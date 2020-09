De marzo a septiembre: El video del ataque de policías a un hombre afroamericano que causa la indignación en Rochester

Era marzo, en la noche en Rochester Estados Unidos. Daniel Prude atravesaba un brote psicótico que lo llevó a correr desnudo por la calle mientras le gritaba a un par de transeúntes que tenía coronavirus.

La policía lo aprisionó y le puso una malla en su cabeza, cuando el hombre afroamericano comenzó a escupir a los agentes. Minutos después de que lo obligaran a ponerse boca abajo sobre el pavimento, murió.

Cinco meses han pasado del episodio y no fue hasta esta semana cuando la indignación estalló. La familia de Prude compartió un video en el que claramente se veía la acción policial, sobre todo cuando los oficiales empujaron su cara contra el piso, causándole la muerte por asfixia.

Según se lee en la publicación del medio estadounidense The New York Times, los dardos apuntan, cada vez con más fuerza, contra el alcalde y altos funcionarios del estado, principalmente cuestionando por qué han pasado tantos meses y nadie ha hecho nada.

Este jueves, durante unos 45 minutos, los policías reforzados y con gases antidisturbios se enfrentaron a quienes, sentados frente al edificio de seguridad pública de la ciudad ubicada al oeste de Nueva York, protestaban en contra de las acciones que, nuevamente, sacuden a la localidad de 200.000 habitantes.

It just got very intense here in Rochester with police firing irritant on crowd. It’s very hard to breathe pic.twitter.com/ZBbwalzLYs

— Sarah Maslin Nir (@SarahMaslinNir) September 4, 2020