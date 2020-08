43cd935087

Plebiscito Con énfasis en la participación comando del Apruebo lanza campaña, mientras que en el Rechazo apelan al "sentido común" Ante la situación que se vive por COVID-19 la convocatoria que tendrá el plebiscito en octubre es incierta, por ello desde los diversos comandos existe un énfasis por motivar a las y los ciudadanos a participar de este proceso histórico. Diario UChile Miércoles 26 de agosto 2020

Este miércoles se iniciaron las campañas de propaganda para el plebiscito de octubre. El énfasis en motivar la participación de los y las votantes a pesar de la pandemia y entregar información precisa sobre la importancia histórica de este proceso constituyente han marcado los primeros despliegues de los diferentes comandos y partidos políticos. Durante esta primera jornada desde todos los sectores han convocado a actividades, las que dada la contingencia han sido tanto en terreno como lanzamientos virtuales. Una de las campañas lanzadas esta jornada es “Chile Aprueba” de Convergencia Progresista, integrada por el PPD, PS y PR. En una conferencia virtual el llamado de los presidentes de los partidos fue a participar sin temor de este proceso histórico. “Yo hago un llamado para que la ciudadanía acuda sin temor, con la seguridad de que este voto va a ser un voto decisivo para marcar el futuro de nuestro país, para una Constitución que nos represente a todos, una Carta Magna que sea la identidad de todas las chilenas y chilenos (…) La única y primera prioridad de aquí al 25 de octubre es el plebiscito, es ganar el plebiscito, que el apruebo se imponga por una mayoría sustancial y lo mismo la convención constitucional y que el Gobierno y el Servel garanticen un plebiscito seguro y participativo”, comentó el ex canciller, Heraldo Muñoz. Además, respecto de las decisiones que todavía faltan para zanjar la votación de quienes el 25 de octubre estén contagiados, desde Convergencia Progresista señalaron que el camino debe ser buscar la mejor forma para garantizar el derecho a sufragio, en especial ante el escenario en que el Servel ha comunicado que quiere que los votos de las personas contagiadas sean a distancia. “Nosotros le llamamos a asumir con fuerza y energía esa opción, que efectivamente se les brinde a las personas la manera de ejercer su derecho a voto, resguardando que sea separado, como esta opción que están diciendo, en su domicilio para que eso no afecte el normal desarrollo y participación del resto de la población en el proceso electoral. Que se combinen adecuadamente las dos cosas y atendida esta declaración que ha hecho el Servicio Electoral le llamamos a sumir con energía, responsabilidad y resolver eficazmente el tema del voto en el domicilio de las personas”, comentó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. En tanto, desde el Comando Que Chile Decida, en el que se incluye al Frente Amplio y organizaciones sociales, iniciaron su campaña con actividades en el centro de Santiago. En el caso de este comando también los objetivos apuntan a poner énfasis en la realización de un proceso seguro y de gran participación ciudadana. La coordinadora general de Que Chile Decida, Beatriz Sánchez, comentó que “partimos la campaña con todo, lo hicimos como siempre lo hacemos acá en la calle, en pleno centro de Santiago, con dos objetivos: repartir mascarillas del Apruebo y la Convención Constitucional, porque estamos muy preocupados por un plebiscito que sea seguro para todos los chilenos y chilenas que vayan a votar el 25 de octubre; y explicar sobre los dos votos del plebiscito. Será un proceso histórico para el país, que esperamos sea muy masivo, porque estamos decidiendo el futuro para Chile”. En el marco del lanzamiento de su franja digital, desde Que Chile Decida lanzaron un primer capítulo titulado “Detrás del Voto”, en el que el eje central es la importancia de una amplia participación en el plebiscito del 25 de octubre. Por otra parte, el comando Apruebo Chile Digno, en el que se incluyen organizaciones sociales y partidos políticos como la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista lanzó su campaña en Plaza Italia, por el significado que tiene dicho lugar al haber sido el centro de las manifestaciones que antecedieron el acuerdo que garantizó el proceso constituyente. En este lanzamiento, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, también destacó la necesidad de que las autoridades creen un ambiente de votación seguro que no atemorice a la población y que, por el contrario, entregue bases para garantizar la participación. “Le decimos al país, a todos, vamos a votar el 25 de octubre, todos, sin temor. Las condiciones están para ir a votar, podemos hacerlo, tenemos que tomar todas las medidas preventivas y le exigimos al Gobierno y el Servicio Electoral que cumplan con todas las medidas preventivas”, comentó el parlamentario. Las campañas del rechazo En lo que refiere a la propaganda para el voto rechazo el 25 de octubre, en lo político éstas están radicadas en la UDI y parte de Renovación Nacional. Desde el gremialismo existe una unión en torno al rechazo, y por ello han asegurado que su campaña de cara a esta histórica votación estará enfocada en que la ciudadanía comprenda por qué se debe descartar hacer una nueva Constitución en blanco. “No necesitamos una nueva Constitución para hacer los cambios que mejoren la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, por eso nuestra campaña apunta al sentido común, al sentido común de no perder lo que hemos ganado, de no perder nuestra libertad para elegir, de no perder lo que hemos obtenido. Por eso, por sentido común, desde la UDI invitamos a votar rechazo”, comentó el secretario general del partido, Felipe Salaberry. En una postura similar apunta el bloque de Renovación Nacional que optó por el rechazo. En el caso de este partido, en su militancia hay una división entre apruebo y rechazo, ante lo que hicieron un lanzamiento virtual a través de sus redes sociales dejando en claro que, a pesar de aquello, se ha dado libertad de acción porque todos quieren lo mejor para Chile. Sobre los desafíos del sector que va por el rechazo, el diputado Tomás Fuentes comentó que es importante que la gente entienda la importancia de su decisión el 25 de octubre. “Hoy día para este plebiscito para la campaña de octubre tenemos un 30 por ciento de adhesión, lo que nos invita a darle mayor énfasis a la franja televisiva y las radios, no solamente nacionales, radios regionales hasta llegar a todos los pueblos de Chile y a las redes sociales para dos ejes principales: seguir difundiendo qué significa rechazar para reformar como una alternativa segura y también sacar al pizarrón a la gente del apruebo ¿qué significa aprobar?”, comentó el parlamentario.

La campaña iniciada este 26 de agosto corresponde al período de propaganda por medio de prensa y radioemisoras, también se pueden hacer actividades en la vía pública por medio de activistas o brigadistas, entre lo que se incluye el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos, y la entrega de material u objetos informativos. También en plazas, parques u otros lugares públicos autorizados y espacios privados se podrán utilizar carteles, letreros o afiches. En tanto la franja televisiva comenzará el próximo 25 de septiembre.

