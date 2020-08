El paro sigue: CNTC mantiene postura e inicia movilización a partir de este jueves

43cd935087

0f6be13cea

Apenas inicie este jueves 27 de agosto se cumple el plazo fatal entregado por los representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC)para el inicio de una paralización de sus funciones en todo el país. Durante la mañana de este miércoles, los representantes del Comité de crisis de esa organización sostuvieron una reunión con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, el diputado Diego Paulsen (RN) y la senadora Adriana Muñoz (PPD). Finalizada la instancia, ambos congresistas hicieron llamados a deponer la movilización anunciada y a mantener el diálogo como forma de solución a los conflictos. “Les hemos pedido que no sigan adelante en su paralización, en el entendido de la situación que estamos viviendo como país, pero nosotros también con el compromiso de abrir los canales de diálogo con el Ejecutivo y con ellos para poder lograr un acuerdo para proteger la vida de los trabajadores”, expresó el representante del distrito 22 de la región de La Araucanía. Paulsen también se refirió a las situaciones de violencia que han afectado a miembros del gremio en La Araucanía, resaltando que desde el Congreso pretenden ser un canal de comunicación para que las solicitudes de los camioneros se encaucen en orden a que efectivamente haya una mayor protección de su labor. “No podemos dar pie a que sigan falleciendo personas como Juan Barrios o que menores de edad, como Montserrat, sufran heridas o que otros camioneros sufran nuevamente emboscadas. Son sus fuentes de trabajo, son trabajadores igual que todos los chilenos, y con su esfuerzo han salido adelante y nosotros esperamos ser un actor de diálogo permanente para que las peticiones de ellos sean concretadas”. En tanto, la Presidenta de la Cámara Alta, si bien se manifestó de acuerdo con las declaraciones del diputado Paulsen respecto de la necesidad de mantener un diálogo abierto entre los distintos actores de este conflicto, fue tajante al señalar que en medio de una crisis sanitaria como en la que nos encontramos, no es posible levantar una agenda legislativa como la que han presentado desde la CNTC. “No corresponde buscar levantar una agenda legislativa, con 13 temas, que por cierto, como deber de los parlamentarios, podemos analizar, estudiar, en su mérito al igual que otros proyectos de ley. En mi opinión, no amerita que, bajo el llamado de un paro nacional de camioneros, entremos a debatir y sentirnos presionados a legislar de una manera impositiva”, aseveró la legisladora. El paro va Finalizada la reunión remota, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez manifestó su disconformidad con lo que él consideró una falta de apertura al diálogo particularmente de la senadora Muñoz. Así, en un breve contacto con Radio Biobio, el dirigente aseguró que sus solicitudes son justas y deberían tener mayor recepción por parte de las autoridades. “La conclusión de esta reunión(…) es que por parte de la Presidenta del Senado no existe el ánimo, la voluntad para llegar a una solución de la gravedad de nuestra actividad”, aseveró Pérez. “Solo pedimos que se nos den la protección que todo chileno puede exigir al Estado, el derecho a trabajar, el derecho a la vida, a circular libremente por los caminos de Chile, cómo no van a entender que eso es lo que pedimos”, recalcó el líder de la asociación gremial. También desde la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur) se elevaron ácidas críticas ante el resultado de la reunión de esta jornada. Su presidente, José Villagrán, acusó a la senadora Muñoz de no tener ninguna intención de ayudar a los chilenos e interpeló a los conductores de camiones para plegarse a las manifestaciones que iniciarían este jueves. “Hago un llamado a todos los conductores de Arica a Punta Arenas, que nos preparemos porque hay que poner en marcha nuestros camiones para ir a colocarlos en las bermas correspondientes, y esperar ahí la respuesta del Ejecutivo”. En tanto, la CNTC realizará a las 8 de la noche de este miércoles una nueva asamblea nacional para discutir los términos de la paralización, según informaron por sus redes sociales. Sergio Pérez, Presidente de la CNTC: “Hoy realizaremos una Asamblea Nacional a las 20:00 horas con representantes de todas nuestras Federaciones y Asociaciones” pic.twitter.com/uVLsw60vdN — CNTC CHILE ® 🇨🇱 (Cuenta Oficial) (@CNTCCHILE) August 26, 2020 La movilización de los transportistas de carga no cuenta con el apoyo unánime de las distintas asociaciones, toda vez que Confederación de Dueños de Camiones anunció públicamente la tarde del martes que no participará de la paralización de funciones y además, su presidente, Juan Araya, criticó duramente la iniciativa de la CNTC y Fedesur. “No es el momento y tenemos que abastecer a la gente, por lo tanto, no estamos en eso”, aseguró Araya en entrevista con nuestro medio. El Gobierno presentó al Congreso un mensaje para la modificación del Código Penal de modo que a futuro se incluya a los vehículos motorizados con personas en su interior en el tipo de los delitos de incendio, creando una nueva agravante que aumenta las sanciones para quienes sean sentenciados como culpables del ilícito. De aprobarse la modificación, las penas irían desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Es justamente esta iniciativa una de las que los dirigentes de la CNTC han solicitado sea tramitada con extrema urgencia por el Congreso y que actualmente se encuentra en análisis por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. El ministro del Interior, Víctor Pérez, intervino en la sesión de la Comisión la tarde de este miércoles y posteriormente, en un punto de prensa en las afueras de La Moneda, se refirió a la paralización y aseguró que el Gobierno ha tomado las medidas necesarias para enfrentar posibles problemas en la cadena de abastecimiento, aunque manifestó que espera que eso no suceda dadas las promesas de los propios dirigentes de los camioneros. “Cualquier medida que ponga en riesgo esa capacidad que se tiene en una cadena alimentaria para que las personas y las familias de cualquier parte del país no sufran desabastecimiento, porque no hay razón para ello, tomaremos las medidas adecuadas. Pero esperamos, por las propias declaraciones de los dirigentes, que eso no suceda, pero estamos preparados para cualquier contingencia que suceda en esos hechos”, adelantó el titular de Interior. El secretario de Estado además informó que en materia de la tramitación de la llamada “ley Juan Barrios”, los trámites constitucionales se realizarán con la urgencia que merece la importancia de tal legislación y anunció que durante la próxima semana la instancia legislativa escuchará a expertos en materia de seguridad y se mostró confiado en contar con el apoyo de los legisladores para sacar adelante la normativa.

Apenas inicie este jueves 27 de agosto se cumple el plazo fatal entregado por los representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC)para el inicio de una paralización de sus funciones en todo el país. Durante la mañana de este miércoles, los representantes del Comité de crisis de esa organización sostuvieron una reunión con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, el diputado Diego Paulsen (RN) y la senadora Adriana Muñoz (PPD). Finalizada la instancia, ambos congresistas hicieron llamados a deponer la movilización anunciada y a mantener el diálogo como forma de solución a los conflictos. “Les hemos pedido que no sigan adelante en su paralización, en el entendido de la situación que estamos viviendo como país, pero nosotros también con el compromiso de abrir los canales de diálogo con el Ejecutivo y con ellos para poder lograr un acuerdo para proteger la vida de los trabajadores”, expresó el representante del distrito 22 de la región de La Araucanía. Paulsen también se refirió a las situaciones de violencia que han afectado a miembros del gremio en La Araucanía, resaltando que desde el Congreso pretenden ser un canal de comunicación para que las solicitudes de los camioneros se encaucen en orden a que efectivamente haya una mayor protección de su labor. “No podemos dar pie a que sigan falleciendo personas como Juan Barrios o que menores de edad, como Montserrat, sufran heridas o que otros camioneros sufran nuevamente emboscadas. Son sus fuentes de trabajo, son trabajadores igual que todos los chilenos, y con su esfuerzo han salido adelante y nosotros esperamos ser un actor de diálogo permanente para que las peticiones de ellos sean concretadas”. En tanto, la Presidenta de la Cámara Alta, si bien se manifestó de acuerdo con las declaraciones del diputado Paulsen respecto de la necesidad de mantener un diálogo abierto entre los distintos actores de este conflicto, fue tajante al señalar que en medio de una crisis sanitaria como en la que nos encontramos, no es posible levantar una agenda legislativa como la que han presentado desde la CNTC. “No corresponde buscar levantar una agenda legislativa, con 13 temas, que por cierto, como deber de los parlamentarios, podemos analizar, estudiar, en su mérito al igual que otros proyectos de ley. En mi opinión, no amerita que, bajo el llamado de un paro nacional de camioneros, entremos a debatir y sentirnos presionados a legislar de una manera impositiva”, aseveró la legisladora. El paro va Finalizada la reunión remota, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez manifestó su disconformidad con lo que él consideró una falta de apertura al diálogo particularmente de la senadora Muñoz. Así, en un breve contacto con Radio Biobio, el dirigente aseguró que sus solicitudes son justas y deberían tener mayor recepción por parte de las autoridades. “La conclusión de esta reunión(…) es que por parte de la Presidenta del Senado no existe el ánimo, la voluntad para llegar a una solución de la gravedad de nuestra actividad”, aseveró Pérez. “Solo pedimos que se nos den la protección que todo chileno puede exigir al Estado, el derecho a trabajar, el derecho a la vida, a circular libremente por los caminos de Chile, cómo no van a entender que eso es lo que pedimos”, recalcó el líder de la asociación gremial. También desde la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur) se elevaron ácidas críticas ante el resultado de la reunión de esta jornada. Su presidente, José Villagrán, acusó a la senadora Muñoz de no tener ninguna intención de ayudar a los chilenos e interpeló a los conductores de camiones para plegarse a las manifestaciones que iniciarían este jueves. “Hago un llamado a todos los conductores de Arica a Punta Arenas, que nos preparemos porque hay que poner en marcha nuestros camiones para ir a colocarlos en las bermas correspondientes, y esperar ahí la respuesta del Ejecutivo”. En tanto, la CNTC realizará a las 8 de la noche de este miércoles una nueva asamblea nacional para discutir los términos de la paralización, según informaron por sus redes sociales. Sergio Pérez, Presidente de la CNTC: “Hoy realizaremos una Asamblea Nacional a las 20:00 horas con representantes de todas nuestras Federaciones y Asociaciones” pic.twitter.com/uVLsw60vdN — CNTC CHILE ® 🇨🇱 (Cuenta Oficial) (@CNTCCHILE) August 26, 2020 La movilización de los transportistas de carga no cuenta con el apoyo unánime de las distintas asociaciones, toda vez que Confederación de Dueños de Camiones anunció públicamente la tarde del martes que no participará de la paralización de funciones y además, su presidente, Juan Araya, criticó duramente la iniciativa de la CNTC y Fedesur. “No es el momento y tenemos que abastecer a la gente, por lo tanto, no estamos en eso”, aseguró Araya en entrevista con nuestro medio. El Gobierno presentó al Congreso un mensaje para la modificación del Código Penal de modo que a futuro se incluya a los vehículos motorizados con personas en su interior en el tipo de los delitos de incendio, creando una nueva agravante que aumenta las sanciones para quienes sean sentenciados como culpables del ilícito. De aprobarse la modificación, las penas irían desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Es justamente esta iniciativa una de las que los dirigentes de la CNTC han solicitado sea tramitada con extrema urgencia por el Congreso y que actualmente se encuentra en análisis por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. El ministro del Interior, Víctor Pérez, intervino en la sesión de la Comisión la tarde de este miércoles y posteriormente, en un punto de prensa en las afueras de La Moneda, se refirió a la paralización y aseguró que el Gobierno ha tomado las medidas necesarias para enfrentar posibles problemas en la cadena de abastecimiento, aunque manifestó que espera que eso no suceda dadas las promesas de los propios dirigentes de los camioneros. “Cualquier medida que ponga en riesgo esa capacidad que se tiene en una cadena alimentaria para que las personas y las familias de cualquier parte del país no sufran desabastecimiento, porque no hay razón para ello, tomaremos las medidas adecuadas. Pero esperamos, por las propias declaraciones de los dirigentes, que eso no suceda, pero estamos preparados para cualquier contingencia que suceda en esos hechos”, adelantó el titular de Interior. El secretario de Estado además informó que en materia de la tramitación de la llamada “ley Juan Barrios”, los trámites constitucionales se realizarán con la urgencia que merece la importancia de tal legislación y anunció que durante la próxima semana la instancia legislativa escuchará a expertos en materia de seguridad y se mostró confiado en contar con el apoyo de los legisladores para sacar adelante la normativa.