43cd935087

0f6be13cea

Covid-19 Directora de la ESP: Sin mayores recursos para trazar nos exponemos a un rebrote con cifras como las de mayo La doctora Verónica Iglesias analizó las diferencias entre los tiempos de entrega de resultados dados a conocer por el Gobierno y las que lleva la plataforma ICOVID. Además aseguró que es necesario adaptar los planes de desconfinamiento según las realidades locales y regionales del país. Diario Uchile Lunes 24 de agosto 2020 20:34 hrs. Compartir

En los últimos días, las cifras oficiales de contagio por COVID-19 en nuestro país han ido al alza y el número total de contagiados roza los 400 mil con 10916 fallecidos confirmados a causa del virus según el Minsal y casi quince mil según los datos del Informe Epidemiológico que incluye también a los decesos sospechosos sin confirmación. Sobre la posibilidad de un rebrote y también para analizar cómo se ha llevado hasta ahora la trazabilidad, en la primera edición de Radioanálisis de este lunes, conversamos con Verónica Iglesias, Directora de la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios. Según lo señaló la Magíster en Ciencias Biológicas, Chile ha mostrado un comportamiento ante el virus muy similar al que evidenciaron algunos países europeos. “El número de casos, si bien ha disminuido, se ha mantenido en cifras estables entre 1500 y 2000 contagios diarios y al parecer ese es un número que seguiremos observando mientras tengamos un alto número de población susceptible, y mientras no llegue la vacuna. En ese sentido, es difícil pensar que podamos estar muchos meses más con estas cuarentenas y, por lo tanto, hay que tomar el máximo de precauciones para comenzar de a poco algunas actividades. Esto siempre pensando con un principio precautorio: que lo más importante es la salud de las personas.” “Evidentemente es difícil que podamos mantener esta situación de restricción durante 7 u 8 meses más que es el tiempo en que se prevé podría, de existir, distribuirse a nivel mundial una vacuna. Esta es una enfermedad nueva y hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, que es cuando al menos un 60 por ciento de la población es inmune de lo que aún estamos lejos, hay que cuidar a la población más vulnerable y susceptible”. Respecto del rol de la trazabilidad en el plan Paso a Paso que implementó el Gobierno, la experta señaló que es muy importante mejorar tales indicadores. “El tiempo en el que se informa el resultado positivo y el de contacto con las personas con sus más cercanos aún está lejos de tener el estándar que quisiéramos y mientras eso no mejore es difícil pensar en tener controlado el seguimiento y existe la posibilidad que siga aumentando el número de casos, entonces es muy importante que se otorgue a APS los recursos necesarios para que realicen esta labor de la manera requerida. Los recursos distribuidos no son suficientes, hay muchos equipos y profesionales que han reconvertido sus funciones hacia el seguimiento de pacientes y ellos deben volver a realizar las actividades para las cuales están contratados en los equipos de salud. Hay muchas atenciones que no se han llevado a cabo en este periodo y que no pueden seguir esperando y por lo tanto se requiere más recursos para la trazabilidad, no se puede seguir contando con profesionales que realizan otras labores para apoyar esa tarea que hasta el momento ha sido tan fuerte y tan intensa. Eso estuvo bien en un primer minuto mientras se organizaba todo, pero ahora ya se requiere recursos adicionales para esa labor”, aseveró la médica. En cuanto a la discordancia entre el informe Icovid y las cifras oficiales, particularmente en lo que refiere a los tiempos de espera para la entrega de resultados del test, cuando la plataforma conjunta de la Universidad de Chile, Católica y de Concepción señalan lapsos superiores a 5 días y el Ejecutivo asegura que ese tiempo de entrega no supera las 48 horas, la directora de la Escuela de Salud Pública señaló que la respuesta de la autoridad sanitaria acarrea una disminución en la percepción de riesgo de la población al pensar que efectivamente se está contactando a los casos y los posibles contactos en un periodo menor a 48 horas. “Los datos de los que disponemos y que están en la plataforma Icovid, señalan que este lapso de 48 horas no supera el 50% en promedio y hay zonas cuyo porcentaje es más bajo y esto es crucial para lo que viene en el futuro. Si pensamos en un rebrote este es el momento en el que hay que trabajar para identificar cuáles son las complejidades que nos permiten entregar esta información en un tiempo más acotado y hay que entregar los recursos para que ello ocurra, de lo contrario nos exponemos a que ocurra nuevamente lo que pasó en mayo y junio cuando vimos aumentar el número de casos a un nivel que no queremos y, sobre todo, el número de personas fallecidas. Es importante identificar esos puntos más críticos para revertirlos y, enfatizo, hay que entregar los recursos necesarios. Sin eso es muy difícil que se puedan mejorar los indicadores”. Consultada de la situación de las regiones, la profesional hizo énfasis en las diferencias a nivel territorial y manifestó la importancia que tiene el considerar las realidades locales. “Se requiere incorporar a las municipalidades, a APS, la ciudadanía y las organizaciones sociales para que, en conjunto, se discutan e implementen las mejores estrategias a nivel local. Esto es lo único que nos asegura que la población se empodere de las medidas y que realmente tengan efecto. Creemos que las directrices desde el nivel central, si bien aportan, no necesariamente reflejan lo que ocurre a nivel local. Es importante que se hagan propuestas locales para este plan Paso a Paso de modo de adaptarlo y ver de qué manera se pueden implementar las medidas tanto a nivel comunal como regional”, concluyó la académica de nuestra Universidad.

En los últimos días, las cifras oficiales de contagio por COVID-19 en nuestro país han ido al alza y el número total de contagiados roza los 400 mil con 10916 fallecidos confirmados a causa del virus según el Minsal y casi quince mil según los datos del Informe Epidemiológico que incluye también a los decesos sospechosos sin confirmación. Sobre la posibilidad de un rebrote y también para analizar cómo se ha llevado hasta ahora la trazabilidad, en la primera edición de Radioanálisis de este lunes, conversamos con Verónica Iglesias, Directora de la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios. Según lo señaló la Magíster en Ciencias Biológicas, Chile ha mostrado un comportamiento ante el virus muy similar al que evidenciaron algunos países europeos. “El número de casos, si bien ha disminuido, se ha mantenido en cifras estables entre 1500 y 2000 contagios diarios y al parecer ese es un número que seguiremos observando mientras tengamos un alto número de población susceptible, y mientras no llegue la vacuna. En ese sentido, es difícil pensar que podamos estar muchos meses más con estas cuarentenas y, por lo tanto, hay que tomar el máximo de precauciones para comenzar de a poco algunas actividades. Esto siempre pensando con un principio precautorio: que lo más importante es la salud de las personas.” “Evidentemente es difícil que podamos mantener esta situación de restricción durante 7 u 8 meses más que es el tiempo en que se prevé podría, de existir, distribuirse a nivel mundial una vacuna. Esta es una enfermedad nueva y hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, que es cuando al menos un 60 por ciento de la población es inmune de lo que aún estamos lejos, hay que cuidar a la población más vulnerable y susceptible”. Respecto del rol de la trazabilidad en el plan Paso a Paso que implementó el Gobierno, la experta señaló que es muy importante mejorar tales indicadores. “El tiempo en el que se informa el resultado positivo y el de contacto con las personas con sus más cercanos aún está lejos de tener el estándar que quisiéramos y mientras eso no mejore es difícil pensar en tener controlado el seguimiento y existe la posibilidad que siga aumentando el número de casos, entonces es muy importante que se otorgue a APS los recursos necesarios para que realicen esta labor de la manera requerida. Los recursos distribuidos no son suficientes, hay muchos equipos y profesionales que han reconvertido sus funciones hacia el seguimiento de pacientes y ellos deben volver a realizar las actividades para las cuales están contratados en los equipos de salud. Hay muchas atenciones que no se han llevado a cabo en este periodo y que no pueden seguir esperando y por lo tanto se requiere más recursos para la trazabilidad, no se puede seguir contando con profesionales que realizan otras labores para apoyar esa tarea que hasta el momento ha sido tan fuerte y tan intensa. Eso estuvo bien en un primer minuto mientras se organizaba todo, pero ahora ya se requiere recursos adicionales para esa labor”, aseveró la médica. En cuanto a la discordancia entre el informe Icovid y las cifras oficiales, particularmente en lo que refiere a los tiempos de espera para la entrega de resultados del test, cuando la plataforma conjunta de la Universidad de Chile, Católica y de Concepción señalan lapsos superiores a 5 días y el Ejecutivo asegura que ese tiempo de entrega no supera las 48 horas, la directora de la Escuela de Salud Pública señaló que la respuesta de la autoridad sanitaria acarrea una disminución en la percepción de riesgo de la población al pensar que efectivamente se está contactando a los casos y los posibles contactos en un periodo menor a 48 horas. “Los datos de los que disponemos y que están en la plataforma Icovid, señalan que este lapso de 48 horas no supera el 50% en promedio y hay zonas cuyo porcentaje es más bajo y esto es crucial para lo que viene en el futuro. Si pensamos en un rebrote este es el momento en el que hay que trabajar para identificar cuáles son las complejidades que nos permiten entregar esta información en un tiempo más acotado y hay que entregar los recursos para que ello ocurra, de lo contrario nos exponemos a que ocurra nuevamente lo que pasó en mayo y junio cuando vimos aumentar el número de casos a un nivel que no queremos y, sobre todo, el número de personas fallecidas. Es importante identificar esos puntos más críticos para revertirlos y, enfatizo, hay que entregar los recursos necesarios. Sin eso es muy difícil que se puedan mejorar los indicadores”. Consultada de la situación de las regiones, la profesional hizo énfasis en las diferencias a nivel territorial y manifestó la importancia que tiene el considerar las realidades locales. “Se requiere incorporar a las municipalidades, a APS, la ciudadanía y las organizaciones sociales para que, en conjunto, se discutan e implementen las mejores estrategias a nivel local. Esto es lo único que nos asegura que la población se empodere de las medidas y que realmente tengan efecto. Creemos que las directrices desde el nivel central, si bien aportan, no necesariamente reflejan lo que ocurre a nivel local. Es importante que se hagan propuestas locales para este plan Paso a Paso de modo de adaptarlo y ver de qué manera se pueden implementar las medidas tanto a nivel comunal como regional”, concluyó la académica de nuestra Universidad.