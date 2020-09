bb94cead05

A 47 años del Golpe: Partidos de oposición llaman a honrar el legado de Allende y votar Apruebo Esta nueva conmemoración del Golpe de Estado encuentra al país en un contexto de crisis sanitaria y económica y en la antesala de un plebiscito para definir si Chile tendrá o no una nueva Constitución. Claudia Carvajal G. Viernes 11 de septiembre 2020 13:29 hrs.

Este viernes se conmemoran 47 años desde el Golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, y, como es tradicional, los partidos Comunista y Socialista llevaron a cabo sendos homenajes al fallecido Presidente y también a sus representantes muertos durante el bombardeo a La Moneda. Con fotos de detenidos desaparecidos prendidas de sus pechos y transportando un lienzo con la frase “Allende vive”, dirigentes y parlamentarios comunistas entre los que se contaban Carmen Hertz, Lautaro Carmona, Guillermo Tellier y el alcalde Daniel Jadue, caminaron por Morandé para presentar su ofrenda floral ante la estatua del ex Mandatario. En un breve discurso, el presidente de la colectividad recordó a quienes perdieron la vida no solo aquel 11 de septiembre de 1973 sino a todos quienes resistieron la dictadura cívico militar. “Muchos perdieron la vida, pero ellos están presentes con nosotros como lo está, desde luego, Salvador Allende, que no solo está plasmado en este monumento, sino que está plasmado en la conciencia del pueblo de Chile que lleva su ideario en sus luchas, en las protestas en las calles, en sus demandas y nosotros, comunistas que fuimos leales a ese Gobierno, seguimos siendo leales a ese legado de Salvador Allende”. También el Partido Socialista y el Partido por la Democracia presentaron sus respetos ante la puerta de Morandé 80 de La Moneda. Heraldo Muñoz, timonel del PPD, hizo un llamado a participar del plebiscito que podría dar a nuestro país la chance de contar con una nueva Carta Fundamental. “El plebiscito tiene la oportunidad de cerrar un ciclo que partió con la Constitución fraudulenta de 1980 cuando nos juntamos algunos en el Caupolicán a protestar contra el fraude de una constitución que ya tenía resultados anticipados”, declaró el ex Canciller en las afueras de la Moneda haciendo un llamado a la ciudadanía a participar de la elección del próximo 25 de octubre. En ese mismo sentido, se manifestó el senador Álvaro Elizalde, quien además se refirió al ejemplo de Allende para interpelar a la oposición a trabajar juntos para que el Apruebo se imponga con largueza el 25 de octubre. “El mejor homenaje que podemos rendir a aquellos que dieron su vida por la causa democrática, con un ejemplo de consecuencia a toda prueba como fue el del presidente Salvador Allende, es trabajar unidos por un triunfo amplio de la opción apruebo en el plebiscito del 25 de octubre para sentar las bases para construir un país como aquel que soñó el presidente Allende y por el que dio su vida el 11 de septiembre de 1973″. Senador y pdte. @PSChile, @alvaroelizalde: “Hoy recordamos el ejemplo heroico de Salvador Allende junto al de muchos que dieron su vida ese día y posteriormente por la recuperación de la democracia”@JS_Chile @Brigada_PS#11deSeptiembre#AllendeVive #septiembresellamaallende pic.twitter.com/9xm3qrGDUf — Senadores PS Chile (@SenadoresPS) September 11, 2020 Desde el ámbito de los trabajadores, también hubo un pronunciamiento de esta nueva conmemoración en contexto de un proceso eleccionario. La presidenta de esa agrupación, Bárbara Figueroa, manifestó que el proyecto truncado de Allende implicaba, precisamente, la inclusión de los y las trabajadores como actores relevantes a la hora de la definición de las políticas públicas. “Nuestro mayor homenaje hoy es ser contribuyentes desde el mundo sindical, desde la CUT, a que el debate del proceso constituyente no sea solo dotarnos de una nueva Constitución, sino que garantizar que esa nueva Constitución restituya los valores esenciales”. En tanto desde el oficialismo, en un punto de prensa a las afueras de La Moneda, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Torrealba, flanqueado por la representante de la UDI, María José Hoffman y de Evópoli, Luciano Cruz Coke, se refirió al significado de esta nueva conmemoración del Golpe de Estado y señaló que gran parte de la ciudadanía contemporánea no vivió la dictadura y, por lo tanto, no sabe lo que es vivir sin democracia y es por eso que desde Chile Vamos están comprometidos con la defensa de la misma. “Creo que es un momento para reflexionar y evitar que los extremos se tomen la discusión política porque finalmente dividen y pueden generar efectos en la institucionalidad que no son los que todos los chilenos quieren. Nuestra democracia es lo que hay que defender y eso es lo que hemos venido haciendo desde Chile Vamos desde hace mucho tiempo. No vamos a aceptar presiones de los extremos, sino que vamos a conducir el desafío político que tiene Chile a través del diálogo y de los acuerdos y no a través de las imposiciones”. En tanto en el frontis de la Escuela Militar, organizaciones y movimientos adherentes a la dictadura también llevaron a cabo movilizaciones de conmemoración. Se trata de unas 60 personas que, encabezados por el abogado Raúl Meza, se instalaron en las afueras de ese lugar con banderas chilenas y carteles por el Rechazo, entonando tanto el Himno Nacional como la canción “Libre” popularizada por el cantante español Nino Bravo. Por avenida Recoleta, centenares de personas avanzaron hacia el Cementerio General y en estos momentos se enfrentan con Carabineros que bloquearon los ingresos al recinto a través de la técnica del encajonamiento usado también en las marchas de octubre a diciembre de 2019. Ahora (12:01) marcha por Av. #Recoleta al norte mantiene ocupación completa de la calzada en ambos sentidos, a la altura de Olivos. Precaución por incidentes a la hora. pic.twitter.com/VuoxFedmTi — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 11, 2020

