Nacional Ministro Paris por paro de camiones: "Es inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud, que no se cumplan las normas sanitarias" La autoridad del Minsal se mostró preocupada por el paro del gremio que ha generado retrasos en el traslado de medicamentos y funcionarios de salud. Diario Uchile Viernes 28 de agosto 2020 13:00 hrs.

Este viernes, en el reporte de salud informado por el ministro Enrique Paris, se dieron a conocer las cifras de la enfermedad en Chile. Según datos del Minsal, a la fecha, el DEIS registró 60 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 11.132 desde el primer caso conocido el 3 de marzo. Según la información oficial, los contagios fueron 1.868, de los cuales 1.227 presentaron sintomatología, 543 asintomáticos y 98 no fueron notificados al Minsal de su PCR positivo. “Hemos logrado detectar cada día más pacientes asintomáticos, así podemos ver que teníamos un 90% de sintomáticos y un 10% de asintomáticos, y hoy, gracias a la búsqueda activa logramos detectar un 70/ y un 30% respectivamente”, destacó el ministro este viernes. Así, 405.972 personas han contraído el SARS-CoV-2, de los cuales 379.452 “se han recuperado”, de acuerdo al Ministerio de Salud. Sobre los casos activos, estos alcanzan los 15.388. Además, los laboratorios reportaron 30.274 PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojaron un 6,1% de positividad nacional. “Hoy reportamos más de 30 mil exámenes de PCR y hemos llegado a 2.333.516 testeos, lo que sitúa a Chile en el primer lugar en Latinoamérica en cantidad de exámenes de PCR por millón de habitantes”, dijo Paris, asegurando, además, que los pacientes internados en las UCI son 995, de los cuales 142 se encuentran en estado crítico. “La cantidad de pacientes con ventilación mecánica y en hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, a causa del virus, ha disminuido a menos de mil, cifra que no veíamos desde mayo”, valoró el secretario de Estado a días de que un nuevo grupo de habitantes entre en fase de transición. “No perdamos la esperanza, podemos derrotar al virus a pesar de todas las vicisitudes, así como Chile se ha recuperado de terremotos, de ataques producidos por la naturaleza en el norte. Por eso es importante tomar la importancia de a peligrosidad de este microorganismo y pedimos colaboración a nuestros compatriotas”, arengó en el balance. La preocupación por el paro En la cuenta, el Ministro, dijo estar “muy preocupado” por los retrasos reportados en el traslado de insumos médicos, de personal de salud y desvío de ambulancias, a raíz del paro de camioneros, acción de protesta exigiendo a las autoridades una promulgación exprés de leyes que, el sector, considera urgentes. En la línea, el subsecretario Arturo Zúñiga dijo que ”el ministro Pérez ha hecho el llamado a que esto se siga resolviendo de forma pacífica y el Gobierno ha estado abierto al diálogo, bajo esto reiteramos la necesidad de que estas acciones no perjudiquen el traslado de ambulancias, de medicamentos como lo ha dicho el ministro (Paris) o el traslado de los funcionarios de la salud. Eso hasta el momento se ha respetado, hemos tenido esa disposición, por tanto, reiteramos el llamado a que esto se pueda resolver de forma pacífica, ojalá lo antes posible”. El Ministro, no obstante el llamado al diálogo de Interior, manifestó su preocupación, por la información sobre desvíos de ambulancias o atrasos en la llegada de los funcionarios: “Hay médicos que han reclamado, porque no han podido llegar a su lugar de trabajo. Obviamente, hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido o dejar libre el paso al personal sanitario, a las ambulancias, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, y a aquellos camioneros que llevan equipos médicos o medicamentos”. Más enfático aún, agregó: “Desgraciadamente, si ellos (los camioneros) están incumpliendo el toque de queda y no están usando las medidas de protección adecuadas para evitar la diseminación del virus, obviamente que la autoridad sanitaria enviará hacia allá inspectores para supervigilar esa situación. Es inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud, no estoy hablando de seguridad que no me compete, que no se cumplan las normas sanitarias, aún cuando estén en una situación de paro o de obstrucción de las carreteras”.

