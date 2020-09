6306fab12c

Trabajadoras sexuales denuncian extrema vulneración de derechos por controvertida manifestación de camioneros Desde la Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, hacen un llamado a la información sobre el trabajo sexual, dando a conocer el extremo abandono, además, en el que han debido enfrentar la pandemia. Diario Uchile Miércoles 2 de septiembre 2020 9:29 hrs. Compartir

A través de una declaración pública, desde Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, se pone el acento en “la extrema vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales que han sido violentamente expuestas en una controvertida manifestación nocturna de choferes en paro”, a propósito de la huelga de un sector del gremio camionero, que afecta al país desde hace 7 días. En palabras de la Fundación, “la ciudadanía en general, medios de comunicación, dirigentes políticos y líderes de opinión, incluyendo diversas aliadas de nuestra causa, han expresado preocupantes expresiones que refuerzan el estigma y la discriminación social hacia las mujeres trabajadoras sexuales a través de términos como “asqueroso”, “indignante”, “aberrante”, “falta de elegancia” y “terroristas prostituyentes”, entre muchas otros, que no se leen solo como rechazo legítimo a la movilización de los camioneros, que nosotras también criticamos, sino como expresiones de infortunado estigma, discriminación y desinformación sobre el trabajo sexual en Chile, actividad no regulada por la ley pero sí perseguida social, policial e institucionalmente”. Así, describiendo la situación vivida en la pandemia producida por la enfermedad de Covid-19, señalan que las mujeres trabajadoras sexuales han desplegado todas las fuerzas para ir en ayuda de quienes trabajaban de manera más precarizada y desvalida, muchas de ellas jefas de hogar y madres de familia. A través de campañas de solidaridad, entregando alimentos y útiles de aseo personal, declaran haber colaborado “en tiempos donde el Estado de Chile se hace presente solo para reprimir y excluir pero no para dignificar y reconocer derechos laborales”. Sostienen: “Las mujeres trabajadoras sexuales no somos cómplices de manifestaciones violentas e injustas como el paro de camioneros, sino un aporte a las incansables luchas por derechos laborales, sociales y sexuales, representando una activa contribución a las urgentes políticas de salud sexual en Chile. Lamentamos vernos expuestas –una vez más- al escarnio público. No somos objetos, ni motivos para las burlas, somos ciudadanas con derechos. Hace días fue a través de la televisión donde animadores y periodistas no dudaron en burlarse de nosotras debido a un operativo policial en contra de lugares donde se ejerce el trabajo sexual y ahora en la exposición pública de mujeres trabajadoras sexuales que han sido llamadas “prostitutas” y “rameras””.

