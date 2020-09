caa503e911

Educación Encuesta de Educación 2020 revela temor en apoderados y motivación en estudiantes ante posible regreso a clases El estudio realizado por Educación 2020 en conjunto a Ipsos reveló las emociones de las comunidades educativas frente al contexto actual. Además, se analizó la percepción que tienen los estudiantes respecto de sus procesos de educación a distancia. Andrea Bustos C. Martes 1 de septiembre 2020 18:11 hrs.

Este martes, Educación 2020 junto a Ipsos presentaron los resultados de la segunda encuesta “Estamos Conectados”, cuyo objetivo fue conocer los sentimientos y emociones de las comunidades educativas respecto de la posibilidad de regresar a clases presenciales. En el estudio participaron más de 5.500 actores de 937 establecimientos educativos, quienes manifestaron sus percepciones sobre el contexto nacional actual en materia educativa. Sobre el posible regreso a la modalidad presencial, los apoderados expresaron un amplio apoyo a continuar con clases a distancia. Según los resultados, el 86% manifestó que es importante continuar con el año escolar aunque sea a distancia, mientras que un 85% expresó que independiente de las cifras de contagio prefieren continuar con la modalidad actual y solo un 8% expresó que, si el Gobierno lo determina, enviará a sus hijos a clases. Respecto del tipo de establecimiento, la menor disposición corresponde a apoderados de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Por otra parte, frente a la pregunta ¿Qué emoción describe mejor lo que sientes cuando piensas en el retorno presencial a clases?, el 77% de las y los apoderados declaró sentirse “asustado”, seguido de “estresado” (45%) y “enojado” (17%). Los docentes expresaron sentirse “asustado” con un 64% y un 37% respondió “estresado”, mientras que los equipos directivos expresaron con un 56% y 46% en las mismas emociones, respectivamente. En los estudiantes el temor corresponde al 37 % y a diferencia de los otros integrantes de la comunidad, entre ellos destacan también emociones positivas: la motivación con un 31 %, el entusiasmo con 24 % y felicidad con 24 %. Al respecto, Alejandra Arratia comentó que “esto nos permite relevar el rol de la escuela como espacio de encuentro y formación, más allá de lo académico, y la necesidad de resguardar la participación de todos los actores en esta conversación, asegurando las condiciones mínimas, facilitando el diálogo y estableciendo las confianzas necesarias para este retorno a clases presenciales”. Así, se expresa que los estudiantes mencionan un 53% de menciones positivas, seguidos por los docentes con un 35%, los directivos con 34% y los apoderados con un 16 %. Respecto de los resultados, la Gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, indicó que “pensar en un retorno presencial a clases enfrenta a todos los actores educativos a una situación límite que se expresa en temor, estrés e inclusive en enojo. Pero, quienes tienen su cotidianidad en el aula, los estudiantes, directivos, los docentes y profesionales de la educación, también presentan emociones positivas al respecto. Son los apoderados los que se ven más tensionados por los posibles riesgos y las incertidumbres que se presentarán en esta operación”. El sondeo también consultó por las preocupaciones que existen entre los equipos directivos ante el regreso presencial. En este punto un 55% expresó que su preocupación está en reorganizar los espacios para el distanciamiento social, un 53% en evitar la propagación del virus, un 40% en cómo organizar operativamente lo presencial y virtual con los estudiantes y un 26 por ciento contar con los recursos para este proceso. Desde Educación 2020, Alejandra Arratia, consultada por el rol que debe tener el Ministerio de Educación, comentó que es importante que tanto desde el Gobierno como desde otras áreas se busquen matices en la discusión y que incluso el Mineduc pueda formar una mesa de diálogo. “Creo que la mayoría de los actores se han planteado, lamentablemente, frente a esta conversación desde una postura muy binaria o muy dicotómica: es importante volver porque lo que está pasando en las casas es terrible o no es importante volver y queremos que se nos asegure que nadie se va enfermar. Las dos posturas de alguna manera son extremos de una situación que, sin duda, tiene más matices y es importante entender esos matices y hacernos cargo desde esa perspectiva. Nosotros creemos que habría sido muy bueno o que es muy importante generar espacios de diálogo para generar confianza y creemos que sería positivo que el Ministerio convocara una mesa de conversación y de diálogo para generar el terreno para un retorno”, añadió. Por otra parte, la encuesta “Estamos Conectados” abordó cómo se sienten los actores educativos respecto de los procesos de aprendizaje que se han dado durante la pandemia con clases vía remota. Sobre este punto, los resultados arrojaron que el 57% de las y los estudiantes dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “La situación actual del coronavirus me tiene preocupado(a) y se me hace difícil concentrarme en las tareas del colegio”. En lo que refiere a cuánto se ha aprendido, sólo el 25% opina que ha aprendido mucho o bastante en este período, mientras que un 20% que señala haber aprendido nada o casi nada. En tanto, sobre la percepción de los apoderados el 77% declara destinar 1 o más horas al día para apoyar a sus hijos e hijas. Por otro lado, sólo un 18% reporta destinar menos de 1 hora al día para acompañar a sus hijos con las tareas y sólo un 5% indicó “no tener tiempo”. Regreso en fase 3 Desde el Ministerio de Educación se ha hecho énfasis en diversas instancias en que el regreso a clases este 2020 debe realizarse, lo que ha causado críticas desde diversos sectores. Actualmente hay más de 30 establecimientos educacionales que han regresado a la presencialidad, y desde la cartera hay otras solicitudes para continuar con aquello. Durante las últimas horas el ministro Raúl Figueroa informó que en las fases 3 y 4 permiten iniciar procesos graduales y voluntarios de regreso a clases, una opción que durante esta jornada fue rechaza por el Colegio de Profesores. “Nos parece altamente inconveniente. Por supuesto no estamos de acuerdo, no creemos que estén las condiciones, acá se trata de cuidar la salud y la vida de las personas como prioridad, y no esta presión, este permanente forzamiento que está tratando de hacer el Gobierno, que sabemos viene de Piñera esa tozudez de presionar por un retorno a clases y es fundamentalmente por razones de intereses económicos”, indicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Nosotros hemos conversado esto con especialistas sanitarios y todos señalan que en la fase 5 recién se podría estar evaluando la posibilidad de un retorno a clases presenciales. No están las condiciones hoy día para un retorno a clases presenciales, no están las condiciones en los colegios ni las condiciones sanitarias en el país, ni tampoco del transporte. Por lo tanto, nos parece que el Gobierno en vez de forzar permanentemente un retorno a clases debería focalizarse en apoyar a los estudiantes que tienen problemas de conectividad y asumir que durante todo este año va a ser muy difícil el retorno a las clases presenciales y, por lo tanto, reforzar el trabajo a distancia”, finalizó el presidente del Magisterio.

