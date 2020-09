76fe4d1654

Nacional No hay monto del nuevo salario mínimo: Hacienda y CUT no llegaron a acuerdo y discusión pasa al Congreso El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunieron por séptima vez, este lunes, para afinar la negociación, sin embargo, si bien hubo acuerdos ramales, el monto del nuevo salario mínimo aún se desconoce. Diario Uchile Lunes 31 de agosto 2020 20:24 hrs.

Este 31 de agosto venció el plazo del último reajuste del salario mínimo, el cual era de 320.500 pesos brutos, por lo que la discusión del nuevo monto debe quedar zanjada, necesariamente, antes que finalice septiembre. Con ese objetivo es que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunieron por séptima vez, este lunes, para afinar la negociación, sin embargo, si bien hubo acuerdos ramales, el monto del nuevo salario mínimo aún se desconoce. Y es que desde la CUT piden como salario base un monto de 400 mil pesos, a lo que el Ejecutivo ha respondido negativamente, ya que argumenta que el contexto actual no permite un alza tan significativa, pues ni siquiera se ha logrado en tiempos de mayor solidez económica. “No es posible hacerlo hoy día (…) un aumento de $80 mil, prácticamente un 25% no es realista. Nunca ha ocurrido un reajuste de esa magnitud en el pasado y en una situación de crisis como esta, de crisis dramática como esta, la verdad que sería totalmente contraproducente”, sostuvo Ignacio Briones. Si bien La Moneda ha impulsado el Ingreso Mínimo Garantizado, que es un subsidio estatal para aquellos sueldos que estén por debajo de los 380 mil pesos, desde la CUT demandan que el salario sufra un reajuste real y que, por lo tanto, los empresarios también demuestren compromiso para con sus trabajadores. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, lamentó no haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno y llamó a los empresarios a meterse la mano al bolsillo para subir el sueldo base. “La materia que nos convoca, que es el reajuste salarial, pese a la voluntad que señaló el ministro (Briones) respecto del ingreso mínimo garantizado, lamentablemente en el punto sobre el reajuste real a los salarios, es decir, donde los empleadores y los empresarios se metan la mano al bolsillo, no pudimos avanzar, porque la cifra que comprometía el Ejecutivo estaba lejos de lo que podía aceptar la Central Unitaria de Trabajadores y, por lo tanto, en ese punto -que es un punto muy sensible porque no creemos en la contradicción empleo salario- no hemos logrado acuerdo y esperamos que, en el marco que viene ahora en el Congreso, esta materia la podamos abordar”. Y claro, ahora la discusión se traslada al Congreso, donde los legisladores deberán despachar a ley el nuevo monto del salario mínimo. Ante este panorama, la presidenta de la multigremial sostuvo que son los trabajadores de Chile quienes han debido pagar los costos de la crisis, lo que sería inentendible e inaceptable. Por otra parte, manifestó su esperanza en que en marzo pueda retomarse la discusión del ingreso mínimo. “Nosotros esperamos que la negociación del salario mínimo se retome en el mes de marzo, pero entendemos que hoy los empleadores tienen que ponerse con los trabajadores y trabajadoras, si aquí hay alguien que hoy no se está poniendo con Chile, son los empresarios, y nosotros lo que le exigimos al Gobierno para que los empresarios, así como han tenido disposición los trabajadores y así como ha tenido disposición el Gobierno de avanzar en el ingreso mínimo garantizado, que esa misma disposición también la pueda poner el empresariado. No es entendible ni aceptable que, hasta el día de hoy, los empresarios sigan diciendo y escudándose en que producto de la pandemia, o el estallido social, ellos no tienen posibilidades de reajustar los salarios. Eso a nosotros nos parece inaceptable”. Desde el Legislativo, el diputado socialista y miembro de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, también se refirió a la discusión, pidiendo al Gobierno que establezca un salario mínimo de 400 mil pesos. Para el congresista, y coincidiendo con Figueroa, es hora de que los empresarios realcen esfuerzos en pos de los trabajadores y sus familias. “Es tiempo de un esfuerzo como sociedad, los trabajadores ya lo han hecho. Han pagado el costo de la crisis con el congelamiento de sus salarios, con el congelamiento de sus relaciones laborales, con el diez por ciento de las AFP, en suma, son los trabajadores los que han hecho el sacrificio, se requiere también el sacrificio del empresariado para poder volcar esfuerzos para superar esta crisis sin que sigan pagando más costos los trabajadores y sus familias”. Si bien este lunes no se lograron acuerdos en torno al salario mínimo, se concretaron otros puntos que dicen relación con la protección del empleo y con subsidios a las nuevas contrataciones, generándose una ley al respecto.

