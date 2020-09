bb94cead05

Internacional Perú: Presidente Vizcarra se mece al borde de la destitución La tensión política en Perú se mantiene en alza desde que el congresista Edgar Alarcón difundiera unos audios en que se puede escuchar a Martín Vizcarra discutiendo una estrategia para ocultar actos de corrupción vinculados a la contratación del cantante Richard "Swing" Cisneros. Claudia Carvajal G. Viernes 11 de septiembre 2020 10:24 hrs.

Una nueva crisis política se verifica en la vecina nación luego que el ex contralor de ese país, Edgar Alarcón, actual parlamentario en ejercicio, sacara a la luz unos audios en los que puede oírse al Presidente de ese país conversando con sus asesores sobre una posible estrategia para ocultar reuniones con el cantante Ricardo “Swing” Cisneros, cercano del Mandatario y quien firmó numerosos contratos con el Ministerio de Cultura para efectuar asesorías y conferencias por montos de hasta 50 mil dólares, sin contar con credenciales que habilitaran una experticia en los asuntos tratados. Producto de la agitación pública que produjo la divulgación de los audios, el propio Primer Mandatario peruano salió a hacer una declaración pública durante la tarde de este jueves. “Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Yo lo que sí he dicho es que no he intervenido en sus procesos de contratación”, aseguró el jefe de Estado para luego afirmar que no renunciará a su cargo y que no existen argumentos para declarar la presidencia vacante. También se expresó respecto de su denunciante, con quien mantiene una larga enemistad pública. “Quién expone estos audios es un personaje, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso y falsificación de documentos”. Las grabaciones que complican al Presidenta habrían sido grabadas por su asistente Karem Roca y en uno de ellos, Roca acusa a Vizcarra de haberla traicionado en orden a que ella tomara las responsabilidades por las sucesivas contrataciones del cantante Richard Cisneros. “Él solo quiere salvarse él y quedar limpio y bien. Quieren comprar mi silencio, pero yo no le debo ni un sol a Vizcarra”, se escucha decir a Roca en el tercer audio divulgado. Luego de haber dado a conocer las grabaciones, Edgar Alarcón, pidió protección especial tanto para la asistente presidencial, como para “Swing” y él mismo. Al escándalo “Swing” se suma que el miércoles recién pasado el ministro del Interior, Jorge Montoya, dimitió de su cargo tras asumir la responsabilidad política por un allanamiento policial en una discoteca ilegal que derivó en una estampida con un saldo de 13 muertes, ocurrido el 22 de agosto. El presidente Martín Vizcarra tomó juramento este jueves al general (r) de la Policía Nacional, César Augusto Gentille Vásquez, como nuevo ministro del Interior.

