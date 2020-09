778ae54cd7

Política Diputada Parra y rol de ministro Pérez: "Siempre tuvimos un dirigente más de los camioneros" La diputada PPD y representante del Distrito 22 abordó en conversación con Radio Universidad de Chile la situación de La Araucanía, la acusación constitucional contra Víctor Pérez y la posibilidad de contar con voto postal en nuestro país. Andrea Bustos C. Sábado 5 de septiembre 2020

Quedan menos de 50 días para el plebiscito del 25 de octubre y poco a poco se van afinando los diversos detalles para la votación. Uno de los puntos discutidos con fuerza durante los últimos días es el voto de las personas contagiadas del virus y sus contactos estrechos. Este sufragio fue ya descartado por el Gobierno y por el Servel, sin embargo, tanto en la Cámara como en el Senado se discuten proyectos que eventualmente podrían abrir un camino para que en el futuro acudir al local de votación no sea la unica opción para ejercer este derecho. Una de estas iniciativas es el proyecto que instala el voto por correo, que hoy está radicado para su análisis en la Comisión de Gobierno Interior, y del cual es autora la diputada del PPD, Andrea Parra. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la parlamentaria abordó las proyecciones de este proyecto de cara no solo al plebiscito, sino como una opción de voto para todo el proceso de elecciones de 2021 y también comentó el rol que ha tenido en este debate el Ejecutivo y la oposición. Junto a ello la representante del Distrito 22 y ex gobernadora de la provincia de Malleco, abordó la situación de La Araucanía, las medidas del Ejecutivo y las proyecciones de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Cómo evalúa la discusión y las posibilidades de avanzar en el proyecto de voto por correo para el plebiscito? El tema de la pandemia lo conocemos hace rato, por lo tanto, yo habría esperado que el Ejecutivo con mucha antelación, junto con el Servel, hubiera tenido una propuesta. Ante la ausencia, lo que hemos hecho nosotros es presentar este proyecto pensando no solo en el plebiscito, sino que en todos los más de seis procesos eleccionarios que vienen hasta diciembre del 2021, donde vamos a estar igual con la pandemia. El Estado y los poderes públicos tienen la obligación moral de facilitar el ejercicio del derecho a voto y, por lo tanto, tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas, libremente, hagan uso de ese derecho fundamental que es del sufragio. Nos hubiese gustado que existiera mucha voluntad política, muchas ganas de haber apurado el paso porque en particular en el caso del voto postal hay mucha experiencia internacional, no hay que inventar la rueda. Pero más allá de 2021, para el plebiscito ¿ve posibilidad de alcanzar a avanzar en esta materia? Considerando que se necesitaría presionar al Gobierno para conseguir apoyo. A mí me habría gustado avanzar, pero quiero ser super honesta, yo creo que es difícil que tengamos esta oportunidad para el plebiscito. Claramente no hay voluntad política de parte del Ejecutivo, y eso hoy día, en un régimen hiperpresidencialista como el nuestro, es, nos guste o no, fundamental. De esa forma sigue la responsabilidad en el Gobierno y el Servel…. El Servel, particularmente, ha sido bien errático y también el Gobierno. Hace algunos días atrás el director del Servel decía que sí había voluntad política había tiempo, y como yo lo he dicho muchas veces, parece que bastó un llamado de La Moneda para que al otro día dijera que no era posible votar. Lo que a mi sí me parece preocupante es que desde el Ejecutivo, desde el propio Servel, deslicen la posibilidad de que las personas no pueden votar por una condición sanitaria, porque parece que se olvidan que la actual Constitución protege el derecho a sufragio (…) A veces se olvida con mucha facilidad los deberes y el respeto que debemos tener al estado de derecho en función de cuando nos convenga políticamente o no. Aquí yo creo que el Ejecutivo, particularmente, ha actuado de manera poco responsable. Se han hecho críticas desde parlamentarios y también organizaciones sobre por qué el Gobierno no se preocupó desde un inicio de este tema ¿Cuál es el mea culpa ahí de los parlamentarios que pudieron debatir estos proyectos hace meses y haber presionado al Gobierno a tomar una postura varias semanas antes? Nosotros siempre hemos estado en contacto con el Servel y le hemos hecho ver de una otra manera lo importante, y han sido precisamente las fuerzas políticas, y particularmente las fuerzas políticas de oposición, las que han estado abogando por un plebiscito seguro. Por lo tanto, creo que nosotros siempre hemos estado ahí para señalar que hay que mirar las posibilidades. Estamos en un régimen hiperpresidencialista y nosotros podemos presentar estas iniciativas, pero sin duda necesitamos el patrocinio del Ejecutivo. Entonces yo creo que al César, lo que es del César. Y para las elecciones 2021, ¿cree que se instale el voto por correo? No hay ninguna excusa para que en las elecciones municipales no podamos tener otras estrategias implementadas, no hay excusa alguna de nadie, porque vamos a tener el tiempo (…) Abrirse a otras alternativas distintas es una obligación moral que tenemos que cumplir antes de las elecciones de abril. Usted es diputada por la Región ¿Cómo ve la situación actual de La Araucanía? Terminada la huelga del machi Celestino Córdova, pareciera que las autoridades se olvidaran de la situación. Esa es la vivencia que hemos tenido por años en La Araucanía, y eso también nos debe llamar a la reflexión ¿Cómo es posible que nos acordemos de la región, de sus conflictos, de sus dolores, de toda la situación que vivimos solo cuando hay hechos de violencia, cuando hay presiones, cuando hay tomas, paros y cuestiones que no debieran ocurrir? Y eso la propia sociedad lo sigue fomentando, al olvidarse de La Araucanía cuando estamos en momentos en que la atención no está presente. Estoy muy preocupada por el tono que ha ido tomando la situación, es muy complejo que cada grupo, particularmente grupos radicalizados, creen que sus derechos son más importantes que el resto. Estoy particularmente sorprendida con lo que ha ocurrido con el paro de camioneros. A mí me parece insólito que el Ejecutivo haya comprometido una cantidad de recursos tan importantes, en un momento tan particular de la historia de nuestro país como es esta circunstancia de pandemia, para un gremio en específico. Yo me preguntó ¿qué pasa con los agricultores, con las víctimas mapuche, con el propio conflicto? Pareciera que este tipo de cuestiones particulares, que terminan siendo cuestiones económicas, toman relevancia y se olvida el drama profundo que vive la región. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer ahí los parlamentarios en este escenario? Yo, y creo que todos los parlamentarios, estamos absolutamente disponibles de avanzar pero también tenemos que discutir los temas de fondo, lo que ocurre hoy día con el pueblo Mapuche que está absolutamente invisibilizado, ¿es válido seguir comprando tierras sin que acompañemos esa compra de tierras con apoyo en el desarrollo de programas productivos y de vivienda? ¿es válido que no reconozcamos al pueblo Mapuche como parte en nuestra Constitución, que no le tengamos escaños reservados? En fin, hay tanto que podemos hacer y que no avanzamos ni un milímetro que de verdad a estas alturas lo único que tenemos los parlamentarios de la región, yo creo, es mucha desesperanza. ¿Cree que se pueda avanzar en lo que le queda a este Gobierno? Yo ya perdí la esperanza. Yo creo que no van a existir mayores cambios. Los próximos meses son meses de elecciones y yo lo que veo es que el Gobierno y sus partidarios están concentrados en aquello. Yo creo que ellos se van a dedicar a administrar y, por supuesto, a hacer un poco lo que han hecho durante este tiempo, que es potenciar a sus posibles candidatos en todos los procesos eleccionarios que nos quedan. ¿Cuáles son sus expectativas con la acusación constitucional al ministro Pérez? Creo que no es bueno que la oposición esté permanentemente presentando acusaciones constitucionales, creo que existen otras herramientas también que debemos considerar para efectos de hacer una discusión política profunda, pero en este caso en particular, lo digo con toda honestidad, creo que el trato que tuvo el ministro Víctor Pérez respecto de la movilización fue vergonzoso. Para mí no hay acusación constitucional más clara en términos de notable abandono de deberes que esta. Nunca tuvimos un ministro del Interior, siempre tuvimos un dirigente más de los camioneros, eso a mí me parece que ha sido grotesco. Yo espero que esta acusación constitucional progrese pero que, sobre todo, más allá de los resultados, se genere el debate profundo respecto de que las autoridades deben gobernar para todos y no para los amigos. Y con los aprendizajes de otras acusaciones, ¿ve que esta pueda avanzar? Quiero ser bien franca en eso, a mí me parece que uno siempre tiene que actuar con mucha responsabilidad. Yo esperaría que quienes dieron el primer paso para iniciar este proceso de acusación constitucional mantengan su palabra. Lo inició la Democracia Cristiana, con quienes ha tenido problemas en otras ocasiones como oposición… Sin duda. Si uno de los grandes problemas que hemos tenido al interior de la oposición ha sido el camino propio, que es muy legítimo y yo no lo cuestiono, porque cada partido tiene el derecho de tomar las definiciones políticas que estimen convenientes, pero para efectos de la unidad de la oposición ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Hemos tenido una cantidad importante de desaguisados con la DC (…) Espero que en el marco de la unidad tan manoseada que tienen todas las fuerzas políticas lo hagamos carne, lo hagamos realidad en momentos políticos tan importantes como estos.

