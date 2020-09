1bdde2e000

Nacional "Segunda ola": Punta Arenas valora apoyo del Minsal, pero mantiene preocupación por colapso hospitalario El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, asegura que se están tomando todas las medidas para evitar llegar a este punto. En tanto, el presidente del Colegio Médico Regional, Gonzalo Saez, advierte que algunas operaciones de otras patologías se empiezan a acumular y presionan de a pocos al sistema. Eduardo Andrade Martes 1 de septiembre 2020 21:03 hrs.

La región de Magallanes registró este martes 113 nuevos casos de coronavirus, con lo cual la suma total de casos activos se encuentra a poco de llegar a mil. Sin embargo, la preocupación focalizada del Ministerio de Salud se encuentra principalmente en la comuna de Punta Arenas, la cual, según se informó el fin de semana, es la que mayor cantidad de casos activos tiene a nivel nacional. Esto mismo, propició que toda la cúpula que dirige el Ministerio, encabezada por Enrique Paris, visitara la zona durante esta jornada, llevando consigo material de reforzamiento -tanto tecnológico como humano- para hacer frente a lo que se ha denominado como “segunda ola”. Respecto de esto se pronunció justamente el ministro Paris, haciendo referencia a las particularidades del rebrote en esta zona del país. “La evaluación de la pandemia en Chile muestra un descenso de los casos, salvo justamente la región de Magallanes. Ningún país está libre de los rebrotes. Vamos a tenerlos, pero hay que estar preparados; por eso mismo es que no hemos cerrado todas las camas de intensivo, y el subsecretario de Redes Asistenciales tiene preparado, en el caso que sea necesario, retomar en 5 días el número de camas y ventiladores mecánicos que son necesarios para recuperar el máximo potencial”, precisó. El reforzamiento anunciado por el Minsal, por supuesto, es valorado desde distintos ámbitos de la comunidad en Punta Arenas. Para el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, se trata de la respuesta que esperaban y que venían exigiendo desde hace algunas semanas, sobre todo en relación con aumentar el número de trazadores, que en el caso particular de la comuna aumentaron de 5 a 19, esperando sumar 10 más en las siguientes semanas. En conversación con nuestro medio, Radonich entregó su balance respecto de la situación en su comuna, con un énfasis especial en la preocupación manifestada por el personal médico de la zona en días anteriores, que dice relación con un posible colapso del sistema público de salud. “Hemos generado un aumento importante, pero casi un 40 por ciento son asintomáticos. Nos encontramos con un gran volumen de contagios, no tanto proporcionalmente en el hospital, donde efectivamente han aumentado los casos graves, hay cerca de 50 pacientes, 4 conectados a un respirador artificial, y lo que estamos buscando es que no colapse. Mientras tanto, tenemos una cifra de más de mil activos que se han trazado y buscamos aislarlos para que no sigan contagiando al resto”, explicó. En la última semana, según el alcalde, solamente se realizó un aerotraslado hacia la capital, relacionado justamente con una estrategia que busca prevenir un colapso, además de aumentar la capacidad de las camas UTI de 11 a 30. Sin embargo, pese a este aporte concretado por el Ministerio de Salud, desde el Colegio Médico Regional de Punta Arenas, su presidente, Gonzalo Saez, aseguró estar preocupado no solo por los casos críticos de COVID-19, sino por otros pacientes con patologías que necesitan resolverse cuanto antes. “Después de cinco meses tenemos muchos casos que se han ido postergando y que deben ser resueltos a pesar de la emergencia. Sabemos que los pacientes que se operan de otras patologías, incluso que se operan de cirugías electivas, si llegan a contraer el COVID durante su hospitalización su riesgo incluso de mortalidad es mucho mayor. Durante mucho tiempo se han ido postergando cirugías que después de cinco meses se empiezan a acumular y presionan al sistema para ser resueltas”, advirtió. Asimismo, Saez se refirió al comportamiento mantenido por la ciudadanía ante este retroceso decretado por el Gobierno central, y que esta semana devolvió la cuarentena para la comuna de Punta Arenas. “Se ha observado una disminución leve en la movilidad, yo creo que aún falta más fiscalización y en ese sentido se anunció que iba a aumentar el número de fiscalizadores, pero claramente hacemos un llamado urgente a la población sobre la interacción, disminuir la movilidad en la ciudad, hacer una revisión sobre qué actividades se consideran esenciales y cuáles no, porque cuando llegamos a los números que tenemos ahora se decreta cuarentena, pero para que sea efectiva lo que necesitamos es disminuir la movilidad en forma adecuada”, manifestó. En total, en toda la región, el Ministerio de Salud anunció el aumento de trazadores de 17 a 70 personas, lo cual para el Colegio Médico es más cercano a la normativa internacional. En tanto, para la Municipalidad de Punta Arenas, otra de las medidas que también requieren atención urgente tiene que ver con mejorar el control en las aduanas sanitarias, así como exigir una prueba de PCR aplicada tres días antes para las personas que viajen a la región.

