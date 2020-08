El voto de los contagiados: parlamento y sociedad civil rechazan nula apertura del Gobierno a la posibilidad

50f04b36ea

Eduardo Andrade Jueves 27 de agosto 2020

A casi sesenta días para la realización del plebiscito constitucional, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que “no se llevará adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales del sistema electoral”, esto en relación con la posibilidad de que las personas contagiadas por COVID-19 puedan ejercer su voto este 25 de octubre. Esta postura, hay que recordar, había sido defendida ante también por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y por el vocero Jaime Bellolio, quien incluso aseguró que las personas COVID positivo no podrían salir de sus hogares para participar del plebiscito. Este jueves, luego de que el Servicio Electoral, a través de su presidente, Patricio Santamaría, emplazara al Gobierno a tramitar una ley exprés que faculte esta posibilidad, ambas partes se reunieron en La Moneda; sin embargo, al menos en este punto, las posturas parecen seguir siendo las mismas. El rechazo del Parlamento Mientras tanto, desde el Parlamento, diversas voces han manifestado su rechazo a la poca apertura del Gobierno frente a este tema, algunas de ellas incluso dentro del propio oficialismo, como -por ejemplo- el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán. “Lamentamos que el Gobierno nuevamente haya cerrado la puerta a la posibilidad de legislar sobre el voto postal para aquellas personas contagiadas con COVID-19 que quieran sufragar en el plebiscito del 25 de octubre. Tenemos que garantizar el derecho constitucional al sufragio, sobre todo considerando las opiniones del propio Servel, que hacen el llamado al Gobierno al envío de una ley exprés”, señaló el parlamentario. Una postura similar ha manifestado también la senadora UDI, Ena von Baer, quien se refirió a la poca legitimidad que tendría el proceso plebiscitario de no abrir las posibilidades para tener mayor cantidad de participantes. “El voto es un derecho y el plebiscito que vamos a tener en unas semanas más es una de las elecciones más relevantes de la historia de nuestro país, por lo tanto, es muy complejo que haya personas que no puedan ir a votar porque estamos realizando el plebiscito en medio de una pandemia. Creo que eso genera un problema de legitimidad en el proceso”, indicó. En concreto, son dos las posibilidades que maneja el Servel para la inclusión de las personas contagiadas por el virus este 25 de octubre. El primero dice relación con la posibilidad de una urna móvil que pueda trasladarse hasta el domicilio de la persona afectada, o el voto a través de correo postal. Ambas opciones presentan dificultades con el tema del anonimato de los participantes, el cual sería vulnerado, haciendo indispensable la reforma legislativa. Esto mismo fue explicado por el senador PPD, Guido Girardi, quien también criticó la actitud del Gobierno, considerándola poco democrática. “Nadie está pidiendo que la gente vaya a votar presencialmente cuando son pacientes COVID positivo o contactos estrechos, pero existen todas las condiciones tecnológicas, ya sea votar a distancia o por correo o tener urnas móviles. El propio Servel ha planteado la posibilidad de urnas móviles, esto ha sido apoyado por la cámara de Diputados y el Senado, los únicos que no quieren porque en cierta manera tienen un desafecto con la democracia y no entienden que los pacientes no están así porque quieren, son los del Gobierno”, enfatizó. La postura de Espacio Público En tanto, una de las organizaciones que más críticas ha sido con el accionar del Gobierno frente a la pandemia, Espacio Público, también cuestionó el hecho de que a estas alturas del proceso recién se esté mostrando preocupación por un factor que pudo preverse. Así lo manifestó en conversación con nuestro medio la directora de incidencia de dicha organización, María Jaraquemada. “Es lamentable que no hayamos podido encontrar una solución con tiempo para que las personas que se encuentren con COVID positivo o que estén en cuarentena preventiva puedan votar para el plebiscito. En ese sentido, faltó anticipación y faltó que las autoridades hicieran su trabajo para viabilizar esto. Esperemos que, a pesar de esto, se den las condiciones para que el plebiscito sea seguro, participativo, que se cumplan con todas las medidas de higiene”, comentó. El miércoles, Espacio Público en conjunto con IPSOS presentaron los resultados de una encuesta en torno al plebiscito, cuyos resultados arrojaron que el 85 por ciento de los consultados estaba a favor de que las personas contagiadas por COVID-19 puedan participar del proceso. Dicho de otro modo, se trata de un tema no menor y que le sigue restando puntos a la gestión del Ejecutivo en la pandemia, además de tener una proyección que abarcará a todos los procesos electorales del siguiente año.

