Política Rafael Prohens y elecciones de gobernadores: "Prefiero demorar un poco con la finalidad de tener una autoridad más empoderada" En conversación con nuestro medio el legislador y presidente de Renovación Nacional se refirió a las diferentes posturas en la colectividad respecto al proceso constituyente, además de la situación de las regiones y la posibilidad de postergar los comicios de las nuevas autoridades electas, Diario Uchile Martes 8 de septiembre 2020 16:10 hrs.

Las cosas están movidas en el escenario político nacional. A poco más de un mes para el plebiscito por una nueva Constitución, son muchos los temas a desmenuzar que rigen o regirán el camino del país. Para conversar sobre lo que se viene, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, quien, en primer término, se refirió a la postura de su partido de cara al plebiscito. Y claro, desde la colectividad hay dos corrientes reconocidas, la que está por el Apruebo y la que se inclina hacia el Rechazo, sin embargo, desde ya e independiente de la posición de sus militantes, ya buscan a eventuales constituyentes para una posible Convención. Según el timonel oficialista, esto se hace en caso de que, efectivamente, gane el Apruebo, lo que no quiere decir que todo el partido se incline por esa opción. “Las encuestas dicen eso y, como partido, lo que hacemos es estar preparados para todos los escenarios posibles. No estoy diciendo que buscar constituyentes hoy es determinar que una postura se impondrá por sobre la otra, lo que estamos haciendo como RN es planificar los diferentes escenarios que puedan haber desde acá al mes de enero, y eso habla de una responsabilidad y madurez del partido de poder trabajar esa línea más allá del resultado final”. El legislador aseguró que los tiempos han cambiado e, independientemente de la opción que gane, son los temas sociales los que deben estar en el tapete. A nivel económico Chile ha logrado mucho, por lo que ahora corresponde solucionar los problemas de la gente y, para eso, también se requiere un papel más preponderante del Estado, afirmó Prohens. Además, el también empresario reiteró sus criticas a la actual centralización del país, indicando que es inconcebible que solo algunas regiones sean las que puedan gozar del éxito económico de Chile. Por lo mismo, el parlamentario ve urgente un cambio al respecto. “Cuando Chile llega al desarrollo, debe ser un objetivo el que todas las regiones del país lleguen al desarrollo, no solamente algunas. Y esa es una preocupación de los que vivimos en regiones, pues no nos hace sentido que unas cuatro regiones del país estén creciendo de forma desmesurada, y que el resto del país esté pagando un costo alto porque no tiene esa posibilidad de desarrollarse, ya que el nivel central está en la Región Metropolitana”. Un tema que ha generado debate al respecto son las elecciones de gobernadores regionales, pues hay quienes se oponen a esto comicios argumentando que dichos cargos no tendrían poder efectivo para poder tomas decisiones. En esta línea, Prohens sostuvo que no es bueno tener cargos sin atributos, por lo que él se inclina a postergar las elecciones en pos de tener un gobernador más empoderado. “Yo no estoy diciendo que no se haga, prefiero demorar un poco con la finalidad de que podamos tener un gobernador más empoderado”. Siguiendo el tema de descentralización, el timonel RN afirmó que, cuando esto se logre, probablemente las regiones cometan errores, pero esto no debe ser impedimento para acabar con un Chile centralizado, pues será un proceso de aprendizaje. “Se está mirando con lupa el si las regiones somos o no capaces de administrar bien todos los recursos que se quieren, pero yo creo que esto es un aprendizaje, así como la administración central comete errores, lo más probable es que también los vayan a cometer las regiones”, finalizó.

