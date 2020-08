50f04b36ea

4771e3bfc7

Nacional Pueblos originarios Delia Condori y proceso constituyente: “Queremos que el número de escaños sea representativo de la población indígena” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la delegada del Consejo Nacional Aymara, se mostró en desacuerdo con que las personas pertenecientes a pueblos originarios puedan votar solo por quienes también pertenecen a aquella esfera. Camilo Villa J. Jueves 27 de agosto 2020 20:28 hrs. Compartir

Restan menos de dos meses para el plebiscito que marcará la redacción o no de una nueva Constitución y aún hay puntos significativos que resolver. Uno de ellos, es el proyecto de los escaños reservados para los pueblos originarios. La iniciativa se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde tanto senadores oficialistas como parlamentarios opositores han hecho indicaciones al respecto. De todas maneras, ya hay una posición común en que los escaños reservados para pueblos originarios se aplicarán para una eventual Convención Constitucional, la pregunta es cuántos serán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Delia Condori, delegada del Consejo Nacional Aymara, indicó que, como pueblo originario, buscan que la representatividad en el proceso constituyente sea proporcional a la cantidad de personas que se reconocen como indígenas. “Queremos que el número de escaños sea representativo de la población indígena que se autodefine como indígena, y esto es que los pueblos originarios podamos acceder al 12,8 por ciento de la representación de los escaños que van a trabajar en la Constitución”. En números concretos, esto significa que el objetivo es asegurar 23 escaños en caso de una Convención Constituyente, y 25 escaños en el caso de una Convención Mixta. Como parte de la discusión del proyecto, parlamentarios oficialistas propusieron que, con miras al plebiscito, se cree un registro electoral indígena, en el cual podrán inscribirse aquellas personas que acrediten su pertenencia a algún pueblo originario. La indicación propone que quienes estén inscritos en este registro electoral solo podrán votar por quienes también pertenezcan a este órgano, además, se daría plazo de 30 días para que la gente se pudiese registrar en este organismo. Para Condori, esta indicación es inviable, pues no considera los factores tiempo-espacio que pudiesen impedir una iniciativa como esta. “Eso en inviable, la indicación que ha puesto el Gobierno a través de sus senadores tiene que ver con que ellos están pidiendo que se construya un padrón especial indígena para este proceso eleccionario, y resulta ser que nos dan un tiempo de un mes para que la gente se vaya a inscribir, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que aquí existen, a nivel nacional, muchos lugares donde no llegan los buses, donde no tenemos tecnología para participar e inscribirnos, donde no existen oficinas indígenas que ayuden a la población indígena a inscribirse y, además de esto, sumarle el factor más importante: la pandemia”. Además, la dirigenta se mostró en desacuerdo con que las personas pertenecientes a pueblos originarios puedan votar solo por quienes también pertenecen a aquella esfera, por lo que pidió que, a la hora de votar, todos los postulantes estén en la papeleta. “Que la persona, al momento de votar, pueda decidir por un constituyente indígena o no indígena, o sea, que se tenga la libertad, en ese minuto, y con el mismo padrón electoral, de decidir por este o por este otro. Entonces que se prepare la lista de candidatos indígenas y de candidatos chilenos, pero que sea en ese minuto y con la libertad que corresponde, y no con un padrón especial, porque ese padrón no se va a poder construir en 30 días”. Delia Condori afirmó que los parlamentarios oficialistas ya asumieron que los pueblos originarios deben estar representados, sin embargo, sus esfuerzos van dirigidos a que su representación sea lo mínimo posible, y por ello todas estas indicaciones, que buscarían entorpecer el proceso. “Atenta contra la participación plena de nuestros pueblos”, sostuvo. La delegada del Consejo Nacional Aymara también se refirió a la petición de algunos sectores de pueblos originarios que exigen una consulta indígena antes de que se tome cualquier decisión. Al respecto, Condori manifestó que realizar tal consulta, los pueblos originarios quedarían fuera de la redacción de la Constitución, pues el tiempo está en contra. “Tenemos dos posibilidades: o se exige la consulta y, de ser así, quedaremos fuera porque no hay tiempo para eso y la Constitución solo la harían ellos y quedamos todos los indígenas fuera; o participamos buscando los elementos que nos permitan tener una representación genuina de nuestros pueblos, entonces siento que, en este minuto, no podemos pelear por la consulta indígena, pero sí creo que podemos hacer algo para poder tener representación de los pueblos originarios”. De todas maneras, la dirigenta valoró que hoy se considere a los pueblos originarios para redactar una eventual futura Constitución, aunque no dejó de criticar a un sector del oficialismo que, mediante indicaciones, busca disminuir la representación de los indígenas. “Algunos quieren 8 escaños y los pueblos originarios reconocidos en Chile son nueve, ¿cuál quedaría fuera y por qué?, cuestionó Condori.

Restan menos de dos meses para el plebiscito que marcará la redacción o no de una nueva Constitución y aún hay puntos significativos que resolver. Uno de ellos, es el proyecto de los escaños reservados para los pueblos originarios. La iniciativa se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde tanto senadores oficialistas como parlamentarios opositores han hecho indicaciones al respecto. De todas maneras, ya hay una posición común en que los escaños reservados para pueblos originarios se aplicarán para una eventual Convención Constitucional, la pregunta es cuántos serán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Delia Condori, delegada del Consejo Nacional Aymara, indicó que, como pueblo originario, buscan que la representatividad en el proceso constituyente sea proporcional a la cantidad de personas que se reconocen como indígenas. “Queremos que el número de escaños sea representativo de la población indígena que se autodefine como indígena, y esto es que los pueblos originarios podamos acceder al 12,8 por ciento de la representación de los escaños que van a trabajar en la Constitución”. En números concretos, esto significa que el objetivo es asegurar 23 escaños en caso de una Convención Constituyente, y 25 escaños en el caso de una Convención Mixta. Como parte de la discusión del proyecto, parlamentarios oficialistas propusieron que, con miras al plebiscito, se cree un registro electoral indígena, en el cual podrán inscribirse aquellas personas que acrediten su pertenencia a algún pueblo originario. La indicación propone que quienes estén inscritos en este registro electoral solo podrán votar por quienes también pertenezcan a este órgano, además, se daría plazo de 30 días para que la gente se pudiese registrar en este organismo. Para Condori, esta indicación es inviable, pues no considera los factores tiempo-espacio que pudiesen impedir una iniciativa como esta. “Eso en inviable, la indicación que ha puesto el Gobierno a través de sus senadores tiene que ver con que ellos están pidiendo que se construya un padrón especial indígena para este proceso eleccionario, y resulta ser que nos dan un tiempo de un mes para que la gente se vaya a inscribir, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que aquí existen, a nivel nacional, muchos lugares donde no llegan los buses, donde no tenemos tecnología para participar e inscribirnos, donde no existen oficinas indígenas que ayuden a la población indígena a inscribirse y, además de esto, sumarle el factor más importante: la pandemia”. Además, la dirigenta se mostró en desacuerdo con que las personas pertenecientes a pueblos originarios puedan votar solo por quienes también pertenecen a aquella esfera, por lo que pidió que, a la hora de votar, todos los postulantes estén en la papeleta. “Que la persona, al momento de votar, pueda decidir por un constituyente indígena o no indígena, o sea, que se tenga la libertad, en ese minuto, y con el mismo padrón electoral, de decidir por este o por este otro. Entonces que se prepare la lista de candidatos indígenas y de candidatos chilenos, pero que sea en ese minuto y con la libertad que corresponde, y no con un padrón especial, porque ese padrón no se va a poder construir en 30 días”. Delia Condori afirmó que los parlamentarios oficialistas ya asumieron que los pueblos originarios deben estar representados, sin embargo, sus esfuerzos van dirigidos a que su representación sea lo mínimo posible, y por ello todas estas indicaciones, que buscarían entorpecer el proceso. “Atenta contra la participación plena de nuestros pueblos”, sostuvo. La delegada del Consejo Nacional Aymara también se refirió a la petición de algunos sectores de pueblos originarios que exigen una consulta indígena antes de que se tome cualquier decisión. Al respecto, Condori manifestó que realizar tal consulta, los pueblos originarios quedarían fuera de la redacción de la Constitución, pues el tiempo está en contra. “Tenemos dos posibilidades: o se exige la consulta y, de ser así, quedaremos fuera porque no hay tiempo para eso y la Constitución solo la harían ellos y quedamos todos los indígenas fuera; o participamos buscando los elementos que nos permitan tener una representación genuina de nuestros pueblos, entonces siento que, en este minuto, no podemos pelear por la consulta indígena, pero sí creo que podemos hacer algo para poder tener representación de los pueblos originarios”. De todas maneras, la dirigenta valoró que hoy se considere a los pueblos originarios para redactar una eventual futura Constitución, aunque no dejó de criticar a un sector del oficialismo que, mediante indicaciones, busca disminuir la representación de los indígenas. “Algunos quieren 8 escaños y los pueblos originarios reconocidos en Chile son nueve, ¿cuál quedaría fuera y por qué?, cuestionó Condori.