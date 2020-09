333999e473

Pueblos originarios Tras 123 días comuneros mapuche de Angol bajan huelga de hambre: “No hubo negociación con el Gobierno” Este jueves los huelguistas de la cárcel de Angol decidieron deponer el ayuno que mantenían por más de 120 días acusando nula disposición de negociar por parte del Ejecutivo. La medida fue adoptada a petición de las familias y vocerías frente al inminente riesgo de muerte. Diario Uchile Jueves 3 de septiembre 2020 17:53 hrs. Compartir

Esta tarde los ocho comuneros mapuche que permanecían en huelga en la cárcel de Angol, decidieron deponer la medida de presión tras 123 días. Así lo informó el vocero de los huelguistas, Rodrigo Curipán quien informó que “le hemos pedido a los peñi no continuar con este sacrificio. No existe derrota, no hubo negociación con el gobierno”. En esa linea, el portavoz de los comuneros indicó que “queda demostrado que es el Gobierno quien no tuvo la capacidad política de abordar una situación que los mapuche le hemos planteado y que tiene que ver con la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT”, Asimismo, Rodrigo Curipán, recalcó que fue el Gobierno el que se negó a negociar con los huelguistas, con una postura que calificó como “intransigente”. En ese sentido, el representante aseguró que serán las autoridades del Ejecutivo las responsables de lo que ocurra de aquí en adelante. “Seguimos sosteniendo que es el Gobierno quien ha venido actuando de manera intransigente, esta situación queda hoy abierta a que las comunidades mapuche y los distintos territorios continúen con las distintas acciones de protesta política para que sea el Gobierno quien es el responsable de todos los hechos que ocurran de aquí en adelante”, señaló. La determinación de los huelguistas de Angol se da a pocas horas de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con un sector de los camioneros tras seis días de paralización. Esto, en medio de fuertes críticas que apuntan hacia un trato diferente respecto de otro tipo de movilizaciones y también en relación a las demandas de quienes se encuentran en huelga de hambre exigiendo, entre otras cosas, la aplicación del convenio 169 de la OIT.

