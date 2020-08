7291f68bc1

Voto on line y plebiscito Carlos Castro Daniou Cartas al Director | Sábado 22 de agosto 2020 17:07 hrs.

Señor Director: Algunos sectores están proponiendo el voto on line para el plebiscito constitucional de octubre. Lo anterior es preocupante, toda vez que los índices de alfabetización digital en nuestro país son bajos, sobre todo en personas de la tercera edad quienes no solo no saben utilizar un computador, sino que, además, no cuentan con uno en sus hogares. Además, la OCDE el año 2019 indicó que nuestro país se encuentra entre los países con peores niveles en materia de habilidades de alfabetización, aritmética y resolución de problemas en entornos donde abunda la tecnología. ¿Vamos a privar del derecho a voto a las personas de la tercera edad que es el sector de la población más responsable con sus deberes cívicos? Esta es una política pública que requiere estudios para su debida implementación e implica, además, capacitar a miles de chilenos para que puedan acceder a la alfabetización digital para estos fines. Quedan dos meses para el plebiscito y no podemos darnos el lujo de improvisar.

