábado 22 de agosto 2020 14:34 hrs.

Inicialmente puesto en marcha hace dos semanas, el plan piloto para el funcionamiento del sector construcción permitió la apertura de tres faenas de menor tamaño en tres comunas y alcanzó a movilizar a 380 trabajadores. El Gobierno anunció que a partir del lunes 24 las empresas constructoras que estén desarrollando faenas en comunas que lleven al menos dos semanas en el Paso 2, es decir Transición, podrán retomar las obras con trabajadores que vivan en zonas con cuarentena. Para ello, se debe cumplir con tres requisitos: Traslado de trabajadores que viven en comunas con cuarentena debe ser en transporte privado pagado por la empresa; La realización de un examen PCR previo al reinicio de las obras; y La firma de una carta de compromiso con el autocuidado mientras no estén en la faena, por parte de los trabajadores. Según el ministro de economía, Lucas Palacios, la decisión responde a un escalamiento gradual del plan piloto. “Aquellas comunas que ya están en transición pueden sumarse cuanto antes, no hay ninguna restricción, y para aquellas comunas que recién entraron en transición se va a exigir que pasen 14 días antes que un trabajador de comuna en cuarentena pueda ingresar a una obra o faena que está en la etapa de transición”, aseguró el secretario de Estado. La construcción de obras privadas no forma parte de las actividades esenciales que pueden funcionar independientemente de las medidas sanitarias decretadas por la autoridad. Según Palacios, la ampliación del plan piloto no implica que esta actividad ahora se considere como esencial. “Si fuese declarada como esencial las faenas podrían funcionar en comunas con cuarentena y ese no es el caso. Las faenas solo pueden funcionar a partir del Paso 2”. El decreto del Ejecutivo señala que las empresas deben contar con un plan de retorno validado por la mutualidad a la que estén asociados. Además, la Cámara Chilena de la Construcción debe revisar los antecedentes de cada empresa y decidir cuáles pueden adscribirse a este nuevo plan.

