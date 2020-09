Necesidad de proteger los derechos del trabajador y trabajadora despedidos

En tiempos de crisis económica y pandemia, los vacíos de la ley laboral de Chile son aún más obvios, porque el modus operandi de ciertos empleadores inescrupulosos es más flagrante, a través de trampas y manipulaciones para reducir derechos establecidos en los contratos de trabajo, despedir por ‘necesidades de la empresa’ no acreditadas en las cartas de despido y, sobre todo, ponerse a resguardo de demandas ante la Justicia.

Aunque el tema da para mucho, aquí llamamos la atención sobre una contradicción específica del Código del Trabajo, que lamentablemente no ha sido considerada en programas de gobierno ni campañas políticas (aunque, en junio de 2020, ha sido recogida por primera vez en un proyecto legal, por parte del diputado demócrata-cristiano, Víctor Torres J.). Nos referimos a la Reserva de Acciones o Derechos en el finiquito laboral, nombre con el cual se conoce en la ley al derecho de cada trabajador y trabajadora a registrar en las tres copias del finiquito, con su propia letra y antes de firmar, su eventual disconformidad por pagos adeudados por el empleador, cálculos inexactos y/o motivo del despido. En concreto, la Reserva de Acciones o Derechos es la única cláusula con la cual el trabajador puede analizar posteriormente y en detalle el finiquito, con miras a demandar al empleador ante la Justicia. Sin esta reserva, olvídese de reclamar si no está de acuerdo con el finiquito o el despido.

El problema es que la realidad ha demostrado que el derecho a poner esta cláusula es en la práctica conculcado o burlado. Se pueden citar muchas razones y ejemplos. Aquí aludo a las más críticas: En vez de que la Reserva de Acciones o Derechos en el finiquito laboral sea un derecho conocido y fácilmente invocado por el trabajador (no es otra cosa quedejar abierta la puerta para analizar pormenorizadamente el finiquito y evaluar si se desea demandar), este “derecho” en la práctica depende de cuan formado e informado esté el trabajador.

Pero resulta que no hay campañas permanentes de información sobre derechos laborales y, aún si las hubiera, es extraño que un derecho dependa del dominio de información (bastante) técnica por parte del ciudadano. Además, es sabido que el promedio de escolaridad de Chile es, según INE, casi 4º Medio; 80% de la población no comprende cabalmente al leer instrucciones simples, según la CDE; y, finalmente, sólo 20% de las personas asalariadas está sindicalizada. O sea, que el trabajador llegue a saber que tiene este derecho, y que después de eso pueda plasmarlo adecuadamente en el finiquito, es una posibilidad remota.

Agregue a eso que la ley y las cortes de apelaciones exigen que la Reserva de Acciones o Derechos del finiquito laboral sea específica. Si quiere darle a un ave en vuelo, apunte al centro de la bandada y así será más probable que le dé a alguna. Con esa lógica, lo que el trabajador debería escribir (como dijimos, antes de firmar el finiquito, con su propia letra y en las tres copias), algo como lo siguiente: “Me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, indebido e improcedente, descuento al seguro de cesantía, diferencias remuneracionales, y otras prestaciones laborales”.

Pese a esta propuesta de cláusula estandarizada (que absurdamente debemos esperar que todo trabajador memorice), el Código del Trabajo, en el artículo 163 bis, letra b, dice que “si el trabajador hiciera reserva de acciones al suscribir el finiquito, la verificación o pago administrativo estará limitada a las cantidades aceptadas por el trabajador”. O sea, sume otro límite al supuesto “derecho” a analizar el finiquito laboral con calma y asesoría, y evaluar posibles acciones judiciales.

Adicionalmente, cortes de apelaciones han comprobado que las notarías públicas, donde se va a firmar el finiquito, han negado el acceso a Reserva de Acciones y Derechos solicitadas por trabajadores, para lo cual han aducido seguir órdenes del empleador. Esto es así, porque el empleador, como pagador del finiquito, es cliente regular de la notaría. O sea, la notaría tiene un evidente conflicto de interés, pues debe “portarse bien” con su pagador.

El tema alcanza mayor gravedad al constatar que, el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de la Dirección del Trabajo (cuya misión es promover y velar por el cumplimiento eficiente de la legislación laboral) ha incorporado un cuestionado finiquito electrónico en su portal web, el que no cuenta con la posibilidad de Reserva de Acciones o Derechos. Textualmente, dice: “El trabajador no puede efectuar reserva de derechos en el Finiquito Laboral Electrónico. Sólo podrá libremente aceptar o rechazar la propuesta presentada por el empleador, pero no puede efectuarle modificaciones o reservas a su contenido” (Mención honrosa para el uso de la palabra “libremente”).

Como dijimos al comienzo, aquí solo hemos registrado unos pocos ejemplos del extensísimo listado de manipulaciones y trampas, orientadas a evitar que el trabajador y trabajadora ponga la cláusula de la Reserva de Acciones y Derechos en el finiquito laboral. Sobre la base de esto, es indispensable que el país avance hacia un cambio legal puntual pero crítico, para que esta Reserva de Acciones o Derechos tenga la protección que amerita. Así como en materia penal, a todo detenido deben leerle sus derechos, una de las opciones consiste en que las notarías estén obligadas a leer este derecho al trabajador y dejar constancia firmada de que lo hicieron antes de la firma de finiquito.

*El autor es director ejecutivo de soytrabajador.cl