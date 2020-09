90a6bf3410

Cultura Con lanzamientos de libros y renovación de imagen, GAM celebra 10 años Entre las actividades también figura un seminario, presentaciones de obras y distintas conversaciones sobre patrimonio e identidad. La celebración comienza este viernes 4 de septiembre. Diario Uchile Viernes 4 de septiembre 2020 9:50 hrs.

Con más de 11 millones de visitas desde su apertura, GAM cumple 10 años dedicados a brindar cultura en su más amplia acepción, espacios de reunión y ciudadanía, punto de referencia en el corazón de Santiago, centro de la reflexión, lugar de trabajo para artistas y de goce para el público. “No es casual que estemos cumpliendo 10 años en un contexto de pandemia en medio de un estallido social. En nuestras salas hemos vivenciado esa inquietud e interpelación de artistas y ciudadanos. Ahora estamos en un punto de inflexión en el que el mundo cultural observa, entra en crisis, pero sobre todo germina. Porque el arte y la cultura siempre sobreviven, son indestructibles; nos llevan a caminos de belleza, de incomodidad, nos proyectan a mundos menos brutales, más felices”, señala el director ejecutivo de GAM, Felipe Mella. Un espacio cargado de historia que estuvo adormecido por años y que nació renovado hace tan solo diez años como Centro Cultural Gabriela Mistral el 2010. Hasta marzo de este año, se registraron 11.084.265 visitas al edificio y 137.891 reproducciones de actividades digitales hasta agosto. Miles de artistas han recibido los aplausos del público en 7.764 funciones de artes escénicas con 360 obras de teatro y 180 obras de danza estrenadas en salas y plazas con un total de 849.129 personas de público. En palabras de Mella, “en estos 10 años los públicos de GAM nos dicen que se sintieron libres y seguros en nuestros patios; que pudieron ser ellos mismos sin ser enjuiciados. En el estallido los artistas nos contuvieron, nos alentaron; en cuarentena nos hicieron soñar. En este aniversario estamos cambiando de piel para ayudar a contribuir a una sociedad más integradora y colaboradora. Lo hacemos a través del GAM digital, rompiendo las barreras de la distancia física”, explica. En el mes aniversario, GAM llevará a cabo una serie de actividades artísticas para celebrar su cumpleaños. Comenzando por un cambio de imagen, GAM lanzará su nuevo logo y nuevo sitio web. “Nos pareció que hacer un cambio de imagen sería un guiño que simboliza la transformación que estamos viviendo”, comenta Ximena Villanueva, directora de comunicaciones y marketing de GAM y agrega: “Representa la semilla del próximo decenio del centro cultural, el momento en que estamos reescribiendo la forma en que queremos ser sociedad. Lo hacemos mirando nuestra historia a través de libros, con mucho contenido histórico y social que estará disponible en gam.cl, un sitio en el que hemos puesto todos los esfuerzos para integrar las voces de públicos diversos”. Programación artística Para Pamela López, directora de programación y audiencias, “llegamos a nuestro primer decenio ampliando la integración. Tendremos una colección de dramaturgias en formato de audio para personas ciegas, obras online con lengua de señas y una obra internacional protagonizada por una intérprete sorda que termina finalmente por interpelarnos a nosotros sobre la situación de discapacidad”. Así, este viernes 4 de septiembre, fecha en que el centro cultural cumple diez años, se realizarán dos actividades conmemorativas. A las 12:00 horas el lanzamiento del proyecto Colección Dramaturgias GAM, una edición de 10 libros de textos teatrales financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2020. Los títulos fueron seleccionados entre producciones y coproducciones estrenadas en GAM y contempla la impresión de los libros que serán distribuidos gratuitamente, junto a una versión digital para descarga en línea y como lectura dramatizada en formato audio para personas en situación de discapacidad visual. Las obras serán Amores de Cantina, Allende Noche de Septiembre, La Grabación, Lucía, Un Minuto Feliz, El corazón del gigante egoísta, En Fuga no hay despedida, Esto (no) es un testamento, Paisajes para no colorear y Mistral Gabriela (1945). El mismo viernes 4, a las 18 horas, se presentará un adelanto de manera virtual y en vivo de “4S: Toma de muestra”, un montaje que recuerda los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, así como el estallido social del 18 de octubre del 2019. En el 8 y el 11 de septiembre, se realizará en forma virtual el III Seminario Internacional de Gestión Cultural. Bajo el título de “Escenarios futuros”, tendrá en forma gratuita ponencias, paneles, entrevistas, rueda de experiencias y programación artística. Celebrando las fiestas patrias, se realizará también una fonda virtual entre el 25 y el 27 de septiembre. Con el apoyo de Seguros Sura, el “18 CHICO GAM” contendrá una selección de teatro, literatura, baile, circo y música; una parrilla artística que estrena el modelo de negocios digital de GAM. Estarán disponibles las obras de teatro En Fuga No Hay Despedida y Radiotanda, talleres de cueca brava y cueca urbana, además de un gran concierto de la banda chilena Villa Cariño. Para los más pequeños, habrá un taller de circo, tres cuentacuentos de autores chilenos y el espectáculo musical para toda la familia ‘Piececitos canta cuecas’. Además, habrá una conversación en vivo sobre “Identidad, cocina y vino” y estará “Tenemos Que Hablar de Chile”, una plataforma de diálogo ciudadano impulsado por la U. Católica y la U. de Chile. También habrá un Mercadito en el que participarán empresas del Barrio Lastarria y de sistema B en formato de catálogo. Se trata de empresas y emprendimientos de gastronomía, artesanía, vinos, libros, talabartería y juegos. El lanzamiento del libro 10 años GAM será asimismo parte de los hitos aniversario. Es un recorrido por la historia del edificio y el significado social que ha tenido, en constante diálogo con la ciudadanía. Un libro con más de 200 páginas que recoge datos anecdóticos, historias, fotografías y entrevistas a arquitectos, artistas, comunidades y público desde 1970 a 2020.

