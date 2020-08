43cd935087

Nacional "Visa de oportunidad laboral": Oposición se divide durante debate de Ley de Migraciones en el Senado Desempleo e irregularidad son algunos de los argumentos reclamados por parlamentarios en contra de la idea. Sin embargo, para el senador PPD, Jaime Quintana, se trata de una norma que "busca es regular algo que siempre va a ocurrir, y que prefiero ocurra de forma regulada". Eduardo Andrade Miércoles 26 de agosto 2020 21:08 hrs.

Este miércoles, el Senado continuó con la discusión del proyecto de Ley de Migraciones, actualmente en su segundo trámite legislativo y que durante la última sesión en sala fue analizado desde la mirada de las comisiones que lo vieron pasar antes de llegar a esta instancia. Sin embargo, el trámite del proyecto, pese a la urgencia que cuenta por mandato del Gobierno, parece estar demorándose más de lo debido, esto principalmente porque no hay acuerdo para aprobar la indicación que propone la creación de una visa de oportunidad laboral. Así, para el senador socialista, Rabindranath Quinteros, se trata de una normativa que le hace bien al proyecto, en el sentido de que, aún sin aprobarse la indicación, el tránsito continuará ocurriendo, aunque de forma irregular. “De qué sirve un sistema que disminuya los ingresos regulares, pero aumenta los irregulares. La suma total puede ser la misma, pero es muy diferente gestionar una población regular que una irregular. Necesitamos una ley sin ingenuidad, pero sí con pragmatismo, que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado en el mundo laboral, una ley que reconozca derechos al menos los mínimos que quisiéramos se les fuera reconocidos a los chilenos que decidieron hacer sus vidas en el extranjero”, manifestó. No obstante, no toda la oposición se encuentra a favor de dicha indicación. Del mismo Partido Socialista, por ejemplo, el senador José Miguel Insulza se refirió al panorama de crisis económica que dejará en la región el COVID-19, escenario en el que la indicación cuestionada no favorecería al país. “Es de público conocimiento la situación de desempleo, se han perdidos 2.3 millones de empleos, esto es una caída del 25 por ciento y la cifra va a seguir aumentando y los demás países de la región tienen exactamente la misma situación que la nuestra. Es poco prudente en tales condiciones colgar un letrero en la puerta que diga que aquí en Chile se ofrecen oportunidades laborales, yo creo que no hay que fijar visas de ningún tipo en el proyecto, hay que fijarlas en la política migratoria”, indicó. En respuesta a esto, para el senador del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, “es importante recordar que, en la inmensa mayoría de los casos, la migración justamente tiene motivos laborales, lo que una norma como ésa busca es regular algo que siempre va a ocurrir, que es consustancial a la especie humana”. “En lo personal prefiero que ocurra de manera controlada, sabiendo que quienes vienen a buscar esas oportunidades y no de forma camuflada a través de visas de turismo o de manera clandestina en pasos ilegales”, agregó Quintana. Por su parte, el senador UDI, David Sandoval, hizo hincapié en la política migratoria del gobierno anterior, recordando que sucesos como la llegada masiva de inmigrantes haitianos es algo que no debería volver a ocurrir de la forma en que se dio. “No queremos lo que pasó con este proceso migratorio de haitianos, vergonzoso, que significó entradas en el aeropuerto en Santiago con la entrega de sendas carpetas de turista y que evidentemente no era así. Yo creo que hay que establecer un ordenamiento adecuado, un proceso que nos dé tanto los mecanismos de residencia, de establecimiento de las condiciones mínimas adecuadas. Creo que tenemos el legítimo derecho de establecer estos rayados básicos”, precisó. Para el final de la discusión, quedaron pendientes las intervenciones de al menos una decena de parlamentarios, las cuales fueron postergadas para el próximo miércoles. Una vez votado el proyecto, este deberá volver a la cámara de Diputados para el análisis de los cambios aprobados en el Senado.

