Pueblos originarios Gobierno anuncia 'Comité Wallmapu' mientras comuneros cumplen 65 días en huelga Representantes del Ejecutivo participarán de un Futa Trawün con integrantes del Consejo de Longkos, agrupación que desde las comunidades han calificado como poco representativa del pueblo mapuche. Mientras tanto, los doce huelguistas de la cárcel de Lebu esperan una respuesta del gobierno.. Tomás González F. Martes 8 de septiembre 2020 19:10 hrs.

Este martes los 12 comuneros mapuche que se encuentran cumpliendo medidas cautelares en la cárcel de Lebu cumplen 65 días en huelga de hambre y dos semanas en huelga seca, sin mayores avances en el cumplimiento de sus demandas. Pero todo podría terminar este miércoles, si es que el Gobierno cumple con su parte. Durante este fin de semana, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, hizo llegar a los voceros de los presos de Lebu la propuesta del gobierno para destrabar la huelga de hambre. Esta se traduce, principalmente, en la conformación de un ‘Grupo de Trabajo’ enmarcada en los denominados ‘Diálogos Interculturales’ que el Ministerio de Justicia inició en julio. Los integrantes, escogidos por el Gobierno, serían ex ministros de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Gendarmería, además de representantes de los pueblos originarios y académicos expertos en la materia. Todos escogidos “a dedo” por la cartera de Justicia. ¿El objetivo de la instancia? “Estudiar y proponer la forma de adecuar el sistema de justicia procesal penal y penitenciario del país a los estándares internacionales recogidos principalmente en el Convenio 169”, dice literalmente la propuesta, para lo cual el “Grupo de Trabajo” sesionaría durante el mes de septiembre y para luego de tres meses emitir un informe “formulando propuestas al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Presidente para que estos, en el ejercicio de sus atribuciones, definan el camino a seguir al respecto”, indica el texto firmado por el subsecretario de Justicia. Pero la idea no convenció del todo a los voceros de los huelguistas de Lebu. Para sus werkenes, la propuesta, tal cual presentada, simplemente no resuelve el fondo de la demanda planteada. Frente a esto, este lunes respondieron al Gobierno entregando una contrapropuesta y dando plazo hasta este martes para que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, responda a sus demandas. En esta exigen dos aspectos simples, pero a la vez extremadamente relevantes: que el Grupo de Trabajo sea conformado en un 50% por representantes de las comunidades mapuche en resistencia y que el acuerdo sea de carácter vinculante, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. “La contrapropuesta apunta a eso, a una participación en donde se asegure un mínimo que tenga nuestras ideas políticas mapuche, que tienen que ver con las comunidades que hoy están en resistencia, con respetar la estructura política mapuche, en cuanto a sus longkos, sus autoridades tradicionales, porque en estos espacios tienen que darle cabida a nuestra gente. Es una necesidad que se ha venido planteando hace mucho tiempo”, sostuvo a nuestro medio Miguel Melinao, werken de los huelguistas de Lebu. “Necesitamos que esta mesa por lo menos cuente con la participación de las comunidades en resistencia, de los territorios en resistencia, de los dirigentes que apuntan hacia esta necesidad, y que obviamente va de la mano con esta política de formar nuevamente un diálogo”, explicó Melinao. “Pero un diálogo en igualdad de condiciones, un diálogo bilateral entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile con su gobierno de turno. Evidentemente que apuntamos hacia otra necesidad, apuntamos hacia otro objetivo que en esta propuesta el gobierno no considera. Por lo tanto, no cabe más que rechazar lo que ha planteado el gobierno desde sus ideas paternales”, agregó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. La contrapropuesta: un diálogo bilateral entre el Estado y el pueblo mapuche Para el éxito de este ‘Grupo de Trabajo’ ofrecido por el Ministerio de Justicia, los huelguistas en su contrapropuesta exigen “suspender la fecha de inicio del mismo (previsto para septiembre según la proposición del gobierno) hasta garantizar el piso mínimo de representatividad y su carácter vinculante (…) Proponemos que en el mes de septiembre queden definidos estos puntos para dar inicio en octubre al diálogo, previa firma de ambas partes que garanticen el cumplimiento del acuerdo en cuanto al fondo y forma del ‘Grupo de Trabajo’”. “Estos argumentos son los únicos que pueden garantizar un diálogo de buena fe y de carácter bilateral como lo hemos exigido desde el inicio de la huelga de hambre, y dar respuesta mínima a los estándares que exigen el Convenio 169 de la OIT, el cual ustedes dicen estar llanos y con voluntad política de reglamentar en materia penal y penitenciaria”, concluye el documento firmado por los voceros Patricia Tromelao, Auka Castro y Miguel Maliqueo. En la misma línea se mostró el vocero de los huelguistas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco -en donde tres comuneros también se mantienen en ayuno hace 52 días en apoyo a sus pares-. El longko de la comunidad de Temulemu, Juan Pichun, advirtió que tampoco se contentarán con ser meros espectadores de la instancia propuesta por el Ministerio de Justicia. “Ellos son los que van a elegir, ellos van a poner los temas y nosotros vamos a ser los actores ahí que vamos a ir a completar los números. En este momento no estamos para ser espectadores, nosotros tenemos también la capacidad y gente capaz de abordar esta temática para proponer y poner temas en la mesa que puedan resolver lo que piden los huelguistas”, dijo el longko Juan Pichun a nuestro medio, aunque también precisó que de llegar una propuesta acorde a sus requerimientos, los tres prisioneros que se encuentran condenados en la cárcel de Temuco podrían deponer la huelga de hambre este miércoles. Presos mapuche de la cárcel de Angol: “Nuestra dignidad de lucha es intransable” Desde Angol, en tanto, los ocho comuneros mapuche que pasaron 123 días en huelga de hambre y los últimos en huelga seca, hicieron pública una declaración en la que agradecen a todos quienes los apoyaron en sus largos días de ayuno y reivindican las acciones de sabotaje a las grandes empresas forestales y al poder económico. En esta también explican que la decisión de deponer la huelga fue consecuencia de la petición de sus longkos, machis, familiares y cercanos, y producto de la intransigencia del Gobierno. “En esta movilización bajamos la huelga, pero no nuestra lucha, y tampoco hubo derrota, todo lo contrario, hemos avanzado una vez más estando dentro de esta cárcel. Si bien el gobierno ofreció medidas cautelares a todos los peñi imputados y cambio de prisión a condenados a un Centro de Estudio y Trabajo (CET), el cuál no quisimos aceptar pues nuestro objetivo es más vinculante, y no un beneficio personal: en la aplicación del Convenio 169 para todos nuestros peñi y lagmien en materia penal, por lo tanto, nuestra dignidad de lucha es intransable”, señalan en el comunicado. “Denunciamos la manipulación del gobierno a las instituciones como: INDH, Defensoría Penal Pública regional y parte del Colegio Médico, en querer intervenir en la huelga de hambre con el propósito de desviar su responsabilidad política en nuestras demandas”, sigue el texto, que también tiene palabras para la propia Organización Internacional del Trabajo. “Nos sorprendió el silencio cómplice de la OIT, con oficina en Chile, que teniendo en su poder suficientes antecedentes respecto de la falta de garantías de la aplicación del Convenio 169, y en particular del actual gobierno, mantuvieron su distanciamiento político durante los 123 días de huelga hambre, actitud que lamentamos profundamente si se tiene en cuenta que nuestros derechos fundamentales quedaron sin ser garantizados en la institucionalidad del Estado Chileno”, agregan. “Hacemos un amplio llamado a continuar con las movilizaciones de manera firme y haciendo uso de todos los medios disponibles, para defender nuestros derechos fundamentales como mapuche. Manifestar nuestro apoyo y agradecimiento a nuestros hermanos prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Lebu, quienes aún mantienen la movilización de huelga de hambre, esperamos puedan conseguir avanzar con la fuerza que hasta ahora han demostrado con dignidad y firmeza”, termina la declaración de los tres condenados y cinco imputados mapuche que se encuentran privados de libertad en la recinto penitenciario de la comuna de Angol. El ‘Comité Wallmapu’: una salida institucional, pero poco representativa Mientras tanto, el Ejecutivo sigue avanzando en sus intentos por establecer caminos de diálogos con el pueblo mapuche, pero a nivel institucional. En ese contexto, durante la semana pasada el presidente Sebastián Piñera y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se reunieron en La Moneda con representantes del Consejo de Longkos. Ahí surgió una invitación al mandatario, a participar de un Futa Trawün este miércoles en la comuna de Carahue. La eventual presencia del Presidente en La Araucanía encendió las alarmas de varias comunidades, que rechazaron la invitación al mandatario y anunciaron movilizaciones durante su estadía en la zona. Debido a esto, la ministra Rubilar anunció que será ella quien representará al Ejecutivo en la instancia, en compañía del subsecretario de Servicios Sociales, y que desde este martes, una vez a la semana, sesionará el que denominaron como “Comité Wallmapu”; una instancia permanente que abordará todos los temas relativos a la Región de La Araucanía y el pueblo mapuche, el que será presidido por el propio Presidente Piñera y contará con la participación de los ministros de Interior, Justicia y Desarrollo Social, además de las Intendencias del Biobío y La Araucanía. Consultada en esa instancia por los resquemores que había generado la visita del mandatario a la zona y el hecho de que el Gobierno se reúna con sólo un grupo selecto de representantes -que otros tildan de minoría-, Rubilar aclaró que fueron invitados y destacó la voluntad de diálogo que manifiesta el Ejecutivo generando instancias como el nuevo ‘Comité Wallmapu’. “Estamos convencidos de que con buena voluntad, con disposición, podemos encontrar caminos comunes. Quizás no para resolver todas las deudas pendientes, pero sí para avanzar”, indicó la titular de la cartera de Desarrollo Social y Familia. “Sobre aquellos que consideran que este camino del diálogo no es el correcto, nosotros vamos a intentar, como siempre, de convencerlos de que sí lo es, de que ese es el esfuerzo que hay que realizar. De que es más factible conversando, dialogando y encontrándonos, incluso con diferencias, avanzar y dar pasos concretos, que sólo mandando mensajes de que no podemos encontrar un camino común”, agregó la secretaria de Estado. Pero la ministra de Desarrollo Social no se refirió a la huelga que llevan los comuneros mapuche de la cárcel de Lebu. Tampoco lo hizo hasta el cierre de esta edición el jefe de la cartera de Justicia, Hernán Larraín, ni el subsecretario Sebastián Valenzuela. Terminado el plazo que dieron las vocerías de los huelguistas mapuche, para este miércoles las comunidades movilizadas y los territorios en resistencia han llamado a una concentración en Temuco, en donde también se han convocado movilizaciones producto del Futa Trawün que citará al Gobierno con representantes del Consejo de Longkos.

