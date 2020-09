d17b178b77

Política Pérez al banquillo: Diputados opositores se deciden y anuncian que "la acusación constitucional va" contra el titular de Interior Luego de varias reuniones entre los jefes de bancada opositores, este jueves dieron a conocer que el libelo en contra del secretario de Estado será presentado dentro de los próximos días. Por su parte, un aludido ministro del Interior y Seguridad Pública se defendió diciendo que se someterá al proceso "sin temor y con claridad de que hemos actuado apegados a la ley". Tomás González F. Jueves 3 de septiembre 2020 13:01 hrs.

Este jueves, desde el Congreso Nacional, un grupo transversal de diputados y diputadas de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. La idea se venía gestando durante toda la semana y tiene que ver con la disposición del Gobierno, y en particular la del titular de Interior, frente al paro que llevaron a cabo algunos gremios de camioneros, en los que hubo cortes de carreteras, fiestas en medio del toque de queda e incluso agresiones a quienes no quisieron hacerse parte. ¿Pero dónde está la responsabilidad de Víctor Pérez en estos hechos? En que, para los diputados opositores, el titular de Interior tuvo un “trato preferencial” con el gremio que recibió en el Palacio de La Moneda, en donde además no se interpuso ninguna querella invocando la Ley de Seguridad del Estado y sin dar curso a ninguna acción legal por infracciones la Artículo 318 del Código Penal, el que habla de sanciones a quienes pongan en riesgo la salud pública. En un punto de prensa del que participaron los diputados Gabriel Silber de la DC, Camila Vallejo del Partido Comunista, la diputada Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Raúl Soto de la bancada PPD y el diputado socialista René Naranjo. Se le consultó a este último si la acusación será presentada oficialmente o si en realidad ésta todavía está en evaluación. “Si el Gobierno creyó que esta alianza con los camioneros le iba a salir gratis, se equivocó, y el costo de eso lo va a pagar el ministro del Interior“, sentenció Naranjo. “¿Por qué el Ministro del Interior? Porque él, con la conducta que ha tenido, va a incentivar a que otros gremios en el país opten por este mismo camino, y eso es extraordinariamente grave porque pone en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país. Por eso es que esta acusación va“, aseveró el diputado socialista. De inmediato surgió la reacción del bloque oficialista ante el anuncio de una nueva acusación constitucional. Una vez más las críticas a la oposición se enfocaron en la cantidad de acciones de este tipo que ha impulsado el conglomerado y al poco éxito que éstas han tenido, logrando acusar a sólo uno de los cuatro que han intentado inhabilitar ( sólo a Andrés Chadwick, habiendo acusado a Marcela Cubillos, el presidente Sebastián Piñera y a Felipe Guevara). Del oficialismo manifestaron sus reparos los diputados RN Jorge Durán y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Este último fue enfático en que no hay motivos para acusar al ministro del Interior e hizo llamado a la oposición a apoyar la agenda de seguridad del Gobierno. “Esta acusación constitucional no tiene ningún sentido. No tiene ningún aspecto objetivo en la realidad para que esto avance. Aquí lo que le hemos pedido a la oposición ya hace varios días atrás es que pongan su capital político en favor de la Agenda de Seguridad, que es lo que pedían los transportistas y que es lo que pedían además la mayoría de los chilenos en nuestro país“, indicó el diputado y jefe de bancada RN. La respuesta del acusado Casi al mismo tiempo en que se llevaba a cabo el punto de prensa en Valparaíso con el anuncio de la presentación de la acusación constitucional, desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, habló sobre el acuerdo alcanzado la tarde de ayer con los gremios de camioneros movilizados. Ahí también se refirió a la acción que impulsan los parlamentarios opositores en su contra, asegurando que enfrentará cualquier acción que esté dentro del marco de la Constitución “sin ningún temor”. “Nos vamos a someter a las reglas que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso en esta materia. Sin ningún problema, sin ningún temor y con claridad de que hemos actuado absolutamente apegados a la ley. Todos podemos tener opiniones y en ese proceso las vamos, sin duda, a disipar“, indicó el secretario de Estado desde el Palacio de Gobierno. Fueron varias los análisis y conversaciones que tuvieron que desarrollarse para que las bancadas opositoras llegar a la decisión de presentar finalmente el libelo en contra del titular de Interior. En principio era la Democracia Cristiana la principal impulsora de la idea, pero al terminar el paro algunos de sus parlamentarios recularon, fue el caso del jefe de bancada, Matías Walker. Pero anoche hubo una nueva reunión entre los jefes de bancada de oposición, en la que se resolvió que la acusación iría sí o sí y que esta sería anunciada en el punto de prensa que se llevó a cabo esta mañana. Pese a que aún no se sabe cuándo ni quiénes firmarán el libelo -recordemos que tienen que ser 11 parlamentarios, los que luego no podrán participar de la comisión que evaluará la acusación-, fuentes al interior del Congreso nos indicaron que la fecha tentativa para presentarla sería el próximo martes.

