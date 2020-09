Canciller Andrés Allamand le cierra la puerta al Acuerdo de Escazú: “Es inconveniente para Chile”

En ese contexto, y ante la falta de claridad del Ejecutivo sobre si suscribirá o no dicho acuerdo, este lunes la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, citó a la titular de dicha cartera, Carolina Schmidt, quien no asistió, sino que en su lugar llegó el subsecretario, Javier Naranjo.

En tanto, este martes, el canciller Andrés Allamand acudió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado en donde fue consultado respecto de la posición del Gobierno frente a la adhesión a este tratado.

“El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito” señaló el secretario de Estado quien afirmó además que “estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”.

El canciller agregó además que “una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia (…) no quiero que haya ningún margen para una mala interpretación. Yo he dicho que la posición del gobierno no ha cambiado (…) no debe haber espacio para la generación de una falsa expectativa porque los términos son lo suficientemente elocuentes”.