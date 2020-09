333999e473

Migración Oficialismo consigue primer triunfo en Ley de Migraciones con abstenciones de la oposición Durante esta jornada se realizó la primera votación en particular, etapa legislativa en la que se deben revisar más de 200 artículos, por lo que se continuará durante la próxima semana. Andrea Bustos C. Jueves 3 de septiembre 2020 16:58 hrs.

Un debate complejo se dio la mañana de este jueves en el Senado, en el marco del inicio de la votación en particular de la Ley de Migraciones, etapa legislativa en que se deben revisar más de 200 artículos. La sesión comenzó con problemas dado que se informó que varios de los senadores no tenían la minuta de la votación ni el comparado de las indicaciones para tener claridad respecto de qué se iba a debatir. Esto llevó a una suspensión de cerca de 40 minutos para que los legisladores pudieran revisar y estudiar lo que se estaba analizando. Posterior a eso se dio paso a la votación de indicaciones que no fueron solicitadas de votar por separado y que fueron agrupadas para agilizar el proceso. Los artículos provenientes de la Comisión de Hacienda fueron aprobados, mientras que los que venían de la Comisión de Derechos Humanos fueron rechazados. Entre lo visado se encuentra, por ejemplo, el principio de no devoluciones que impedirá regresar al país de origen a las personas que vengan a Chile por ser víctima de persecución. En tanto, entre lo rechazado estuvo la enmienda por regularización migratoria y también la visa de expectativa laboral. Sobre la discusión que se dio esta jornada, el senador RD Juan Ignacio Latorre indicó lamentar que “salga ganando la derecha con su discurso de una supuesta migración ordenada, regular, cuando el propio Gobierno de Piñera no quiso firmar el Pacto de Naciones Unidas para una migración ordenada y regular, basada en estándares de derechos humanos y en principios y buenas prácticas de política migratoria”. Junto a ello, el representante del Frente Amplio en la Cámara Alta expresó que de esta forma “se sigue apelando a una lógica de no hacerse cargo de una realidad que ocurre en los países, que las personas que intentan migrar entran igual por pasos no habilitados, eso es lo que ha ocurrido durante el Gobierno de Piñera, ha aumentado el número de personas que ingresan por pasos no habilitados. Entonces en vez de negar esa realidad o exacerbar recursos de racismo, de xenofobia, hay que hacerse cargo de esa realidad con una perspectiva de derechos humanos”. En la votación, destacó no solo el alineamiento del oficialismo, sino que también que para el rechazo de las normas fueron de gran importancia los votos de algunos senadores de la oposición que optaron por no tomar una postura definida. Las abstenciones de Pedro Araya (IND), Carlos Bianchi (IND), Carolina Goic (DC), Felipe Harboe (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) se sumaron a los 18 votos de Chile Vamos contra 15 de la oposición. Para el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, “la votación de hoy en el proyecto de Ley de Migración lo que muestra es que hay un sector de la oposición que se entiende como oposición pero que está dispuesto a pactar dentro de cuatro paredes con el Gobierno, a pesar de las indicaciones que planteamos las organizaciones”. “Es una muestra de que algunos aún no han entendido qué ocurrió en octubre”, añadió. Los debates pendientes La jornada de votación de este jueves fue la primera en el marco de los más de 200 artículos, por lo que durante la próxima semana se darán nuevas sesiones de Sala para votar el articulado en el que se solicitó votación separada y que, por lo tanto, probablemente requerirán un debate más profundo por parte de los legisladores. Entre esos están las indicaciones que han sido presentadas por la oposición y que el presidente Sebastián Piñera ya confirmó que vetará de ser aprobadas. Estas dicen relación con la posibilidad de regularizar la situación en el país sin ser sancionados y otra que establece una subcategoría de entrada de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales durante 90 días, indicación que ha sido catalogada por el Gobierno como “turismo laboral”, generando un rechazo absoluto desde el Ejecutivo. Sobre esta discusión se refirió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli durante esta jornada. Respecto del denominado “turismo laboral”, la autoridad comentó que esto permitirá a las personas informar sus intenciones en la frontera, mientras que desde el Ejecutivo consideran que “lo razonable es que aquellas personas que vengan a Chile en búsqueda de oportunidades lo declaren antes de llegar a la frontera de nuestro país, antes de llegar al aeropuerto”. Ante el debate, el Gobierno hizo circular una minuta en la que cuestiona la iniciativa. En el texto, por ejemplo, se dice que con aquello se contribuirá a fomentar “la llegada de personas en precarias condiciones, dificultando su inclusión en nuestro país, con altas posibilidades de abuso laboral y dificultades para regularizar su situación”. Se añade que se fomenta el desorden migratorio y también la pérdida de empleos para chilenos. En tanto sobre el otro punto de disputa, Galli dijo que “es equivocado generar un plazo para la regularización de aquellas personas que puedan ingresar en el futuro a nuestro país, porque genera lo que hemos denominado en efecto llamada, es decir, todas aquellas personas que puedan estar pensando en venir a Chile lo van hacer antes de la aprobación de este proyecto o antes de los 90 días que establece esa indicación, generando una presión migratoria que creo que es inoportuna, inconveniente para Chile en este momento”. Ambos puntos serán debatidos, muy probablemente, durante la próxima semana, para lo que se debe fijar todavía el día exacto. En aquella votación, las alineaciones políticas que se den son la clave para el resultado, en el que de repetirse las abstenciones de hoy por parte de la oposición, podrían dar el triunfo a la postura del Ejecutivo.

