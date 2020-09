ee14b4a0a4

Política "El daño ya está hecho": Democracia Cristiana confirma acusación constitucional contra Víctor Pérez La acción prevista en la Constitución para determinar responsabilidades jurídico políticos de los altos funcionarios de Gobierno ya contaría con el apoyo del FRVS y de Revolución Democrática. Claudia Carvajal G. Miércoles 2 de septiembre 2020 15:31 hrs.

Transcurrido el plazo entregado por la Democracia Cristiana al Gobierno para lograr un acuerdo con los camioneros o bien hacer aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado sin que ninguna de las dos condiciones se cumpliera, la mañana de este miércoles en un breve punto de prensa en el Congreso Nacional, la Falange anunció que iniciarán el proceso de acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Así lo anunció el jefe de Bancada de los diputados de la DC, Daniel Verdessi, quien aseguró que el ministro del Interior transgredió la ley al no hacer aplicación de las facultades previstas en la Ley de Seguridad Interior del Estado y además aludió a la falta de ejecución de la ley Antibarricadas promovida por este mismo Gobierno para penalizar acciones como las llevadas a cabo por los camioneros en el marco de su movilización. “Hemos llegado a un punto en que ha pasado una semana y el señor José Villagrán ha desafiado al Gobierno, a la autoridad y simplemente no vamos a estar de rodillas frente a una situación en la que tenemos que actuar ahora“, afirmó el parlamentario. La DC mantuvo la decisión de acusar constitucionalmente al ministro del Interior pese al posible acuerdo entre el Gobierno y los camioneros, pues, según sostuvieron los parlamentarios, las consecuencias de esta movilización ya son graves y han causado perjuicios en la ciudadanía como lo explicó el diputado Iván Flores. “El daño ya está hecho y esperamos que no siga y que el Gobierno pueda llegar a un acuerdo con este gremio de los camioneros, no con todos los camioneros, eso hay que aclararlo. El daño ya está hecho y la acusación se ve a presentar porque hoy tenemos un alto costo, tenemos desabastecimiento, hemos tenido un traspié nacional y eso ya está hecho, por lo tanto, la acusación se presentará en cuanto la tengamos lista. Este no es un tema solamente de la DC, esto lo ha planteado la oposición con mucha fuerza. Los partidos están esperando que, a partir de este momento, tengamos el documento y se inicie el trámite de acusación constitucional porque el señor ministro del Interior no ha estado a la altura de lo que Chile requería con urgencia”. Por su parte, desde el oficialismo criticaron duramente la medida anunciada por la Falange y acusaron aprovechamiento político del conflicto con los transportistas de carga. El diputado UDI, Juan Antonio Coloma interpeló a la DC a “no aprovecharse de un ministro que lleva pocas semanas en su cargo y que está haciendo todo lo posible por levantar este paro”. “Si bien existe la atribución constitucional para presentar la acusación constitucional, aquí lo que hay es un evidente aprovechamiento político de una circunstancia particular. Llamo a la DC a ser consecuente, a ser coherente con su actuación y a condenar la violencia venga de donde venga”, agregó el parlamentario gremialista. En un sentido similar se expresó el martes por la tarde el Gobierno a través del vocero Jaime Bellolio quien aseguró que no existe ninguna razón para que esa acusación prospere. “Espero que la DC, en lugar de dar ultimátum, se sume a la cooperación, a la ayuda que necesita Chile y que no les queda ninguna duda que cuando estén las condiciones el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado”, dijo el secretario de Estado. Hasta el cierre de esta nota, la idea de iniciar un nuevo proceso de acusación constitucional contra un Ministro del Interior ya contaba con el respaldo del Partido por la Democracia, la Federación Regionalista Verde Social y Revolución Democrática.

