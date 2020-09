e1cbc7b507

Educación Rector Ennio Vivaldi y aranceles regulados para gratuidad: "Se condena a las casas de estudio a mayor fragilidad financiera" El también presidente del Cuech sostuvo que con la propuesta del Mineduc, se amenaza la estabilidad económica de las universidades, peligrando así distintos proyectos académicos que han beneficiado a miles de estudiantes. Diario Uchile Domingo 6 de septiembre 2020 18:27 hrs.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó su preocupación por el anuncio del Ministerio de Educación respecto de los nuevos aranceles regulados para la gratuidad. El también presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, escribió en una carta enviada a El Mercurio que, “en un proceso carente de participación de las instituciones de educación superior y con serias deficiencias metodológicas y de transparencia, se fijan montos que generarán déficits de proporciones a todas las instituciones e incluso, de forma predeterminada, castigando más a las más sobresalientes”. En ese sentido, y “en un escenario donde el financiamiento de las universidades públicas sigue dependiendo (insólita y lamentablemente) de los aranceles, la autoridad define como costo razonable un monto que se encuentra por debajo de los costos reales reportados por el 80% de las instituciones a nivel carrera, en cuanto lo establece apenas en el 15-20% de la distribución de estos”. El rector Vivaldi afirmó que “la regulación de aranceles dada a conocer no le atribuye un rol distintivo al desarrollo de la investigación en la frontera del conocimiento. Así, no existen muchas diferencias para el Mineduc entre una institución eminentemente docente y otra con alto nivel de impacto de su investigación a nivel nacional e internacional. Resulta increíble que no se reconozca siquiera el impacto que la investigación tiene en la calidad de la docencia”. El rector de nuestra institución sostuvo que con la propuesta del Mineduc, se amenaza la estabilidad económica de las universidades, peligrando así distintos proyectos académicos que han beneficiado a miles e estudiantes. “Con ello se condena a las casas de estudio a mayor fragilidad financiera, poniendo en riesgo la sustentabilidad de proyectos de calidad que han alcanzado un claro impacto en todos los estudiantes del país”. Por lo anterior, es que Ennio Vivaldi llamó a las autoridades a “echar pie atrás” con la medida y que se avance en un nuevo proceso donde participen los distintos actores implicados.

