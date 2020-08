c4fd43a28d

cf3759509c

Plebiscito Cámara aprueba límite al financiamiento de campañas en plebiscito y despacha proyecto al Senado para tercer trámite Se espera que durante esta misma tarde el Senado revise nuevamente la iniciativa. Diario UChile Martes 25 de agosto 2020 14:54 hrs. Compartir

La mañana de este martes la Cámara de Diputados terminó su revisión del proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento de las campañas para el plebiscito. Los y las parlamentarias aprobaron la iniciativa, sin embargo, con la inclusión de dos indicaciones se dio paso a un tercer trámite legislativo en el Senado. Una de las indicaciones en cuestión, ingresadas en la Comisión de Constitución de la Cámara, apunta a que el límite de 500 UF establecidos a los partidos políticos, que corresponde a 14 millones de pesos, sea el mismo que deban tener las organizaciones de la sociedad civil, descartando las 200 UF que se planteaban inicialmente. Sobre este punto, el diputado DC Matías Walker hizo un llamado a aprobar, aunque destacó que le hubiese gustado que el límite fuese diferente. “Yo hubiese preferido tal vez que si de igualar los aportes a las organizaciones de la sociedad civil se trataba, que hubiéramos dejado en 200 UF máximo y no en subir a 500 los aportes a las organizaciones de la sociedad civil, porque probablemente quienes están en mejores condiciones de recibir el máximo de aportes no son las organizaciones ciudadanas que promueven la participación, son la SOFOFA, la CPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, pero bueno pensemos que también hay organizaciones de la sociedad civil que pueden captar el máximo de aporte”, comentó. En tanto, la segunda indicación apunta a la regulación del uso de redes sociales y otras plataformas digitales, con una obligación de informar la contratación de estas herramientas por parte de los partidos, independientes y comandos. Desde Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez destacó la importancia que tiene esta reforma para que posteriormente no existan cuestionamientos a las campañas realizadas: “Le da una seriedad al proceso, a los aportes que se realicen en la campaña y por supuesto tenemos normas claras que eviten el día de mañana estar cuestionando de dónde vienen esos recursos, cuántos recursos son (..) Estamos hablando de que no empiece la discusión de las irregularidades de la fuente de financiamiento”. En tanto, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez manifestó su preocupación con la presión de tiempo que hay para aprobar este proyecto y comentó que para un eventual plebiscito de salida es necesario revisar la norma, especialmente en lo que dice relación al nulo aporte que dará el Estado en el financiamiento. “Me parece que en un plebiscito tan relevante como el de entrada y el de salida, el Estado no puede prescindir. Por eso yo creo que en esta oportunidad, por supuesto, uno tiene que comulgar con esta rueda de carreta, pero no es posible que para los dos plebiscitos, tanto el de entrada como el salida eventualmente, el Estado prescinda en el debate de ideas, no hace ningún aporte y queda entregado totalmente al financiamiento privado”, dijo el parlamentario en su intervención. Así con esta votación en la Cámara, se espera que durante esta misma tarde el Senado revise nuevamente la iniciativa y defina los límites del financiamiento, dado que las campañas para el plebiscito comenzarán este miércoles. En caso de que el Senado rechacé el proyecto, este pasaría a una comisión mixta.

La mañana de este martes la Cámara de Diputados terminó su revisión del proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento de las campañas para el plebiscito. Los y las parlamentarias aprobaron la iniciativa, sin embargo, con la inclusión de dos indicaciones se dio paso a un tercer trámite legislativo en el Senado. Una de las indicaciones en cuestión, ingresadas en la Comisión de Constitución de la Cámara, apunta a que el límite de 500 UF establecidos a los partidos políticos, que corresponde a 14 millones de pesos, sea el mismo que deban tener las organizaciones de la sociedad civil, descartando las 200 UF que se planteaban inicialmente. Sobre este punto, el diputado DC Matías Walker hizo un llamado a aprobar, aunque destacó que le hubiese gustado que el límite fuese diferente. “Yo hubiese preferido tal vez que si de igualar los aportes a las organizaciones de la sociedad civil se trataba, que hubiéramos dejado en 200 UF máximo y no en subir a 500 los aportes a las organizaciones de la sociedad civil, porque probablemente quienes están en mejores condiciones de recibir el máximo de aportes no son las organizaciones ciudadanas que promueven la participación, son la SOFOFA, la CPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, pero bueno pensemos que también hay organizaciones de la sociedad civil que pueden captar el máximo de aporte”, comentó. En tanto, la segunda indicación apunta a la regulación del uso de redes sociales y otras plataformas digitales, con una obligación de informar la contratación de estas herramientas por parte de los partidos, independientes y comandos. Desde Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez destacó la importancia que tiene esta reforma para que posteriormente no existan cuestionamientos a las campañas realizadas: “Le da una seriedad al proceso, a los aportes que se realicen en la campaña y por supuesto tenemos normas claras que eviten el día de mañana estar cuestionando de dónde vienen esos recursos, cuántos recursos son (..) Estamos hablando de que no empiece la discusión de las irregularidades de la fuente de financiamiento”. En tanto, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez manifestó su preocupación con la presión de tiempo que hay para aprobar este proyecto y comentó que para un eventual plebiscito de salida es necesario revisar la norma, especialmente en lo que dice relación al nulo aporte que dará el Estado en el financiamiento. “Me parece que en un plebiscito tan relevante como el de entrada y el de salida, el Estado no puede prescindir. Por eso yo creo que en esta oportunidad, por supuesto, uno tiene que comulgar con esta rueda de carreta, pero no es posible que para los dos plebiscitos, tanto el de entrada como el salida eventualmente, el Estado prescinda en el debate de ideas, no hace ningún aporte y queda entregado totalmente al financiamiento privado”, dijo el parlamentario en su intervención. Así con esta votación en la Cámara, se espera que durante esta misma tarde el Senado revise nuevamente la iniciativa y defina los límites del financiamiento, dado que las campañas para el plebiscito comenzarán este miércoles. En caso de que el Senado rechacé el proyecto, este pasaría a una comisión mixta.