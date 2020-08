b800a746d4

Política UDI valora intenciones presidenciales de Matthei y destaca fortaleza de liderazgos dentro del partido "Me parece que para la UDI es muy bueno tener distintos liderazgos que quieran ser candidatos presidenciales", señaló la senadora y presidenta del partido Jacqueline van Rysselberghe. Diario UChile Domingo 30 de agosto 2020 10:30 hrs.

A través de una entrevista con el diario Las Últimas Noticias, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó que competirá para ser la próxima presidenta de Chile. “Sí, voy de candidata a la presidencia. A mí me encantaría volver a ser candidata acá en Providencia, pero lo que estoy proponiendo es empezar a conversar las ideas de fondo”, señaló Matthei en la entrevista. Además, comentó que ya tiene una serie de ideas en mente para ir proponiendo: “Hay una serie de propuestas que quiero hacer públicas en materia de educación, salud, corrupción, seguridad, igualdad de oportunidades, entre otras”. “Creo que lo primero es construir un programa y después ver la persona que esté mejor posicionada. Estoy absolutamente disponible a ser candidata presidencial”, añadió. Así la hoy alcaldesa tendría que, eventualmente, competir en primarias internas con Joaquín Lavín, quien se ha posicionado como la figura más fuerte de Chile Vamos para las presidenciales. Sobre el anuncio de Matthei, desde la UDI ya hubo reacciones y es que la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, se manifestó muy conforme con tener dos liderazgos dentro del gremialismo. “Me parece que para la UDI es muy bueno tener distintos liderazgos que quieran ser candidatos presidenciales. Creo que eso habla de la fortaleza de un partido y, por lo tanto, me parece que si bien aún no es tiempo de definir candidaturas presidenciales, me parece que es una fortaleza el tener dos liderazgos potentes como Joaquín Lavín y ella”, señaló la senadora en conversación con Emol. Junto a ello, Jacqueline van Rysselberghe dijo tener las mejores opiniones sobre la hoy alcaldesa de Providencia y aseguró que “es una gran candidata”. No esperaba tanto cariño por la entrevista en @lun. Les agradezco muchos sus mensajes. Aunque no es lo más destacado, decirles que esto no se trata de personas, si no de proyectos en equipo. Soy muy feliz en #Providencia, pero si soy una buena opción de unión 🇨🇱 , ahí estaré 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/3R3ddwp6hR — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 30, 2020

“Creo que es una gran alcaldesa, creo que tiene un gran liderazgo, tiene experiencia, ha sido no solo diputada de la UDI sino que también senadora, por lo tanto creo que tiene un buen liderazgo”. “Tanto ella como Lavín tienen muy buen piso político. Ambos son muy buenos candidatos. Pero yo creo que hay que esperar. Estamos ahora en el proceso constituyente, vienen las municipales y ya vendrá tiempo de definir quién tiene las mejores opciones. No es tiempo aún de definir las candidaturas”, expresó. El regreso de Longueira La alcaldesa Matthei no fue la única que expresó sus intenciones sobre su futuro político durante este fin de semana. También lo hizo el ex candidato presidencial Pablo Longueira, quien en entrevista con El Mercurio manifestó que votará por el apruebo el 25 de octubre y que será candidato a la Constituyente. Junto a ello el militante de la UDI aseguró que competirá para ser el presidente del partido. Entre sus declaraciones, Longueira señaló ver un serio riesgo institucional hoy en el país y afirmó que muchos no quieren que el Gobierno termine su período. “Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera. Y nuestro trabajo consiste en impedir ese escenario, que se respete la Constitución y la democracia”, indicó. Sobre su postura por el apruebo, el ex ministro dijo que el plebiscito está demás: “Nosotros, eso sí, levantaremos la opción de un apruebo, pero no de cero. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los chilenos, que son moderados, quiere que rescatemos lo mejor de la actual Constitución y consensuemos los cambios necesarios para la que viene. En la crisis, la gente busca la moderación, no los extremismos”, dijo. Junto a eso, en su entrevista Pablo Longueira cuestionó que el presidente no haya definido la postura de su Gobierno frente al 25 de octubre: “No logro entender cómo el presidente no define claramente a su Gobierno por el ‘Apruebo, pero no de una hoja en blanco’, que es completamente distinto al ‘Apruebo para cambiarlo todo’. Ese es un mensaje positivo, empático con la ciudadanía. Le ayudaría a retomar la gobernabilidad”, comentó. Créditos fotografía: Twitter Evelyn Matthei

